 Вокалист известной группы Linkin Park Беннингтон совершил самоубийство

Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщает TMZ По данным источников в правоохранительных органах, Беннингтона нашли в его резиденции в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии 20 июля около 9.00 по местному времени.Беннингтон дружил с гитаристом, композитором и фронтменом группы Soundgarden Крисом Корнеллом, который также совершил самоубийство в мае этого года. 20 июля Корнеллу исполнилось бы 53 года.Самый известный альбом группы - "Meteora", также Linkin Park известна по таким песням, как "Faint", "In The End", "Crawling", "Numb", "Breaking The Habit".Позже это подтвердили власти Лос-Анджелеса.Коронер округа Лос-Анджелес подтвердил, что солист группы Linkin Park Честер Беннингтон обнаружен мертвым в собственном доме, сообщает Associated Press По словам представителя коронера Брайана Элиаса, смерть Беннингтона расследуется как "очевидное самоубийство, но никаких дополнительных данных нет".