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Все про:потери (1111) Красногоровка (28) 92 отдельная механизированная бригада (3)

 Ночью под Красногоровкой вражеская ДРГ пыталась штурмовать наши позиции. Ликвидировано четверо террористов, - офицер 92-й бригады

красногоровка

Боевики из артиллерии более обстреливали Красногоровку, чтобы прикрыть свою диверсионную группу. Вследствие боя под Красногоровкой трое украинских военных погибли, трое получили ранения, еще четверо - контузию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Громадському ТВ сообщил заместитель командира 1-го механизированного батальона 92-й бригады ВСУ, капитан Вадим Крыгин. По его словам, под обстрелом оказались именно военнослужащие 92 бригады.

"Со вчера где-то с 6 вечера до 22-00 продолжался артобстрел вблизи Красногоровки на позициях 92 бригады ВСУ. Он прекратился примерно до 1-00 ночи, с 1-00 снова возобновился до 4:15 утра ", - сказал Крыгин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 19-20 июля в зоне АТО погибли 8 украинских воинов, 10 ранены, 1 попал в плен, - журналист (обновлено)

Он отметил, что интенсивный обстрел был таким длительным, чтобы прикрыть их диверсионную группу.
"Сначала стреляли из 120 минометов, а позже также из танка. Частично ДРГ удалось зайти в наши окопы. И там уже завязался бой, который продолжался примерно час", - добавил он.

По словам Крыгина, в результате боя погибли 3 украинских военных.

Также читайте: Штаб АТО сообщил подробности гибели и ранения военнослужащих ВСУ в результате сегодняшних боев на Донбассе

"Около 6-00 утра диверсионная группа боевиков начала отход. Отходили под прикрытие пулеметов. Мы быстро смогли с мест отвода вернуть нашу артиллерию на передовую. В частности 2С1, а также 120 и 80 минометы. И применили также бронегруппы БТР-4. Мы смогли дать отпор, но у нас трое погибших, у боевиков - четверо, но в наших окопах лежит только три тела, о четвертом убитом знаем из перехватов их разговоров", - отметил Крыгин.

Он также указал, что трое военных были ранены и четверо контужены из-за попадания мины рядом с позицией бригады.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки четверо украинских воинов погибли, еще трое получили ранения, - штаб АТО
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Опять нашим не дали вовремя ответить артиллерией.
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Суку Муженка давно тюрьма ждет.Кто мне объяснит,почему Украина не проводит диверсионные работы на оккупированной территории? Порошенко не говорит о войне,не проводится уничтожение вражеской военной техники до того как она начнет убивать наших солдат,не разрушаются дороги и мосты,по которым идет эта техника .Что это за маразматическое ведение военных действий? Или Порошенку нужна вечная война?Она его вполне устраивает?Когда он последний раз был на фронте?Это просто ЖАХ
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Некому проводить. НЕКОМУ!!!
Нет нихрена, только балаблольство шоколадной твари.
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"вражеская ДРГ (ДИВЕРСИОННО-РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ ГРУППА) пыталась штурмовать наши позиции"
Это ж надо такое выдумать, хорошо хоть не написали что медчасть или её пациенты штурмовали.
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Про розвідку боєм щось чув? А про захоплення "язика"? Так на звичайній війні-а на гібридній в них і задачі інші, в цих ДРГ.
І більше не мели дурню тут.
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Частично ДРГ удалось зайти в наши окопы. И там уже завязался бой, который продолжался примерно час Источник: https://censor.net.ua/n448589
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Когда орков будут бомбить из дальнобойной артилерии???

Координаты известны.
Это саботаж и измена Родины!
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"Частично ДРГ удалось зайти в наши окопы". Далі можна не продовжувати.
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Пацаны спасибо вам огромное вам,за то что наши дети спят спокойно.Вы наша опора и вера в то,что Украина выстоит.
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Некому проводить. НЕКОМУ!!!
Нет нихрена, только балаблольство шоколадной твари.
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Отже інфа про кадрових їхтамнєтов потроху підтвержується, вже точно можна сказати, що орки не з бодуняки до наших полізли. З сумом маю зазначити, що контрдеверсійна і контрснайперська робота в наших лінійних частинах покищо залишає бажати кращого
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равлики попробовали - теперь ментура им руки выкручивает
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Ось вам і коментар Порошенко на ці події. І досить цікавий.
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Вопрос кто кого уничтожает. АТОшники или террористы???
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Парашенька с гавноштабом помогает террористам уничтожать АТОшников!
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Урод тот кто придумал отводить артиллерию и танки хер знает куда ! Хватит уже на передовой заниматься рукоблудием в пархатый Минский договор.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНочью под Красногоровкой вражеская ДРГ пыталась штурмовать наши позиции. Ликвидировано четверо террористов, - офицер 92-й бригады
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