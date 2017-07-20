 Венецианская комиссия даст оценку законопроектам об антикоррупционных судах в Украине, - DW

Соответствующий запрос на имя генерального секретаря Совета Европы Турбйорна Ягланда поступил в четверг, 20 июля, сообщили источники DW в Комиссии, передает Цензор.НЕТ.
Проверка на соответствие стандартам Совета Европы будет касаться проектов закона "Про антикоррупционные суды" (номер 6011) и "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей о введении обязательной специализации судей для рассмотрения дел, связанных с коррупцией" (номер 6529).
По некоторым оценкам, эксперты будут работать над заключением по этим законопроектам не менее года.
Напоминаем, на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко и президентом ЕС Дональдом Туском президент Европейской комиссии Ж.-К.Юнкер заявил, что Европейский Союз не настаивает на создании отдельного антикоррупционного суда в Украине, но указывает на необходимость создания специальной антикоррупционной палаты в рамках украинской судебной системы.
В НАБУ высказали несогласие с данной позицией, считая деятельность антикоррупционных палат неэффективной.
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