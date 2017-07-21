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 Госдеп США призвал Россию "немедленно соблюдать перемирие" на Донбассе

госдеп

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт на пресс-брифинге заявила, что Вашингтон осуждает насилие на востоке Украины и призывает Россию соблюдать перемирие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

"США осуждают последнее насилие на востоке Украины. Последние 24 часа считаются самыми кровавыми в 2017 году. На данный момент известно, что восемь украинских солдат были убиты, пять из которых, по предварительным данным, были убиты в результате атаки силами, поддерживаемыми Россией", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штаб АТО сообщил подробности гибели и ранения военнослужащих ВСУ в результате сегодняшних боев на Донбассе

Нойерт подчеркнула, что Вашингтон снова "призывает Россию и силы, которые находятся на востоке Украины, немедленно соблюдать перемирие" и минские соглашения.

Напомним, 19-20 июля в зоне проведения АТО 8 украинских военных погибли, 10 получили ранения.
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Надо кацапов томагавком пощекотать, чтоб сговорчивее были.
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Израиль наносит сокрушающий удар по самолюбию Путина: после удара ВВС Израиля хваленые российские C-300 превратились в обломки

Армия Земли Обетованной дала понять, что не потерпит провокаций союзников Асада и будет жестко пресекать любые попытки гонки вооружений и "игры мускулами".

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/news/113097_1488999501
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так а где там томагавки и от этого стали сговорчивей ? ... и Израиль от того что нанёс что-то там от того асадиты с хезболой меньше обстреливать Израиль не стали, ну ни капли !
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США уже вон КНДР "защекотали". Хвостик между ног, и в будку, налаялись.
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Таки да .Северокорейский Пончик засунул хвостик себе между ног и из будки не выглядывает ... " Ну что , не дышишь ? А как дышал , как дышал ..."
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Пончик просто в бункере сидит ,да поглядывает на очередные пуски за пусками своих ракет...а американцы развернулись и уплыли ... ( ни каких симпатий к Пончику не питаю...но факт есть факт)
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Поглядывает ? А чё прекратил безобразиями занимацца ?
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Не верная оценка ситуации,оснвованная на отсутствии информации.
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А порошенко так и молчит,уже Штаты отреагировали!
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Порошенко поддерживал демократов,вот и молчит
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Бо якщо ні вони викажуть дуже серьйозну збоченість...чи озабоченість... шось таке...
Краще допомогли б зброєю а ще краще війском. Але пєдро вже мовчить наче і войни немає. Якесь дурне "кіно"....
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вы желаете выслушать ещё и озабоченность от Пэдро ?
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нет!
если он президент Украины,то должен был отреагировать первым!
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вероятно отреагировать для статистики ему уже надоело...
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Не надо, это Петр Алексеевич называет "дать по зубам".
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Меня уже тошнить от этого их " Госдеп США призвал Россию" .
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вот было бы интересно вести учёт "призывов и озабоченностей" ,интересно 20 или 30 раз уже было за эти годы ?
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А я прочитал ещё и жирным шрифтом выделили и блеванул
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Пятрович, у тебя проблемы с печенью если такое случается , бухаешь по- чёрному?
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Скажіть люди чи отрибен державі президент барига та злодій коои є агресія з боку іншої держави??? Чи може державі потрибен патріот не боягуз який може приймати жорсткі та відповідальні рішення, який веде діалог з народом, який пояснює що , як, чому, який конкретний план дії та інше???!
Я не чив жодної ідеї який план дії якщо кацапи нападуть, як звільняти теріторії, куди рухаєтся країна, що робить з колобрантами-зрадниками яких повно та чому сепарня у поліції??? Хтось чув?
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Тобто вже не «призивають раісю вплинути на підконтрольних ій бойовиків лднр», а вже конкретно називають речі своїми іменами. Це добре, але пора б вже в кращих кацапських традиціях не призивати раісю, а провести «міротворчєскую аперацию по ПРІНУЖДЄНІЮ к міру», і хай путлєр свою краватку жере
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Что-то новенькое. Вместо озабоченностей всех мастей, пошли призывы.
Теперь точно Хуйло лапки к верху поднимет и сдастся!
Или нет?!!!
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Мы призываем,--а то что?--Позиция США, просто одни слова.
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...то что должны сделать в Будапештском меморандуме прописано.
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На мою думку президент, якщо він не Ганьба а Президент держави, має заявити що "Примирення немає так як його порушують кожного дня і гинуть Найкращи сини України то ми лишаємо повне право за собою дати відсіч ворогу усіма можливими засобами і просимо підтрики ВІЙСКОВОЇ, ТЕХНІЧНОЇ ТО ЩО, ВІД ІНШІХ ДЕРЖАВ! ВЖЕ ЧАС ОПРЕДЕЛИТИСЯ ЧИ ВИ З НАМИ ЧИ ВИ З ЗАГАРБНИКОМ!!! ДАВ 24 ГОДИНИ НА ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ І ЯК ЩО ЩЕ ХОЧ ОДИН ПОСТРІЛ З ГРАНОТОМЕТУ АБО АРТИ ПІДНІМА АВІАЦІЮ, АРТУ, РОКЕТИ ЗЕМЛЯ-ЗЕМЛЯ, ТАНКИ ВСЕ ЩО МОЖЛИВО І НАСИПАТИ ВОРОГУ ПО "САМОЄ НЄХОЧУ" ... але то потрібен президент патріот та шоб яйця були !!! А тут якесь гонебне ч..о!!!
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Хочется задать западным политиканам ушлёпкам только один вопрос :
" КАК ВАМ СОВЕСТЬ ПОЗВОЛИЛА РАЗОРУЖИТЬ УКРАИНУ - ЯДЕРНУЮ ДЕРЖАВУ , ИМЕЯ ПОД БОКОМ ТАКОГО ЖЕСТОКОГО И ТУПОГО СОСЕДА , КАК РОССИЯ И НЕ ЗАЩИТИТЬ ЕЁ , ПРОСТО КИНУТЬ С БУДАПЕШТСКИМ МЕМОРАНДУМОМ ? "
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а при чём тут Запад,они играют в свои интересы...а к нашим местным что как всегда ,молодцы ? чьи интересы на будущее они провернули ? ...из-за их заложенного "зерна",теперь война выросла ...с десятками тысячами трупов украинцев !
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вспомните как всё начиталось ...оказало первое сопротивление на Майдане сформированное ПС ядро,к которому присоединились другие...а Порошенко тормозил народ на тракторе и мариновал стоянием майдана и по концовке договорился о "янукович до декабря", прохлопал Крым , дотянул до Донбасса, минские договорняки, мутки с торговлей с сепарами, поставки света в Крым до последнего,люстации ,качели с долларом, долги привата навесили на всех украинцев, тарифы на ЖКХ в пользу олигархов...могу ещё продолжать...
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Не надо мордовецвася больше продолжать, с тобой и так все ясно, свободен пока, но ответить придётся, как не вертитесь крысы на китайской сковороде
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Порошенко очень трусливый человек по натуре , поэтому ничего к лучшему не меняется , он думает , что практически все проблемы можно решить договорняками и закулисными в том числе , и за спиной народа тоже в том числе . Да всё бы ничего , если бы не его тотальная жадность , которая слепит ему глаза . В общем , народу Украины в который раз не повезло с президентом , причём сохраняется тенденция , что каждый последующий будет тошнее предыдущего .
Кстати , тут многие пророчат Тимошенко в президенты , ничего против не имею , просто если хотите Порошенко в юбке - вот она красава .))))))))))
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Меня печалит, что Раша делает все наоборот. Ждем результата "защиты"
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"Нойерт подчеркнула, что Вашингтон снова "призывает Россию и силы, которые находятся на востоке Украины, немедленно соблюдать перемирие" и минские соглашения", - перемирие это одно, хотя какое и когда оно было? А Мминские соглашения это другое? И террористы силы на востоке Украины третье?
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Да, судя по всплывающим связям Трампа с рашей помощи от Америки не дождемся, будут высказывания, озабоченность, но не более, что-то уж сильно крепко держит Трампа за яйки, если бы не общественность Америки, то давно бы уже и санкции снял...
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Подарить престарелой, беспомощной и уже совсем беззащитной от всей этой двуногой грязи в погонах 90-летней правозащитнице гравюру с аннексированным Крымом − это так по-чекистски. Глум у них в крови.Госдеп США призвал Россию "немедленно соблюдать перемирие" на Донбассе - Цензор.НЕТ 5172
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Aleksiey Ykropovich
........
Алєксєй, Альошенька, синок..вже якщо паскудиш нашого призедента, то краще роби це через гугл-транслейт, сенсу в тому більше не стане, але хоть погиржати можна. Найбільше мені сподобалось про Насіння Семенченка))))
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Сегодня погибли 9 наших ребят,.Что делает Кучма в минске,кроме того,что договаривается о торговле и о том,как вывезти уголь сыночки ахметки?Где заявление пороха?Где его обращение к лидерам стран?я
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Терпение США не безгранично, всему есть предел.
Козломордые уроды ответят за всё - Бог поругаем не бывает никогда.
Слава УкраЇні !
Glory to Ukraine !
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