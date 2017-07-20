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 Сотрудник полиции задержан в Харькове при получении 1,6 тыс. долл. взятки, - Нацполиция

нацполиция

Оперуполномоченный полиции Харькова задержан при получении взятки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Взяточник был задержан в собственном автомобиле во время получения 1600 долларов от 25-летнего гражданина.

"Специальные оперативные мероприятия были проведены сегодня в 17-45. 26-летний полицейский требовал и получил 1600 долларов от мужчины за непривлечение его к уголовной ответственности и возвращение ему изъятого имущества. Вещественные доказательства - денежные средства - изъяты", - говорится в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Инспектор патрульной полиции задержан в Одессе при получении 200 долл. взятки, - прокуратура. ФОТО

Сейчас решается вопрос о вручении ему письменного уведомления о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Смотрите: Подполковник полиции пойман на взятке в $1 тыс. на Днепропетровщине, - СБУ. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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Міліціянтів переіменували в поліціянтів, на тому реформа закінчилась.
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а чего ж тогда ловят с поличными?если реформа закинчылась?
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То у поліціянтів міжвидова конкуренція за сфери "хватального бізнесу". Набуті рефлекси нікуди не діваються.
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не наговаривай на наши реформы...
еще форму новую купили, машики у них новые...
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Да побоку сколько и где вы задерживаете. Честных нет априори, есть те кому просто не дают. Так смысл с этой показухи? Нет реальных действий направленных на уничтожение причин коррупции! Всех не пересадишь, а реально бороться, никто не хочет.
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А как бороться со взятками за прекращение уголовных дел?
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Самый эффективный и самый нереальный способ, перестать их давать...
Изменяя систему. Первое, надо сделать так, что бы следователь ценил свою работу и боялся не только сесть, а и потерять ее. (зарплата, социалка и т.д., пока это увы нереально, но без этого не будет ничего). Второе, я сторонник повсеместного введения полиграфа и наделения граждан/сторон правом (за свой счет, что бы не злоупотребляли) начинать такую проверку, это касается все, включая судей. Любые НСРД и следственные действия касающиеся правоохранителей и гос.служащих, депутатов, судей, и ихних ближайших родственников, проводятся без каких либо решений с.судьи, по решению нач. следственного органа или прокурора. Это резко уменьшит число "желающих" там работать. И наконец, ввести премию за обличение взяткодавця (20-30% от конфискованной взятки) и узаконить провокацию взятки.
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Потому что они только в фейсбуках и цензорах работают вместо того, чтобы проверять кто за ними следит.
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Полицейских каждый день за взятки и махинации пачками ловят (частенько и СБУ шники попадаются)......Блин, в моем городке уже каждый пятый магазин грабанули..., и хрен кого нашли... Верните старых не люстрированных, продажных но не ссученных и соображающих ментов - не правы мы были..., каемся...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСотрудник полиции задержан в Харькове при получении 1,6 тыс. долл. взятки, - Нацполиция
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