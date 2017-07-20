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 Политика Украины
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Все про:деньги (911) Кабмин (10415) евромайдан (8051)

 Кабмин выделил 1,5 млн грн 24-м участникам Евромайдана, получившим легкие телесные повреждения

евромайдан

Кабинет министров Украины выделил 1,54 млн грн 24-м гражданам, которые получили легкие телесные повреждения в ходе массовых акций протеста, которые произошли с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года Евромайдан.

Согласно распоряжению Кабмина №490 от 19 июля, средства будут выделены Министерству социальной политики Украины из резервного фонда государственного бюджета, сообщает Цензор.НЕТ.

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Минсоцполитики поручено до 31 августа подать Министерству экономического развития и торговли, Министерству финансов и Государственной казначейской службе отчет об использовании выделенных средств.

Как известно, во время участия в массовых акциях общественного протеста в Украине с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года за евроинтеграцию и против режима Януковича почти тысяча человек получила телесные повреждения (тяжкие, средней тяжести, легкие).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада приняла в первом чтении законопроект о предоставлении статуса участника боевых действий и инвалида войны пострадавшим на Евромайдане

Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" предусмотрено предоставление лицам, которые стали инвалидами вследствие ранений, увечья, контузии или других повреждений здоровья, полученных во время участия в Революции Достоинства, статуса инвалида войны.
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выделил 1,54 млн грн 24-м гражданам, которые получили легкие телесные поврежденияИсточник: https://censor.net.ua/n448581 - таких же тисячі людей , чому лише 24-м ?!
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Всё дело в том , кто эти люди ...Яценюк , Турчинов , Кличко и др члены кабмина и администрации президента
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Притрушений з вогнегасника Віталік , також до них відноситься ..?
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І підтвердити свої слова можеш? Чи як завжди?
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підтвердити що.......... ми й так знаємо хто грабує україну.. навіть сліпий це відчуває...
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огласите список избранных, которым за "легкие телесные" отсыпали по 50(!) штук...людских денег!
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Мы сегодня услышим слова от порошенко по поводу гибели наших Бойцов?????
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Комусь іще не набридло , за 3 роки , його слова ще слухати ?
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Нет для него герои это статистика.Не раз доказал это.Ему важнее на всех углах про мынск говорить.
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Смотря что считать лёкгие телесные, можно и фингал под глазом назвать лёгкие телесные повреждения и разбитый нос.
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Кожен вечир Гарант випиває пляшку за здоров'я загиблих, і ридає.
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Надо еще раз статью перечитать...
Какой-то абсурд!
То ли в сумме, то ли в количестве людей, то ли в характере ранений...
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все "правильно"написано,как и все законы Украины....
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Хто тримав Штурм Майдану 18 лютого , отримавши страшні травми та каліцтва від Експериментальних Гранат з Турболентним ефектом , в списках поранених - травмованих Партій є - а компенсацій немає - ось вона Справедливість та Солідарність ..
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мусорам, которьіе студентов избивали вьіделили ?
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Хм...А кто кроме ментов мог официально оформить "легкие" в то время?
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Невже це сама нужденна частина населення України!? Чи може нинішня влада відчуває свою провину, що втягла тих людей у сумнозвісні події більш ніж трьохрічної давнини!?
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Вот оказывается сколько людей на Майдане было...
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зато дуанбаситы и лугандонцы получают воду и газ бесплатно!! вопрос напрашивается сам собой!!!
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Гойсману теперь можно м легким сердцем лишить их субсидий, бо они ж доход отрымалы
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а кто даст денежную и моральную компенсацию многомиллионному народу украины пострадавших от этих хулиганов понесших лёгкие телесные повреждения.....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин выделил 1,5 млн грн 24-м участникам Евромайдана, получившим легкие телесные повреждения
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