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 Послы стран G7 в Украине настаивают на важности продолжения расследования убийства Шеремета

шеремет

Послы стран "Большой семерки" (G7) подчеркивают важность продолжения расследования убийства журналиста Павла Шеремета и привлечения виновных к ответственности.

Об этом говорится в заявлении послов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Сегодня исполняется год со дня убийства журналиста Павла Шеремета. По этому случаю послы стран Большой семерки подчеркивают важность продолжения расследования обстоятельств его гибели и привлечения виновных к ответственности", - говорится в заявлении.

Дипломаты также отметили, что продолжат поддерживать свободу СМИ в Украине и акцентировать внимание на важной роли независимой и свободной прессы.

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Как сообщалось, 20 июля 2016 года утром в результате взрыва машины погиб известный журналист Павел Шеремет. Предварительно следователи квалифицируют это событие как умышленное убийство. В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.

Очевидцы рассказывают, взрыв произошел, когда Шеремет остановился при выезде на главную дорогу. И отмечают большую силу взрыва: "Детали аж сюда долетели ". Позже были обнародованы кадры момента взрыва автомобиля с журналистом Шереметом.

Вместе с тем, Генпрокурор Луценко заявил: "Смерть Шеремета - следствие срабатывания взрывного устройства. Это убийство ". Позже в МВД добавили, что сработало безоболочное самодельное устройство, мощностью до 600 грамм в тротиловом эквиваленте.

10 мая 2017 журналисты издания "Слідство.Інфо" презентовали фильм-расследование, в котором утверждают, что за Павлом Шереметом в день его убийства следил экс-сотрудник СБУ. В СБУ заявили, что Устименко уволили из ведомства в 2014 г. Полиция его допросила.
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Послы стран G7 в Украине настаивают на важности продолжения расследования убийства Шеремета
Вот только президент ,алкаш- генпрокурор и остальная мерзота так не считают .Они бабло крадут пока у корыта !
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Так Гордон в прямом эфире сообщил, что убийство раскрыто!
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Там лично Путя шарвхался, до взрыва, с корочкой СБУ. Раскрыть не возможно.
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Шутки -шутками, но если след от лыж уходит за поребрик, то о раскрытии можно только мечтать. Без зрады и прочей конспирологии. Это все равно как ждать, что хуйло признается в убийстве Литвиненко.
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