 Обострение на Донбассе связано с предстоящим телефонным разговором "нормандской четверки" 24 июля, - Айвазовская

"То, что происходит в последние дни, - это обострение, которое, возможно, прямо связано с разговором лидеров", - сказала она в эфире "5 канала" в четверг вечером, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В то же время О.Айвазовская высказала мнение, что заявление лидера боевиков "ДНР" Александра Захарченко об учреждении "Малороссии" может быть инструментом России для того, чтобы засвидетельствовать якобы независимость данного образования.
Она также указала на внутренние противоречия между образованиями "ДНР" и "ЛНР" на примере истории с заявлением А.Захарченко. "Мне бы очень хотелось, чтобы лидеры "нормандской четверки" говорили не об неадекватных заявлениях одного человека из Донецка, а о конкретных вещах", - сказала О.Айвазовская.
Как сообщалось, 19 июля спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик сообщил, что переговоры лидеров стран "нормандской четверки" в формате телеконференции запланированы на следующий понедельник.
"Состоялась дискуссия о разведении сил и средств в Станице Луганской. В этой связи я надеюсь на положительное решение по этому вопросу в преддверии телеконференции глав стран "нормандской четверки" 24 июля", - заявил М.Сайдик журналистам в Минске по итогам заседания группы 19 июля.
1396 54
Материалы по теме: Антитеррористическая операция
Штаб АТО сообщил подробности гибели и ранения военнослужащих ВСУ в результате сегодняшних боев на Донбассе(86)
За 19-20 июля в зоне АТО погибли 8 украинских воинов, 10 ранены, 1 попал в плен, - журналист (обновлено)(132)
Погибло восемь солдат ВСУ, один попал в плен, десять получили ранения с начала суток 19 июля до 16 часов 20 июля, - штаб АТО(117)
За сутки на Донбассе погибли 9 воинов ВСУ, - Минобороны(74)
Самое важное сейчас выйти из Facebook и прийти на выборы — эксперт(1)
Боевики устраивают перестрелки друг с другом на Луганском направлении. ВИДЕО(17)
За прошедшие сутки четверо украинских воинов погибли, еще трое получили ранения, - штаб АТО(0)
Это пиз..ц какой-то. Наши военные, теперь это
Ответить
Ответить
Ответить
Ходят слухи по домам..."
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Путин: если Россия введет войска на Украину, это будет законно - Горизонт
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
обострениек связано тем ,что ж2власть "запретила" самое святое для Украинской нации - ОСВОБОДИТЬ СВОЮ ЗЕМЛЮ ОТ Ю2КРЕМЛІВСЬКОГО ОКУПАНТА ТЕРОРИСТА шаломова(путіна)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А як ти вважаєш, скільки в Україні громадян? Мені чомусь здається, що їх, громадян, майже не залишилось! Ми тут сидим "клаву" мнемо, а нас тим часом "мають" хто хоче і куди хоче!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Обострение руцьким "миром"...
А эта болезнь заразная и неизлечима... Только смерть избавляет от неё...
Ответить
Ответить
Н.Азаров. 2012 год.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить