 Госдеп США призвал привлечь к ответственности виновных в убийстве Шеремета

Об этом заявила в четверг представитель Государственного департамента депа США Хизер Нойерт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Год назад журналист издания "Украинская правда" Павел Шеремет был убит в результате взрыва автомобиля в Киеве. До сих пор никто не понес наказания за его смерть. Мы хотим выразить наши глубочайшие соболезнования его родственникам и друзьям", - заявила она на брифинге.
"И мы призываем правительство Украины использовать все доступные им ресурсы, чтобы привлечь к ответственности виновных", - добавил Х.Нойерт.
Она подчеркнула, что Соединенные Штаты ценят работу таких журналистов, каким был П.Шеремет: "тех, кто разоблачал коррупцию, и выступал за свободный и открытый обмен мнениями".
"Мы подчеркиваем важность защиты журналистов и того, чтобы совершившие это преступление были привлечены к ответственности", - заключила она.
Как сообщалось, 20 июля 2016 года утром в результате взрыва машины погиб известный журналист Павел Шеремет. Предварительно следователи квалифицируют это событие как умышленное убийство. В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.
Очевидцы рассказывают, взрыв произошел, когда Шеремет остановился при выезде на главную дорогу. И отмечают большую силу взрыва: "Детали аж сюда долетели ". Позже были обнародованы кадры момента взрыва автомобиля с журналистом Шереметом.
Вместе с тем, Генпрокурор Луценко заявил: "Смерть Шеремета - следствие срабатывания взрывного устройства. Это убийство ". Позже в МВД добавили, что сработало безоболочное самодельное устройство, мощностью до 600 грамм в тротиловом эквиваленте.
10 мая 2017 журналисты издания "Слідство.Інфо" презентовали фильм-расследование, в котором утверждают, что за Павлом Шереметом в день его убийства следил экс-сотрудник СБУ. В СБУ заявили, что Устименко уволили из ведомства в 2014 г. Полиция его допросила.
977 34
Материалы по теме: Убийство Шеремета
Нацполиция направила 14 запросов об оказании международной правовой помощи в деле Шеремета, - Князев(5)
"Смерть Шеремета напоминает нам о том, что безопасность журналистов должна быть приоритетом в Украине и странах ОБСЕ", - Дезир(78)
"Кто убил Павла?": в Киеве состоялась акция в память о журналисте Шеремете. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(34)
"Год без Павла": сотни людей направляются к зданиям Администрации Президента и МВД(122)
Скорбь на показ. Лицемерие сидящих на Банковой(0)
Год назад в Киеве был убит журналист Павел Шеремет. ВИДЕО+ФОТОрепортаж(99)
Украинские власти должны выполнить свои обещания найти и предать суду всех лиц, виновных в убийстве Шеремета, - Хармс(19)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://youtu.be/_RXTmenCfuk
Ответить
Ответить
Ну прямо сейчас барыга со своей поцоватой дэржкодлой все бросит и побежит привлекать !!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Нам важнее постебаться про малоросию и домбаситов.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить