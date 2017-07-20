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 Вузам дали больше времени на прием электронных заявлений, - Минобразования

минобразования

В Министерстве образования и науки Украины позволили вузам вносить в Единую базу заявления поступающих, которые были представлены в установленный срок в бумажной форме, до 18-00 23 июля 2017 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме МОН от 20 июля № 1/9-399.

"Прием заявлений и документов поступающих на основе полного общего среднего образования, которые поступают на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов заканчивается в 18 час. 00 мин. 20 июля. Высшие учебные заведения смогут до 18 час. 00 мин. 23 июля вносить в единую базу заявления поступающих (включая заявления лиц, которые не смогли создать электронные кабинеты в присутствии представителей приемной комиссии), которые были представлены в установленный срок в бумажной форме. Такие абитуриенты могут быть допущены к вступительным экзаменам и проходить их согласно Условиям приема на обучение в высшие учебные заведения Украины в 2017 году", - говорится в документе.

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Таким образом, для абитуриентов, поступающих на основе полного общего среднего образования по результатам собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов, электронную подачу заявлений продлили до 18-00 23 июля 2017 года.
Кроме того, в письме сказано, что подача заявлений абитуриентами на основе полного общего среднего образования осуществляется в электронной форме. Принятие заявления в бумажной форме является промежуточным этапом ее регистрации в электронной базе, которое позволяет внести данные заявления в единую базу приемную комиссию высшего учебного заведения.
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Ранее в Минобразования заявляли, что извиняются за проблемы в работе Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕДЕБО), но продлевать срок вступительной кампании не собираются.

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