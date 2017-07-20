 Ночью под Красногоровкой вражеская ДРГ пыталась штурмовать наши позиции. Ликвидировано четверо террористов, - офицер 92-й бригады

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Громадському ТВ сообщил заместитель командира 1-го механизированного батальона 92-й бригады ВСУ, капитан Вадим Крыгин. По его словам, под обстрелом оказались именно военнослужащие 92 бригады.
"Со вчера где-то с 6 вечера до 22-00 продолжался артобстрел вблизи Красногоровки на позициях 92 бригады ВСУ. Он прекратился примерно до 1-00 ночи, с 1-00 снова возобновился до 4:15 утра ", - сказал Крыгин.
Он отметил, что интенсивный обстрел был таким длительным, чтобы прикрыть их диверсионную группу.
"Сначала стреляли из 120 минометов, а позже также из танка. Частично ДРГ удалось зайти в наши окопы. И там уже завязался бой, который продолжался примерно час", - добавил он.
По словам Крыгина, в результате боя погибли 3 украинских военных.
"Около 6-00 утра диверсионная группа боевиков начала отход. Отходили под прикрытие пулеметов. Мы быстро смогли с мест отвода вернуть нашу артиллерию на передовую. В частности 2С1, а также 120 и 80 минометы. И применили также бронегруппы БТР-4. Мы смогли дать отпор, но у нас трое погибших, у боевиков - четверо, но в наших окопах лежит только три тела, о четвертом убитом знаем из перехватов их разговоров", - отметил Крыгин.
Он также указал, что трое военных были ранены и четверо контужены из-за попадания мины рядом с позицией бригады.
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Нет нихрена, только балаблольство шоколадной твари.
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Это ж надо такое выдумать, хорошо хоть не написали что медчасть или её пациенты штурмовали.
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І більше не мели дурню тут.
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Координаты известны.
Это саботаж и измена Родины!
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Нет нихрена, только балаблольство шоколадной твари.
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