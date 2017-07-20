 Из-за самоотвода судей не состоялось судебное заседание по обвинению Плотницкого в гибели Ил-76 в аэропорту Луганска

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
В четверг в Бабушкинском районном суде города должно было состояться подготовительное заседание по слушании дела против Игоря Плотницкого и двух командиров вооруженных формирований Александра Гуреева и Андрея Патрушева по обвинению в гибели в 2014 году самолета Ил-76 с 49 украинскими военнослужащими на борту.
Однако двое из трех членов судейской коллегии заявили о самоотводе. Так, судья Элеонора Женеску мотивировала свое решение тем, что имеет имущество на оккупированной территории Донбасса, а судья Андрей Леонов - тем, что при автоматическом распределении этого дела учитывался один из бывших судей Бабушкинского суда, полномочия которого закончились более года назад.
Как отметил представитель потерпевших - семьи погибших бойцов - Сергей Погосян, Уголовный процессуальный кодекс Украины предусматривает самоотвод судей, однако он удивлен мотивацией судьи Леонова.
"Как выяснилось сегодня, бывший судья этого суда, а именно господин Чулинин, до сих пор учитывается при распределении дел в Бабушкинском суде. Для справки: судья Чулинин Д. был уволен со своей должности еще 16.02.2016 года. То есть с 16.02.2016 года все дела, которые были распределены между судьями Бабушкинского районного суда, были распределены с нарушениями? "- отметил Погосян.
Как сообщил адвокат, теперь для рассмотрения дела должна быть сформирована новая коллегия судей. С учетом сезона отпусков, следующее заседание может состояться только в сентябре, считает он.
В январе 2017 прокуратура Днепропетровской области сообщила, что передала в суд обвинительный акт против руководителя террористической организации "ЛНР" Игоря Плотницкого и двух командиров незаконных вооруженных формирований в деле сбитого самолета Ил-76. Действия этих лиц квалифицированы как террористический акт (часть 3 статьи 258 Уголовного кодекса Украины).
17 декабря 2015 в Павлоградском районном суде Днепропетровской начался судебный процесс по делу о гибели 49 украинских военнослужащих в самолете Ил - 76, сбитом в 2014 году российскими наемниками в аэропорту Луганска. На скамье подсудимых был генерал-майор Виктор Назаров, который в момент трагедии был начальником штаба антитеррористической операции. Его обвиняли в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (небрежном отношении к службе, совершенном в боевой обстановке, повлекшее тяжкие последствия). Суд приговорил его к 7 годам заключения, однако генерал подал апелляцию.
14 июня 2014 на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был сбит самолет Ил - 76МД. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли.
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реформы.
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судья Элеонора Женеску мотивировала свое решение тем, что имеет имущество на оккупированной территории ДонбассаИсточник: https://censor.net.ua/n448595
по этому у нас ато, по этому у нас нет визового режима,по этому у нас не разорваны дип отношения с кацапами!
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