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 Политика Украины
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Все про:аэропорт (1258) Днепр_город (2745) Луганск (3473) суд (21265) Плотницкий (220)

 Из-за самоотвода судей не состоялось судебное заседание по обвинению Плотницкого в гибели Ил-76 в аэропорту Луганска

акция памяти ил-76

В Днепре из-за самоотвода судей не состоялось судебное заседание по делу об обвинении главарей "ЛНР" в гибели Ил-76 в Луганском аэропорту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В четверг в Бабушкинском районном суде города должно было состояться подготовительное заседание по слушании дела против Игоря Плотницкого и двух командиров вооруженных формирований Александра Гуреева и Андрея Патрушева по обвинению в гибели в 2014 году самолета Ил-76 с 49 украинскими военнослужащими на борту.

Однако двое из трех членов судейской коллегии заявили о самоотводе. Так, судья Элеонора Женеску мотивировала свое решение тем, что имеет имущество на оккупированной территории Донбасса, а судья Андрей Леонов - тем, что при автоматическом распределении этого дела учитывался один из бывших судей Бабушкинского суда, полномочия которого закончились более года назад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура закрыла дело против должностных лиц Генштаба по сбитому в Луганске в 2014 году Ил-76, - ответ на запрос Радио Свобода

Как отметил представитель потерпевших - семьи погибших бойцов - Сергей Погосян, Уголовный процессуальный кодекс Украины предусматривает самоотвод судей, однако он удивлен мотивацией судьи Леонова.

"Как выяснилось сегодня, бывший судья этого суда, а именно господин Чулинин, до сих пор учитывается при распределении дел в Бабушкинском суде. Для справки: судья Чулинин Д. был уволен со своей должности еще 16.02.2016 года. То есть с 16.02.2016 года все дела, которые были распределены между судьями Бабушкинского районного суда, были распределены с нарушениями? "- отметил Погосян.

Как сообщил адвокат, теперь для рассмотрения дела должна быть сформирована новая коллегия судей. С учетом сезона отпусков, следующее заседание может состояться только в сентябре, считает он.

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В январе 2017 прокуратура Днепропетровской области сообщила, что передала в суд обвинительный акт против руководителя террористической организации "ЛНР" Игоря Плотницкого и двух командиров незаконных вооруженных формирований в деле сбитого самолета Ил-76. Действия этих лиц квалифицированы как террористический акт (часть 3 статьи 258 Уголовного кодекса Украины).

17 декабря 2015 в Павлоградском районном суде Днепропетровской начался судебный процесс по делу о гибели 49 украинских военнослужащих в самолете Ил - 76, сбитом в 2014 году российскими наемниками в аэропорту Луганска. На скамье подсудимых был генерал-майор Виктор Назаров, который в момент трагедии был начальником штаба антитеррористической операции. Его обвиняли в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (небрежном отношении к службе, совершенном в боевой обстановке, повлекшее тяжкие последствия). Суд приговорил его к 7 годам заключения, однако генерал подал апелляцию.

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14 июня 2014 на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был сбит самолет Ил - 76МД. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли.
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судді парашенко принялися...тормозити справу по Плотницькому...щою мудаки у верховній раді від блоку офшорного бариги прийняли амнистию для бойовиків...і з плотницьго зняли ці звинувачення.
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Плять,имущество у нее в лугандонии,какое горе,шо ж делать,опять судебную реформу затевать
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судья Элеонора Женеску мотивировала свое решение тем, что имеет имущество на оккупированной территории ДонбассаИсточник: https://censor.net.ua/n448595
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Laur Balaur

судья Элеонора Женеску мотивировала свое решение тем, что имеет имущество на оккупированной территории ДонбассаИсточник: https://censor.net.ua/n448595
по этому у нас ато, по этому у нас нет визового режима,по этому у нас не разорваны дип отношения с кацапами!
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Не хотят судьи дружбана под статью подводить, ой не хотят...
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Всех судей нужно уволить в один день . Конфисковать всё имущество купленное на взятки . 80 % заслуживает расстрела как в китае .
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не удивлюся если вся семья Плотницких в этом имуществе живет
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Судьи сепаратисты а тот кто утверждал их на эту должность - вообще мразь !И эти твари в балахонах получают не маленькие зарплаты не чего не делая .
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они наносят коласальный вред Украине и ее обществу!
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И кто их утверждал? Правильно, однотуровый кондом....
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Этапы реформы:
1. Культурная революция в отношении всех судей хозяйственного суда - конфискация имущества, всех судеи и родственников направить на дорожные стройки ...
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Пусть лучше пишут заявы на увольнение по собственному желанию
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИз-за самоотвода судей не состоялось судебное заседание по обвинению Плотницкого в гибели Ил-76 в аэропорту Луганска
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