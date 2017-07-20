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 Вокалист известной группы Linkin Park Беннингтон совершил самоубийство

беннингтон

Музыкант Честер Беннингтон, певец группы Linkin Park, совершил самоубийство.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает TMZ.

По данным источников в правоохранительных органах, Беннингтона нашли в его резиденции в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии 20 июля около 9.00 по местному времени.

Беннингтон дружил с гитаристом, композитором и фронтменом группы Soundgarden Крисом Корнеллом, который также совершил самоубийство в мае этого года. 20 июля Корнеллу исполнилось бы 53 года.

Самый известный альбом группы - "Meteora", также Linkin Park известна по таким песням, как "Faint", "In The End", "Crawling", "Numb", "Breaking The Habit".

Позже это подтвердили власти Лос-Анджелеса.

Коронер округа Лос-Анджелес подтвердил, что солист группы Linkin Park Честер Беннингтон обнаружен мертвым в собственном доме, сообщает Associated Press.

По словам представителя коронера Брайана Элиаса, смерть Беннингтона расследуется как "очевидное самоубийство, но никаких дополнительных данных нет".


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