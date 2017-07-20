 Я не хочу Майдана в Польше, но Качиньский делает все для того, чтобы привести к такой ситуации, - глава оппозиции Схетына

Об этом в эфире телеканала Polsat News заявил лидер крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа" (РО) Гжегож Схетына, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я не хочу Майдана в Польше, но Качинский и большинство партии PiS (Право и Справедливость) делает все для того, чтобы привести к такой ситуации. Ежедневно в Польше проходят демонстрации, а сейчас середина июля и десятки тысяч людей выходят по всей Польше в нескольких десятках городов, протестуя против нарушения независимости судов", - заявил Схетына.
Он подчеркнул, что Польша не является собственностью лидера PiS Ярослава Качиньского.
"Или он впишет разговоры о политике и реальность в принципы демократического парламентаризма, или он будет делать все, чтобы сломать эту демократию. И я сделаю все возможное, чтобы не позволить ему это",- подчеркнул лидер РО.
Напомним, польская правящая партия "Право и Справедливость" (PiS) хочет внести изменения в три закона - о Верховном суде, Национальном судейском совете и Судах общей юрисдикции. Таким образом, власти хотят избавиться от патологий в судебной системе страны. Оппозиция и большинство судейского корпуса настаивают, что это попытка подчинить судебную власть исполнительной.
В течение последних нескольких дней в разных городах Польши продолжаются протесты против предложенных изменений, в частности под парламентом страны в Варшаве. В Еврокомиссии призвали власти Польши воздержаться от изменений в судебной системе. Однако в Варшаве ответили, что такие заявления Брюсселя является безосновательным вмешательством во внутренние дела страны.
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Українцям потрібно вчитися як захищати баланс гілок влади в країні, хоча у нас його зараз нема. Все вирішує "семибоярщина-семибанкирщина-стратегічна сімка"
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МОЖЕТ ЛЮДИ ПРАВЫ?
у нас не то же самое происходит постоянно?
янукович хотел узурпировать власть..
теперь шоколадные к этому стремятся..
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они уже в Евросоюзе...
и оттуда пошел сигнал, что если примут этот закон, то будут адрессные санкции..
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