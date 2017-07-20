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 Политика Украины
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Все про:НДС (271) Южанина (46)

 Южанина предложила новый формат возмещения НДС

южанина

Прозрачное получение облигаций с определенным сроком погашения и доходностью является более выгодным для бизнеса, чем строка во Временном реестре с призрачной перспективой погашения НДС.

Об этом в интервью Укринформу заявила председатель парламентского Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат Украины от партии "Блок Петра Порошенко" Нина Южанина.

В частности, комментируя дискуссию относительно поправки, которой предусматривался выпуск облигаций внутреннего государственного займа на сумму согласованных обязательств государства по возврату налога на добавленную стоимость по Временному реестру возмещения НДС, Южанина отметила, что проблема своевременного возмещения согласованных сумм НДС существовала давно. Уровень задолженности государства по НДС перед бизнесом в отдельных периодах достигал 20 млрд грн.

По убеждению Южаниной, "выпуск облигаций внутреннего государственного займа на сумму согласованных обязательств государства по возврату налога на добавленную стоимость по Временному реестру возмещения НДС является механизмом документального оформления задолженности государства перед бизнесом. Кроме того, облигация как финансовый инструмент, в отличие от строки в реестре, могла бы быть использована налогоплательщиками в хозяйственной деятельности как предмет залога или отчуждения, который к тому же предусматривает начисление ежегодного дохода в виде процентов от номинала".

Депутат считает, что "прозрачное получение облигаций с определенным сроком погашения и доходностью, является более интересным и выгодным для бизнеса, чем строка во Временном реестре с призрачной перспективой погашения, и не несет никаких коррупционных рисков".

13 июля 2017 года Верховная Рада Украины приняла изменения к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2017 год". Вместе с тем, во время обсуждения законопроекта в зале возникла дискуссия по поводу поправки, которая предусматривала выпуск облигаций для возмещения долгов по НДС по временному реестру.

В частности, народный депутат Виктор Пинзеник отметил, что "этой правкой предполагается вместо возврата НДС живыми деньгами вернуться к знаменитой практике возврата НДС облигациями…".

В ответ Южанина заявила, что "сейчас прозвучала совершенно неправильная информация. Вы прочитайте, пожалуйста, в этой поправке. Это - невозмещенный НДС по временному реестру, НДС, сформированный до 1 января 2016 года, еще тогда, когда не было системы электронного администрирования НДС, не подтвержденный деньгами, НДС, который разорвет нам возможность автоматического возмещения сейчас, это 4,6 миллиарда гривен, которые находятся в большинстве своем в судебных спорах. После выиграша судебных споров они все придут и будут требовать возмещения НДС деньгами. Мы допустить не можем, чтобы сейчас честные плательщики, которые обеспечивают свой НДС деньгами в системе электронного администрирования, не смогли через несколько месяцев получать.

За поддержку этой поправки проголосовали 198 депутатов, соответственно, решение не было принято.
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Игры с НДС продолжаются...
А тем временем "свои" до сих пор продают в Европу воздух...
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Зачем его вообще брать, шоб потом возмещать и отдавать?
Кто-то может нормально объяснить?
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Чтобы у своих предприятий возврат НДС из бюджета превышал налоги в бюджет.
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ну можно и не возвращать , это раз, а можно и покрутить денюшкой это два, получить откат это три........
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что мы видим?очередной развод?за место денюшки мы вам дадим фантики?.....ребята приплыли , запад брехунам денюшку не дает, скоро народу безальтернативные воздух продавать будут........ жить по новому .... усё в чоколаде...
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это не все. Подобные этой твари потом выкупают за полцены эти фантики...
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топтание на месте, всего на два шага ближе к ux.ua. Ещё лям шагов нада чтобы как CNBC
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Ага, смотрел передачу про эти облигации. Оказывается что есть одна фирма (понятно что Пецина) которая за полцены эти облигации скупает. И тут барыга нажился!
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Что ни решение по НДС, то ховайся - теперь придумали фантомные бабки - бумажки в виде гос.облигаций - теперь бизнес что должен и зарплату работникам выплачивать этими бумажками? Как собирать НДС, так смотри не проворонь, иначе получишь наказание по самые гланды, а почему государство не принимает на себя адекватную ответственность? Ну и другая сторона медали - возмещение НДС, как правило, в первую очередь производится для "приближенных" и при этом тоже за не бесплатно - коррупция продолжается на каждом шагу. За три с половиной года в Украине практически ни одно серьезного наказания - кто же будет кого-то наказывать - они все из одного кучмовского гнезда и наглухо породненные бизнесом и родством - всё смешалось в доме Облонских! Лишение Украины это беды можно произвести за один щелчок - введение налога с оборота ( с конечных продаж), с помощью чего Америка стала ведущей экономикой мира и почти в виде взрыва начала расти экономика Сингапура. Но нашим властьимущим это не нужно принципиально - тогда воровать бюджет будет практически не возможно и не нужна такая армия налоговой службы.
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И снова НДС облигации. Ничего нового - старый развод. Они б ещё отдельный НДС счёт вспомнили. Диб-лы бл.
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не менять а отменять его надо,посмотрите в любой чек сколько мы платим низа что этот НДС ладно бы еще он в бюджет шел а так сплошная наебка не более того.
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Воры шукають компромат на ЮВТ.В тысячный раз.Как донецкие урки.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЮжанина предложила новый формат возмещения НДС
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