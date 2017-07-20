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 ОБСЕ продлила на 3 месяца мандат миссии в пунктах пропуска Гуково и Донецк

обсе

ОБСЕ продлила на три месяца мандат своих миссий в пунктах пропуска Гуково и Донецк на российско-украинской границе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мандат наблюдательной миссии ОБСЕ в российских пунктах пропуска Гуково и Донецк продлён на три месяца, до 31 октября 2017 года", - говорится в сообщении.

Решение было принято в четверг, 20 июля, на заседании Постоянного совета стран-членов.

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Мандат миссии остаётся неизменным. "Руководствуясь принципами беспристрастности и транспарентности, наблюдатели будут мониторить и предоставлять отчеты о ситуации на российских контрольных пунктах, а также передвижениях через границу", - отметили в ОБСЕ.

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Пошли они лесом.Пусть п..ры за 9 наших героев ответят.Чмыри бесполезные.Войны с парашей нам не избежать полномаштабной.
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тяпун тебе на язык, но похоже крыса рано или поздно рванет ..
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