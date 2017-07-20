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 Экс-замглавы АП времен Януковича Чмырю подписано подозрение о подделке документов и декларировании недостоверной информации, - Сарган

чмырь юрий

Пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган обнародовала информацию о том, что депутату Сумского облсовета, экс-главе ОГА Сумщины и бывшему замглавы АП времен Януковича Юрию Чмырю прокурор подписал подозрение в совершении ряда преступлений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Сарган отметила: "Сегодня, 20 июля 2017 года, прокурор Сумской области Виталий Матвийчук подписал уведомление о подозрении бывшему высокопоставленному чиновнику из окружения Януковича, а в настоящее время депутату Сумского областного совета Юрию Чмырю в сокрытии паспорта, подделке и использовании поддельных официальных документов, а также в декларировании недостоверных сведений.

Досудебным расследованием установлено, что после позорного бегства Януковича В.Ф. из страны в подозреваемого, который на время кровавых событий Революции Достоинства занимал должность заместителя Главы Администрации Президента Украины, с целью сокрытия большого количества сделок с дорогостоящим имуществом возник преступный умысел на получение паспорта гражданина Украины.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: У экс-губернатора Сумщины Чмыря обнаружили 14 квартир дочери в Киеве и более $0,5 млн незадекларированных средств, - Луценко. ФОТО

Пресс-секретарь продолжила: "Реализуя задуманное, бывший чиновник обратился с заявлением в соответствующее учреждение о якобы утере паспорта по собственной неосторожности, на основании чего получил новый документ, удостоверяющий личность. В дальнейшем подозреваемый использовал так называемый потерянный паспорт для совершения юридически значимых нотариальных действий.

Кроме того, осознавая, что наличие большого количества недвижимости у дочери будет иметь значительный общественный резонанс и негативно отразится на его политическом имидже, избранник не указал ее как члена семьи и не внес в декларацию, хотя в ходе следствия собрано достаточно доказательств того, что они проживали и проживают вместе, а, следовательно, связаны общим бытом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из Сумской ОГА вывезли 15 ящиков с вещами Чмыря

В частности, в декларации не указано 9 квартир и 3 паркоместа в столице, доход от продажи недвижимости и корпоративные права двух обществ с ограниченной ответственностью. В общем 20-летняя неработающая дочь подозреваемого имеет в собственности недвижимое имущество и корпоративные права на сумму около 40 млн грн.

Действия бывшего чиновника квалифицированы по ч. 1 ст. 357 (умышленное сокрытие официального документа), ч.ч.1, 4 ст. 358 (подделка и использование заведомо поддельного документа) и ст. 3661 (декларирование недостоверной информации) УК Украины".

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"Бывший чиновник не явился по вызову в прокуратуру, сообщение о подозрении вручено следователями прокуратуры Сумской области в г.. Киеве в установленный законом способ - руководителю жилищно-эксплуатационной организации и адвокату подозреваемого, поскольку дверь квартиры течение дня никто не открыл.

Прокуратура уже готовит ходатайство в суд об избрании депутату областного совета меры пресечения.

Справка: санкция тяжелой статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", - резюмировала Сарган.

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Как ни скажешь все в точку.... КАКОЙ ЖЕ ТЫ ЧМЫРЬ.... ВОТ ТАКИЕ ЧМЫРИ....и помогали Яныку Украину ГРАБИТЬ и т.д.
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У допкина срок давности по его делу истекает после нового года,а в лесика довгого в сентябре,развели как котят сказал бы чечетов
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Він вже втік. Ну і біс з ним-Земля кругла, за кутом не сховається!
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Не пиши того , чого не знаєш
Нікуди він не втік і тікати не збирається .
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Вот свезло чуваку:и поганяло и масть с трудоустройством на зоне...
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------>>>>>> ЧМЫРЬ <<<<<---------
0))))))))) AAAAAAAAAAAAAXAXAXAXAXAXAXAAAAAAAAAAAAAAAXAXAXAXAAAAAAAAAAAAAAA
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Почему молчите про йозефа менгеле( климова), которого устраивают главврачом в роддом Кременчуга ?
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Даже если ВР, почти все своим "коррупционным кублом", выдвинулось на "каникулы", это абсолютно не означает, что Кина Не БуДеТ.
Как древний артефакт, украинцам была представлена экспозиция бриллиантовых прокуроров, показ состоится ещё один и скорее всего последний раз - дальше "дорогие предметы "уйдут в архив присыпанный нафталином.
Не такой интересный, но тоже дорогостоящий статуй Чмырь , пробудет на выставке ещё возможно пару недель и скорее всего, будет продан с аукцина за большие деньги.
*******
Культурные новости Украины.Аншалаги, Выставки, Премьеры
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Генеральная прокуратура Украины установила причастность экс-заместителя главы Администрации Президента времен Виктора Януковича Юрия Чмыря к силовому разгону евромайдана 18-19 февраля 2014 года. Об этом говорится в определении Печерского районного суда Киева от 31 января 2017 г., опубликованном в Едином реестре судебных решений.
"Досудебным расследованием установлено, что в организации силового разгона правоохранительными органами участников акций в г. Киеве 18-го и 19 февраля 2014 г. принимал участие бывший заместитель главы Администрации Президента Украины по гуманитарным вопросам", - говорится в определении суда.
Согласно тексту документа суд удовлетворил ходатайство ГПУ и предоставил следствию временный доступ к информации о разговорах Чмыря по мобильному телефону и его местонахождении в период с 20 ноября 2013 г. по 22 февраля 2014-го.
Еще одним определением Печерский суд предоставил следователям доступ к информации о пользователях 13 номеров мобильной связи, их разговорах и местонахождении с 1 ноября 2013 г. по 1 ноября 2016-го. По данным Генпрокуратуры, этими номерами в ноябре 2013 г. - феврале 2014-го пользовались тогдашние сотрудники Администрации Президента.
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дуралею надо срочно менять фамилию, иначе это судьба
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Ось іще один покидьок легалізує свої статки завдяки прокуратурі. А ви кажете рехворми не йдуть. Ідуть, примітивно-дибільно проте йдуть.
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А мне тут один чел недавно заливал, что это самый честный губернатор в Сумах был. Наверное честнее его только Щербань.
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Хана Хмырю....Но ничего особо трагического."Обезналичат" ощутимо,затем суд "не найдёт оснований",потом типа-"на поруки" и-"Привет,свобода".Схема очень хорошо обкатанная ...Можно считать её главным достижением команды Порошенко..Эххх,а как бы сказал на эти все безобразия господин Маузер?...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЭкс-замглавы АП времен Януковича Чмырю подписано подозрение о подделке документов и декларировании недостоверной информации, - Сарган
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