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 Политика Украины
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 "Суд" в Крыму отказал защите украинского активиста Балуха в повторном проведении экспертиз

балух

Оккупационный "суд" в Крыму отклонил требования украинского активиста Владимира Балуха об отводе судье и повторном проведении экспертиз.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

На очередном заседании подконтрольного Кремлю Раздольненского районного суда в оккупированном Крыму по делу украинского активиста Владимира Балуха он заявил отвод судье в связи с предвзятым отношением к делу. Однако суд расценил это утверждение активиста как безосновательное.

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Судьи также отклонили ходатайство Балуха о повторном проведении экспертиз, которые, по словам адвокатов, были проведены не в том объеме, которого требовала защита.

Кроме того, суд не стал откладывать дату следующего заседания, несмотря на отсутствие адвоката Балуха Дмитрия Динзе, который находится на учебе. Следующее заседание назначили на 14:00 24 июля.

Напоминаем, оккупационные "власти" Крыма с декабря 2016 года незаконно удерживают крымчанина в СИЗО.

Владимир Балух вывесил на своем доме украинский флаг в 2014 году и не снимал его вплоть до ареста. Также "переименовал" свой дом в "дом 18 по улице Небесной Сотни". У него трижды проходил обыск. Во время последнего - 12 декабря 2016 года - сотрудники ФСБ "нашли" 5 шашек тротила и несколько патронов. Тогда же Владимир был арестован и находится до сих пор в СИЗО Симферополя по обвинению по 222, ч.1 УК РФ.

Также читайте: Украинский активист Балух, арестованный оккупантами в Крыму, нуждается в госпитализации, - владыка Климент
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Это ответ порохоботам,которые призывают собирать доказательства против парашы и бороться в правовом поле.С кем?C этим отребьем?Европа нам поможет .
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Суд в педерашке? Это уже даже не смешно. По сравнению с ним Печерский райсуд - Фемида во плоти
"Суд" в Крыму отказал защите украинского активиста Балуха в повторном проведении экспертиз - Цензор.НЕТ 9848
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виродки.
Бояться кацапорилі Українців.. Навіть тих, хто насмілився залишитись в окупованому криму. Чи, скоріше, САМЕ ТИХ, хто залишився.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Суд" в Крыму отказал защите украинского активиста Балуха в повторном проведении экспертиз
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