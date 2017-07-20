 Кабмин выделил 1,5 млн грн 24-м участникам Евромайдана, получившим легкие телесные повреждения

Согласно распоряжению Кабмина №490 от 19 июля, средства будут выделены Министерству социальной политики Украины из резервного фонда государственного бюджета, сообщает Цензор.НЕТ.
Минсоцполитики поручено до 31 августа подать Министерству экономического развития и торговли, Министерству финансов и Государственной казначейской службе отчет об использовании выделенных средств.
Как известно, во время участия в массовых акциях общественного протеста в Украине с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года за евроинтеграцию и против режима Януковича почти тысяча человек получила телесные повреждения (тяжкие, средней тяжести, легкие).
Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" предусмотрено предоставление лицам, которые стали инвалидами вследствие ранений, увечья, контузии или других повреждений здоровья, полученных во время участия в Революции Достоинства, статуса инвалида войны.
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Какой-то абсурд!
То ли в сумме, то ли в количестве людей, то ли в характере ранений...
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Кабінет Міністрів України
Розпорядження від 19.07.2017 № 490-р
Індекс: 73
Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги особам, які отримали легкі тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року
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А всі інші тоді ким були ?
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