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 Политика Украины
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Все про:Айвазовская Ольга (70) нормандская четверка (413)

 Обострение на Донбассе связано с предстоящим телефонным разговором "нормандской четверки" 24 июля, - Айвазовская

айвазовская

Усиление обстрелов со стороны боевиков на Донбассе может быть связано с предстоящим телефонным разговором глав государств "нормандской четверки" (Германия, Франция, Украины, Россия), считает представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ольга Айвазовская.

"То, что происходит в последние дни, - это обострение, которое, возможно, прямо связано с разговором лидеров", - сказала она в эфире "5 канала" в четверг вечером, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время О.Айвазовская высказала мнение, что заявление лидера боевиков "ДНР" Александра Захарченко об учреждении "Малороссии" может быть инструментом России для того, чтобы засвидетельствовать якобы независимость данного образования.

Она также указала на внутренние противоречия между образованиями "ДНР" и "ЛНР" на примере истории с заявлением А.Захарченко. "Мне бы очень хотелось, чтобы лидеры "нормандской четверки" говорили не об неадекватных заявлениях одного человека из Донецка, а о конкретных вещах", - сказала О.Айвазовская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чтобы разговор "нормандской четверки" состоялся, нужно наработать "мясо", - Песков

Как сообщалось, 19 июля спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик сообщил, что переговоры лидеров стран "нормандской четверки" в формате телеконференции запланированы на следующий понедельник.

"Состоялась дискуссия о разведении сил и средств в Станице Луганской. В этой связи я надеюсь на положительное решение по этому вопросу в преддверии телеконференции глав стран "нормандской четверки" 24 июля", - заявил М.Сайдик журналистам в Минске по итогам заседания группы 19 июля.

Также читайте: Телефонные переговоры в "нормандском формате" состоятся после следующей недели, - Климкин




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Взорвать бы грязную бомбу в Ростове,типа игил балуется
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"И словно мухи тут и там
Ходят слухи по домам..."
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Обострение связано с тем, что у власти сливная крыса сидит ...
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Кстати довольно оригинальное название для путлера, нужно будет запомнить
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спереди только мельдониевая моча.. а сзади "шоколад"
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Чергове загострення , це наслідки бездіяльності "української" влади бариг !!!)))
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Нам от єтого не легче такие потери, хорошая отмазка обострение связано то с минским процессом то с нормандским процессом то просто обострение а уважать когда мі себя будем или так и будем растикаться мягким шоколаднім сиропом
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Путлер докажет Макрону что кацаПсинский Майдан октября 1993 года был правильный,и лупить из танков по Парламенту РАБссии это хорошо...
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чем поквадратная ответка нашей арты по новомихайловке (это кто не знает напротив красногоровки и марьинке, где учаться рашские снайпера и артиллеристы с 2015 года) помешала бы телефонному разговору?????
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Ні ні .брешеш.....
обострениек связано тем ,что ж2власть "запретила" самое святое для Украинской нации - ОСВОБОДИТЬ СВОЮ ЗЕМЛЮ ОТ Ю2КРЕМЛІВСЬКОГО ОКУПАНТА ТЕРОРИСТА шаломова(путіна)
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Любые договора Украины с РАБссией потеряли юридическую силу 1 марта 2014 года.Именно в этот день РАБссия объявила войну Украине в своей грЁбанной ДурьДуме."За" проголосовало 268 Дупутатов ДурьДумы
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Та ну нафиг,мы же договор о дружбе и сотрудничестве не аннулировали,так шо должны соблюдать все
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Какое отношение Захерченко и Полдников имеют нормандской четверке? С каких пор ОРДЛО стал субъектом переговоров?
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да хотя бы с речи захерченко, которую он с бумажки читал.
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Він навіть може нею на камери підтертися-звідки твій висновок взявся?
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Що я хотів-те я і запитав. То відповіді не буде?
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Меня просто убивает реторика шоколадных про обострение.Морпехи говорят ,что у них не было вообще никакого перемирия.Кому поверят люди,пацанам с передка или пресс службе мо?Вопрос риторический.У меня к мо один вопрос,когда уже эта совковая практика замалчивать негатив уйдет в небытие.Напоминаю им.Украина идет в Европу и Украина независима 25 лет.
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да саша я допустил грамматическую ошибку,признаю.
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Шоколадно-бобовые, вы продолжаете херить смерти наших бойцов, так нафиг вы надо украинскому народу который доверил вам власть.
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"Обострение на Донбассе связано с" тем, что кацапсиы срать хотели на всех и серут, что бы тут не писали про ихний кризис и тд. Это упоротое стадо сдохнет, но гадости делать не перестанет. Так что это очень на долго. И не надо голубых иллюзий, мол там санкции, Америка, Европа --- это сцыкуны и они только "обеспокаеваться" могут. Не ну подкармливать будут чтобы мы не подохли, надо же тролить псарню!
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Тому українці мают усвідомити, що потужна і незалежна Україна потрібна лише громадянам України!!!)))
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"...потужна і незалежна Україна потрібна лише громадянам України!!!"

А як ти вважаєш, скільки в Україні громадян? Мені чомусь здається, що їх, громадян, майже не залишилось! Ми тут сидим "клаву" мнемо, а нас тим часом "мають" хто хоче і куди хоче!
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брешеш...тільки етнічним свідомим українцям Націоналістам потрібна Україна
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Ну и причём тут телефонный разговор¿¿, сколько уже этих разговоров было десятков, из перемен только Оланда поменяли на Макрона, всё остальное тоже самое. Суть одна запихните гангрену луганднии в Украину с особым статусом а то будут буянить, но как известно лучше десяток врагов снаружи чем один внутри.
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Ваван Жиринжопский уже назначил Яна Мыколовича Азирова новым начальника Украины.Тайцуй Европа и плачь РАБссия...
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У лугандовцев постоянно обострение...
Обострение руцьким "миром"...
А эта болезнь заразная и неизлечима... Только смерть избавляет от неё...
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я и моя команда прахВессиоаналов верстали 16 бюджетов Украины.
Н.Азаров. 2012 год.
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Читаешь коменты этих "спецов" и тихо ох=ешь. да ни кто в кремле из ближнего окружения хуйла не знает, что у того в башке. Да он и сам не знает и что творит Захер с Плотей ему тоже второстепенно.
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Кто, нахер, такая Айвазовская? Представитель кого это существо? Шо нах это за целки? Я, мля, точно не в Израиле? Айвазовские, Южанины...Шо за фигня такая? Ураинцы когда будут? Завтра? Трошки зачекати?
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Ну вот почему такие "предварительные ласки" начинаются только на Донбассе?Моэет пора объединёнными усилиями сделать их традиционное начало с Росии??.Ну,пусть не снарядами и гибелью людей,а с выдворения членов семей российского руководства и вооружённых сил из сытых западных стран...или с расследования происхождения счетов в западных банках российских олигархов под предлогом,скажем.возможное сотрудничество с запрещёнными организациями (типа ИГИЛ или Аль-Каида)..? Да многое можно придумать такого,что можно начать с России..
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Скажи мне кудесник любимец богов что сбудется в жизни со мною иль скоро на радость соседей врагов могильной засыплюсь землею?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбострение на Донбассе связано с предстоящим телефонным разговором "нормандской четверки" 24 июля, - Айвазовская
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