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 Политика Украины, За рубежом
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 Венецианская комиссия даст оценку законопроектам об антикоррупционных судах в Украине, - DW

комиссия венецианская

В Европейской комиссии за демократию через право, известной также как Венецианская комиссия, получили запрос председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия с просьбой провести экспертную оценку двух законопроектов, касающихся создания в Украине специальных антикоррупционных судов.

Соответствующий запрос на имя генерального секретаря Совета Европы Турбйорна Ягланда поступил в четверг, 20 июля, сообщили источники DW в Комиссии, передает Цензор.НЕТ.

Проверка на соответствие стандартам Совета Европы будет касаться проектов закона "Про антикоррупционные суды" (номер 6011) и "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей о введении обязательной специализации судей для рассмотрения дел, связанных с коррупцией" (номер 6529).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представительство ЕС в Украине разъяснило позицию Юнкера об антикоррупционном судебном органе

По некоторым оценкам, эксперты будут работать над заключением по этим законопроектам не менее года.

Напоминаем, на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко и президентом ЕС Дональдом Туском президент Европейской комиссии Ж.-К.Юнкер заявил, что Европейский Союз не настаивает на создании отдельного антикоррупционного суда в Украине, но указывает на необходимость создания специальной антикоррупционной палаты в рамках украинской судебной системы.

Также читайте: Удивлена заявлением Юнкера об антикоррупционной палате в Украине: хорошей альтернативы антикоррупционному суду я не знаю, - Хармс (обновлено)

В НАБУ высказали несогласие с данной позицией, считая деятельность антикоррупционных палат неэффективной.
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Не менше року? І це Україна затягує реформи? Задовбали!!!
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твая реформа в ліпєцькій щоколадній хвабриці. доречі дуже успішна.кацапи раді.
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Хм, а могли звернутись до венеціанської комісії через рік, чи через два роки, чи ніколи, як того хоче гівногарант. В нього зараз на умі, як антикорупційний суд замінити якоюсь палатою під №6.
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Похоже Европе начинает доходить, что все наши рехформы ограничиваются бумагой и созданием новых корупционных органов.
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Схоже, ти нічого не розумієш в законотворчості.
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Венецианская комиссия даст оценку законопроектам об антикоррупционных судах в Украине, - DW - Цензор.НЕТ 6481 AMNESTY INTERNATIONAL требует опубликовать решение суда о конфискации 1,5 лярдов Януковича .
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Скорее Украина пойдет . Там еще офшоры судятся за эти бабки .
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Швидше ти, разом з цими липовими "правозахисниками".
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всё принимается за бугром.......... ничего национального продались иуды..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВенецианская комиссия даст оценку законопроектам об антикоррупционных судах в Украине, - DW
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