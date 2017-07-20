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Все про:Качиньский Ярослав (44) оппозиция (5915) Польша (3957) судебная реформа (581) Схетына (3)

 Я не хочу Майдана в Польше, но Качиньский делает все для того, чтобы привести к такой ситуации, - глава оппозиции Схетына

польша схетына

В крупнейшей оппозиционной партии Польши заявляют, что не хотят Майдана, но такого развития ситуации нельзя исключать.

Об этом в эфире телеканала Polsat News заявил лидер крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа" (РО) Гжегож Схетына, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Я не хочу Майдана в Польше, но Качинский и большинство партии PiS (Право и Справедливость) делает все для того, чтобы привести к такой ситуации. Ежедневно в Польше проходят демонстрации, а сейчас середина июля и десятки тысяч людей выходят по всей Польше в нескольких десятках городов, протестуя против нарушения независимости судов", - заявил Схетына.

Он подчеркнул, что Польша не является собственностью лидера PiS Ярослава Качиньского.

"Или он впишет разговоры о политике и реальность в принципы демократического парламентаризма, или он будет делать все, чтобы сломать эту демократию. И я сделаю все возможное, чтобы не позволить ему это",- подчеркнул лидер РО.

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Напомним, польская правящая партия "Право и Справедливость" (PiS) хочет внести изменения в три закона - о Верховном суде, Национальном судейском совете и Судах общей юрисдикции. Таким образом, власти хотят избавиться от патологий в судебной системе страны. Оппозиция и большинство судейского корпуса настаивают, что это попытка подчинить судебную власть исполнительной.

В течение последних нескольких дней в разных городах Польши продолжаются протесты против предложенных изменений, в частности под парламентом страны в Варшаве. В Еврокомиссии призвали власти Польши воздержаться от изменений в судебной системе. Однако в Варшаве ответили, что такие заявления Брюсселя является безосновательным вмешательством во внутренние дела страны.
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Не чіпайте ..Качинського... це єдиний нормальний європейський лідер..!!!
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В польше полтора миллиона Украинцев и с Майданом помогут и золотого батона найдут , покажут и украдут
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Власть в Польше вернулась к расследованию Смоленской трагедии и хочет снести советские памятники- майдан в интересах раши .и они активно его провоцируют.
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Гражданская платформа" - проросійська партія.Дональд Туск її лідер. Саме Туск і Громадянська платформа добивалась перезавантаження стосунків з Московією.
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А почему один брат не может быть противоположностью и врагом другого брата? Например, желать ему смерти...
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Не мутіть простір. Саме на Туску та Комаровському лежить вина смерті Качинського та передачі прав в розслідуванні авіакатострофи московитам.
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Я и не мучу. Но ничего нельзя исключать только потому, что его брат погиб.
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Ні. Право та справедливість в Польші хочуть необмеженої влади як у Ердогана.
Українцям потрібно вчитися як захищати баланс гілок влади в країні, хоча у нас його зараз нема. Все вирішує "семибоярщина-семибанкирщина-стратегічна сімка"
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а ничего, что Европе по фиг эти памятники, НО они грозят, что в случае эсли польский сейм примет эту судебную реформу, то к ним применят санкции...
МОЖЕТ ЛЮДИ ПРАВЫ?
у нас не то же самое происходит постоянно?
янукович хотел узурпировать власть..
теперь шоколадные к этому стремятся..
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Казалось бы -два брата-близнеца.Одного до сих пор поляки помнят и жалеют,а другой -идиот и тварь,возомнивший себя великим политиком
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Дружескому народу Польши украинцы всегда помогут правильно организовать Майдан ! И покажут как правильно пи***ть польский беркут !
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им это к счастью врядли понадобится...
они уже в Евросоюзе...
и оттуда пошел сигнал, что если примут этот закон, то будут адрессные санкции..
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Качиньский суды бы пока оставил в покое-важнее таки памятники ссср и трагедия в Смоленске...Польше нужны покой и стабильность...
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С Украиной не прокатило, начинают в Польше шатать
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Надеюсь эту антиукраинскую власть сбросят в Польше.
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Очень надо. Что, только Украине радоваться победам? Польша, подтягивайся! Майдан, майдан, форева!!!!!!!
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Вот кто знает, почему Ярослав опоздал на тот рейс, что разбился в Смоленске?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЯ не хочу Майдана в Польше, но Качиньский делает все для того, чтобы привести к такой ситуации, - глава оппозиции Схетына
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