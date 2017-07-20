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 Госдеп США призвал привлечь к ответственности виновных в убийстве Шеремета

шеремет

Вашингтон призывает найти виновных в гибели украинского журналиста Павла Шеремета и привлечь их к ответственности.

Об этом заявила в четверг представитель Государственного департамента депа США Хизер Нойерт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Год назад журналист издания "Украинская правда" Павел Шеремет был убит в результате взрыва автомобиля в Киеве. До сих пор никто не понес наказания за его смерть. Мы хотим выразить наши глубочайшие соболезнования его родственникам и друзьям", - заявила она на брифинге.

"И мы призываем правительство Украины использовать все доступные им ресурсы, чтобы привлечь к ответственности виновных", - добавил Х.Нойерт.

Она подчеркнула, что Соединенные Штаты ценят работу таких журналистов, каким был П.Шеремет: "тех, кто разоблачал коррупцию, и выступал за свободный и открытый обмен мнениями".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следователи допросили более 1,8 тысяч человек по делу убийства Шеремета, - Шевченко

"Мы подчеркиваем важность защиты журналистов и того, чтобы совершившие это преступление были привлечены к ответственности", - заключила она.

Как сообщалось, 20 июля 2016 года утром в результате взрыва машины погиб известный журналист Павел Шеремет. Предварительно следователи квалифицируют это событие как умышленное убийство. В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.

Очевидцы рассказывают, взрыв произошел, когда Шеремет остановился при выезде на главную дорогу. И отмечают большую силу взрыва: "Детали аж сюда долетели ". Позже были обнародованы кадры момента взрыва автомобиля с журналистом Шереметом.

Вместе с тем, Генпрокурор Луценко заявил: "Смерть Шеремета - следствие срабатывания взрывного устройства. Это убийство ". Позже в МВД добавили, что сработало безоболочное самодельное устройство, мощностью до 600 грамм в тротиловом эквиваленте.

10 мая 2017 журналисты издания "Слідство.Інфо" презентовали фильм-расследование, в котором утверждают, что за Павлом Шереметом в день его убийства следил экс-сотрудник СБУ. В СБУ заявили, что Устименко уволили из ведомства в 2014 г. Полиция его допросила.
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Странно звучит как то . Шоб привлечь надо найти и поймать . .а тут мозговая импотенция у авакяна .
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Уже даже госдеп США из Космоса увидел виновных в убийстве,а нашим пинкертонам нихера не видно.Надо гнать Авакова и Луценка -кухарей нах.
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Странные намеки от госдепа. Очень похожи на последнее китайское предупреждение для соевых мародеров
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Виновный у нас один. Имя ему Мармелад. Точка.
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Ну как-то ваше ФБР не очень и помогло. А вообще как всегда прозвчала дежурная фраза, так как, по сути, на Западе побоку все эти шереметы. У нас тут девять бойцов погибших на фронте, а по всем каналам только про любовника Притулы, раздражает просто
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Згадується Гонгадзе, він же теж був близький з Притулою?
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Следующий Лещенко. По слухам, она тоже ему не просто так бабло на квартиру давала
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Бытовуха - 100500% Притула печатала заказухи, Шеремет её застукал и пообещал вывести на чистую воду. Притула заказала Шеремета, Лещенко случайно стал свидетелем и за молчание получил бабло
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Снова таки по слухам, Притула завербована кацапами еще в 90-х............ За информацию не ручаюсь
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барыги цэу дают карманным (своим) сми, замкнутый круг...
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И везде одно и тоже. Может если бы у нас не было сегодня погибших на фронте не так бы раздражало, но это просто пипец из антиукраинского урода икону сделали.
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ньюзван мураева... есть еще 34 днепровский какомуто гавнюку принадлежит там паибень с РЕНтв крутят постоянно
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Я з Краматорська, але знаю, що в Дніпрі 34-ий канал належить медіахолдингу ріната ахмєтова .
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Хоть и не люблю Корча, но тут согласен, Шеремет типичная свинособака, типа либерального толка, но по сути, очередной мышебрат
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5 Госдеп США призвал привлечь к ответственности виновных в убийстве Шеремета
Ну прямо сейчас барыга со своей поцоватой дэржкодлой все бросит и побежит привлекать !!!
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То допоможіть це хУЙЛО притягти- за збитий Боїнг теж, до речі.
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Пока путин будет президентом а он снова собирается продлить свое правление не кто его не притянет к суду -его могут сдать во избежения полного развала раши свои но это исключено -он обезопасился своим окружением -некоторые активные военные генералы поумирали неожиданно ,он прихватизировал войска МВД назвав их национальной гвардией и также поменял всех кто был на главных постах и поставил тех кто глупее его -это и захарова и матвиенко и шуйга и письков и рогозин и лавров как закоренилый совок прилеплен тоже -один лучше другого-те его точно не сдадут для суда-так что в ближайшее время не кто его судить не будет а вот бабло за все эти разрушения в лугандоне рашистам прийдется платить бо иначе все что есть в раше за границе конфискуют -продадут и заплатят за нанесенный ущерб .Почему ВСУ не дают ответку туда где засели террористы и стреляют то есть мирные кварталы бо иначе рашисты будут говорить что это все ВСУ разрушили а то что пропутинские террористы разрушают то путин прийдется все таки платить из государственнолй рашовской казны как компенсацию за нанесенный ущерб.
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Да пошли, они, пиндосы, нах ...
Нам важнее постебаться про малоросию и домбаситов.
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ктож найдет убийцу ?????контрразведка эсьбеу занята другими делами ..........
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Это не так просто сделать -вот в США убили Кенеди а до сих пор есть много загадок по его убийству и не выясненных до сих пор и так само и в этом случае -можно конечно сделать так как это делается в раше -найти какого то козла отпущения и все на него повесить но Украина не раша и поэтому если запланированное убийство было тщательно подготовлено да еще специалистами даже из раши допустим то такое убийство раскрыть физически до конца не возможно и это надо понимать -он сколько не раскрытых убийств по всему миру а при совке убили Машерова -говорят было спланированное КГБ но до сих пор не раскрыто -может кто то не знает или не помнит это событие то я напоминаю что Машеров это был первый секретарь КП БССР который вел свою самостоятельную политику в БССР если так можно сказать и ехал по беларуской дороге на казенном легковом авто типа ВОЛГА а навстречу откуда не возьмись грузовик появился и прямо в лоб ударил и главное насмерть и водителя и Машерова и что главное водитель грузовика исчез внезапно и посчитали ввиду отсуствия водителя грузовика который мог что то прояснить как на трассе в эти времена когда авто совсем мало было а тут такая авария случилась .Так что такие заказные хорошо спланированные убийства очень тяжело раскрываются -может лет через 10-20 кто случайно проговорится думая что все уже пройшло и все забыли а он как будто секрет большой выдал.
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Да никакой загадки в убийстве Кенеди нету . Он хотел забрать ФРС у кланов ротшильдов рокфелеров . то есть отобрать у этих кланов станок , который печатает бумажки под названием доллары .Вот они его и убили .
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Грузовик со второстепенной выехал, вез картошку из колхоза. Водила свое отсидел, сейчас на пенсии вроде.
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Поскольку никаких следов убийц не нашли - похоже на почерк гру. Хотя может и фсб "старалось". Теперь только перебежчики из гру/фсб смогут прояснить картину.
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