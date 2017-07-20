 Экс-замглавы АП времен Януковича Чмырю подписано подозрение о подделке документов и декларировании недостоверной информации, - Сарган

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Сарган отметила: "Сегодня, 20 июля 2017 года, прокурор Сумской области Виталий Матвийчук подписал уведомление о подозрении бывшему высокопоставленному чиновнику из окружения Януковича, а в настоящее время депутату Сумского областного совета Юрию Чмырю в сокрытии паспорта, подделке и использовании поддельных официальных документов, а также в декларировании недостоверных сведений.Досудебным расследованием установлено, что после позорного бегства Януковича В.Ф. из страны в подозреваемого, который на время кровавых событий Революции Достоинства занимал должность заместителя Главы Администрации Президента Украины, с целью сокрытия большого количества сделок с дорогостоящим имуществом возник преступный умысел на получение паспорта гражданина Украины.Пресс-секретарь продолжила: "Реализуя задуманное, бывший чиновник обратился с заявлением в соответствующее учреждение о якобы утере паспорта по собственной неосторожности, на основании чего получил новый документ, удостоверяющий личность. В дальнейшем подозреваемый использовал так называемый потерянный паспорт для совершения юридически значимых нотариальных действий.Кроме того, осознавая, что наличие большого количества недвижимости у дочери будет иметь значительный общественный резонанс и негативно отразится на его политическом имидже, избранник не указал ее как члена семьи и не внес в декларацию, хотя в ходе следствия собрано достаточно доказательств того, что они проживали и проживают вместе, а, следовательно, связаны общим бытом.В частности, в декларации не указано 9 квартир и 3 паркоместа в столице, доход от продажи недвижимости и корпоративные права двух обществ с ограниченной ответственностью. В общем 20-летняя неработающая дочь подозреваемого имеет в собственности недвижимое имущество и корпоративные права на сумму около 40 млн грн.Действия бывшего чиновника квалифицированы по ч. 1 ст. 357 (умышленное сокрытие официального документа), ч.ч.1, 4 ст. 358 (подделка и использование заведомо поддельного документа) и ст. 3661 (декларирование недостоверной информации) УК Украины"."Бывший чиновник не явился по вызову в прокуратуру, сообщение о подозрении вручено следователями прокуратуры Сумской области в г.. Киеве в установленный законом способ - руководителю жилищно-эксплуатационной организации и адвокату подозреваемого, поскольку дверь квартиры течение дня никто не открыл.Прокуратура уже готовит ходатайство в суд об избрании депутату областного совета меры пресечения.Справка: санкция тяжелой статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", - резюмировала Сарган.