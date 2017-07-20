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Все про:Бердянск (108) дети (3241) отравление (845) Гройсман (3194)

 Гройсман поручил профильным ведомствам, включая МВД, принять меры по факту массового отравления детей в Бердянске

кабмин правительство уряд

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил профильным ведомствам, включая Министерство внутренних дел, принять меры по факту массового отравления детей в Бердянске (Запорожская область).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

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"Прошу безотлагательно принять в установленном порядке исчерпывающие меры реагирования по факту массового отравления детей в детском учреждении оздоровления и отдыха "Лазурный" (Бердянск)", - говорится в сообщении.

О результатах проверки поручено проинформировать Кабинет министров.

Как сообщалось ранее, в детском учреждении санаторного типа "Лазурный" зафиксировано массовое отравление детей.

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У детей наблюдаются разные симптомы, в частности диарея, тошнота, незначительное повышение температуры, слабость и прочее. В госпитализированных с острой кишечной инфекцией взяли необходимые материалы и отправили на исследования, результаты которых ожидаются на будущей неделе. Поэтому причины болезни сейчас не установлены, сказала она. Дети находятся под постоянным контролем врачей. Противоэпидемические меры продолжаются.
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"Заботится"....

Организовать работу не может нормально, вот и приходится имитировать бурную деятельность.
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90 человек умерло от ботулизма . Почему до сих пор не закрыты супермаркеты караван и другие в которых люди купили отраву ?Почему не сидят в тюрьме изготовители отравы ? почему на каждом углу продаётся вонючая шаурма ? чем занимаются ублюдки участковые и начальники райотделов , на каждом углу запрещённые законом игровые автоматы . а депутаты третий раз в этом году в отпуск ушли ублюдки и предатели .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГройсман поручил профильным ведомствам, включая МВД, принять меры по факту массового отравления детей в Бердянске
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