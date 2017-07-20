 "Суд" в Крыму отказал защите украинского активиста Балуха в повторном проведении экспертиз

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
На очередном заседании подконтрольного Кремлю Раздольненского районного суда в оккупированном Крыму по делу украинского активиста Владимира Балуха он заявил отвод судье в связи с предвзятым отношением к делу. Однако суд расценил это утверждение активиста как безосновательное.
Судьи также отклонили ходатайство Балуха о повторном проведении экспертиз, которые, по словам адвокатов, были проведены не в том объеме, которого требовала защита.
Кроме того, суд не стал откладывать дату следующего заседания, несмотря на отсутствие адвоката Балуха Дмитрия Динзе, который находится на учебе. Следующее заседание назначили на 14:00 24 июля.
Напоминаем, оккупационные "власти" Крыма с декабря 2016 года незаконно удерживают крымчанина в СИЗО.
Владимир Балух вывесил на своем доме украинский флаг в 2014 году и не снимал его вплоть до ареста. Также "переименовал" свой дом в "дом 18 по улице Небесной Сотни". У него трижды проходил обыск. Во время последнего - 12 декабря 2016 года - сотрудники ФСБ "нашли" 5 шашек тротила и несколько патронов. Тогда же Владимир был арестован и находится до сих пор в СИЗО Симферополя по обвинению по 222, ч.1 УК РФ.
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Бояться кацапорилі Українців.. Навіть тих, хто насмілився залишитись в окупованому криму. Чи, скоріше, САМЕ ТИХ, хто залишився.
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