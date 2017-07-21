 Госдеп США призвал Россию "немедленно соблюдать перемирие" на Донбассе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.
"США осуждают последнее насилие на востоке Украины. Последние 24 часа считаются самыми кровавыми в 2017 году. На данный момент известно, что восемь украинских солдат были убиты, пять из которых, по предварительным данным, были убиты в результате атаки силами, поддерживаемыми Россией", - сказала она.
Нойерт подчеркнула, что Вашингтон снова "призывает Россию и силы, которые находятся на востоке Украины, немедленно соблюдать перемирие" и минские соглашения.
Напомним, 19-20 июля в зоне проведения АТО 8 украинских военных погибли, 10 получили ранения.
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Армия Земли Обетованной дала понять, что не потерпит провокаций союзников Асада и будет жестко пресекать любые попытки гонки вооружений и "игры мускулами".
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/news/113097_1488999501
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Краще допомогли б зброєю а ще краще війском. Але пєдро вже мовчить наче і войни немає. Якесь дурне "кіно"....
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если он президент Украины,то должен был отреагировать первым!
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Я не чив жодної ідеї який план дії якщо кацапи нападуть, як звільняти теріторії, куди рухаєтся країна, що робить з колобрантами-зрадниками яких повно та чому сепарня у поліції??? Хтось чув?
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Теперь точно Хуйло лапки к верху поднимет и сдастся!
Или нет?!!!
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" КАК ВАМ СОВЕСТЬ ПОЗВОЛИЛА РАЗОРУЖИТЬ УКРАИНУ - ЯДЕРНУЮ ДЕРЖАВУ , ИМЕЯ ПОД БОКОМ ТАКОГО ЖЕСТОКОГО И ТУПОГО СОСЕДА , КАК РОССИЯ И НЕ ЗАЩИТИТЬ ЕЁ , ПРОСТО КИНУТЬ С БУДАПЕШТСКИМ МЕМОРАНДУМОМ ? "
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Кстати , тут многие пророчат Тимошенко в президенты , ничего против не имею , просто если хотите Порошенко в юбке - вот она красава .))))))))))
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Мминские соглашения это другое? И террористысилы на востоке Украины третье?
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........
Алєксєй, Альошенька, синок..вже якщо паскудиш нашого призедента, то краще роби це через гугл-транслейт, сенсу в тому більше не стане, але хоть погиржати можна. Найбільше мені сподобалось про Насіння Семенченка))))
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Козломордые уроды ответят за всё - Бог поругаем не бывает никогда.
Слава УкраЇні !
Glory to Ukraine !
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