 Гройсман поручил профильным ведомствам, включая МВД, принять меры по факту массового отравления детей в Бердянске

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"Прошу безотлагательно принять в установленном порядке исчерпывающие меры реагирования по факту массового отравления детей в детском учреждении оздоровления и отдыха "Лазурный" (Бердянск)", - говорится в сообщении.
О результатах проверки поручено проинформировать Кабинет министров.
Как сообщалось ранее, в детском учреждении санаторного типа "Лазурный" зафиксировано массовое отравление детей.
У детей наблюдаются разные симптомы, в частности диарея, тошнота, незначительное повышение температуры, слабость и прочее. В госпитализированных с острой кишечной инфекцией взяли необходимые материалы и отправили на исследования, результаты которых ожидаются на будущей неделе. Поэтому причины болезни сейчас не установлены, сказала она. Дети находятся под постоянным контролем врачей. Противоэпидемические меры продолжаются.
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Организовать работу не может нормально, вот и приходится имитировать бурную деятельность.
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