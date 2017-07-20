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 Политика Украины
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 Лукашенко прибыл в Украину с официальным визитом

лукашенко порошенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Украину. Самолет главы государства приземлился в международном аэропорту Борисполь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

Также читайте: "Минский процесс должен оставаться, но продолжаться более энергично", - Лукашенко о переговорах по Донбассу

Программой визита на 21 июля запланированы переговоры с Президентом Украины Петром Порошенко, которые пройдут в формате один на один и в расширенном составе.

Как ранее сообщали в пресс-службе Президента Беларуси, главы государств обсудят развитие политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Беларусью и Украиной. Основное внимание будет уделено текущему состоянию и перспективам взаимодействия в экономике, в том числе в таких сферах, как торговля, инвестиции, промышленная кооперация, нефтехимический комплекс, энергетика, сельское хозяйство, транспортно-логистическая отрасль, развитие межрегионального диалога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко: Лукашенко заверил, что учения "Запад-2017" не превратятся в подготовку РФ плацдарма для вторжения в Украину

Планируется также согласовать подходы к дальнейшему развитию приграничного сотрудничества. Одной из тем встречи станет урегулирование конфликта на востоке Украины, в чем Беларусь активно участвует, предоставляя переговорную площадку для сторон процесса. Александр Лукашенко и Петр Порошенко обсудят ситуацию в регионе в целом, обменяются мнениями по международной проблематике.

Ожидается, что по итогам переговоров в присутствии лидеров двух стран будет подписан ряд документов, касающихся сотрудничества в разных сферах. В этот же день в Киеве пройдет белорусско-украинский бизнес-форум.
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А я не вимірюю все в матеріальному еквіваленті. Не хочу жити в заповіднику совкового маразму.
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А жити в найбіднішій і найкорумпованішій країні - це хіба не жити в заповіднику совкового маразму. ?
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Ксения, со временем и у вас все наладится.Не впадайте в отчаяние.
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я не сомневаюсь,это ваш друг ноет без перестану...
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В Беларуси есть хорошая поговорка "без штанов, но с музыкой", мне нравятся оптимистически настроенные люди.
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от в тебе забув поспитати ...))
П.С - дієслово "розживешся" в тебе що означає ?
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що ти нагадаєш - що Україна живе гірше , а ніж Білорусь ?
Так це і так усі знають ...
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В Білорусі була давно,тому порівнювати не берусь. От їхні туристи були не багатші за наших.
Весь час бідкатись та плакатись,що десь живуть краще...то так все життя можна змарнувати.
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Мужик, ты стебаешься? О каком процветании в Беларуси ты говоришь? Напишу специально большими буквами: ЭКОНОМИКА БЕЛАРУСИ В ПОЛНОЙ Ж..ПЕ!!!
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О каком процветании в Беларуси ты говоришь?

Це ти про "процветании" написав - де ти в мене таке побачив ?
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Сто раз печатал--но не надоело. Это троянский конь---был, есть и будет. Явно прибыл с весточкой от карлика.И не с простой. А крепко серьёзной.Узнаем не скоро и по косвенным фактам, датам, событиям. Особо изощрённый падлик морозов.
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Приїхало в Україну хуйловське опудало..Може і Мадуро завітає
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останній може просто не встигнути - його там раніше звалять ...))
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Читали, как ср#ного димона медведомтоптанного развели в Новгородской области, выдав игрушку Лего(!) за "инновационного отечественного робота" в форме слона?
Это на полном серьезе:
Руцкий роберт оказался игрушкой Lego
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Два агента хуйла собрались вместе, - вот это новость!
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Наш Лукашенко не пьет и не курит, великолепный спортсмен.Да по телевизору сами сравните, учитывая разницу в возрасте.
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На официальном мероприятии по протоколу из вежливости возьмет бокал с шампанским.Даже на Новый год показывали. Я немного другое имел ввиду.
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Коленька подрос..
раньше Беларусь шутила..
-"Когда Бацька, на пенсию?
- Когда Коленька вірастет.."
теперь думается:"Ах, если бі ж то..."
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нам бы бог послал такого батьку строгого и доброго к своим детям
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А еще он хороший семьянин. Имея законную жену, двух сыновей и семь внуков, завел на стороне внебрачного сына не разведясь со своей законной женой. Теперь возит внаглую и тычет всем этого переростка не имея ни христианской морали, ни человеческого стыда.
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Ну и че? Респект мужику, не бросил ребенка(как другие). Настоящий отец, старших вывел в люди, и этого выведет.
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Я ментов к морали не призываю, это бесполезно, они не понимают о чем речь. Так что расслабься.
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Да ладно. Ну ка мне семейные тайны Статкевича поведайте.
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Дружище , привет ! Я очень рад за вас-ДРУЖЕСТВЕННЫЙ НАРОД БЕЛОЙ РУСИ.И завидую вам доброй завистью , что имеете такого Президента как БАТЬКА ЛУКАШЕНКО.Дай ему Господь многая и благая лета
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А , так это ты , мент беларусский . Шо сподвигло ник видоизменить ?
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Нахуй приперся нерукопожатний диктатор в Україну?Вчитись гешефту у наших можновладних жидів?
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Китайский легкоатлет Чжан Пэймэн обогнал на 100 метровой дистанции китайский боевой истребитель "Чэнду J-10".
Личный рекорд спортсмена на стометровке 10 секунд.
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После Грузии, теперь и в Беларуси откроются новые будки соево пальмовой продукции Рошен.
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Да и сейчас навалом. Только народ понял давно, что коробки с этой продукцией хорошо покупать в качестве презента. Коробка большая, красивая(а внутри одна конфетка).
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После переговоров с Лукашенко Порошенко откажется от вступления Украины в НАТО.Порохоботы ФАС
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"откажется"
можна подумати , що це від нього залежить ..))
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здрасте дружественной Беларуси! здрасте Аляксандр Рыгоравіч Лукашенко прибыл в Украину с официальным визитом - Цензор.НЕТ 955
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олигарх порошенко в компании союзника хуйла
пеця ещё бьі ахметова с фирташем подтянул
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Ты хотя малейшее понятие имееш в том что такое олигарх -бо судя по твоему говору ты считаеш что президентом должен быть голодранец то я тебя просвещу -если президентом будет голодранец то и ты будеш голодранцем-ведь не может быть такого что президент голодранец а ты богат относительно его -это не естественно по природе и самое главное -в нас в Украине нету олигархов настоящих -все это казнокрады,взяточники и аферисты -просто некоторые стараются жить честно а некоторые так и не поняли что Украина идет в ЕС и продолжают дальше воровать казну ,брать взятки и заниматься аферами -я уже писал что не поставиш над каждым таким немца с гарапой как когда при совке говорили бо иначе они не исправимы .
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Вацлав Гавел был небогатым, а богатых бизнесменов в Чехии - много.
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Лукашенко и Путин два сапога -пара,оба наглые лжецы!!
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забери свой сапог с украины как то пованивает....
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Мабуть нарешті Єжеля з челядю привезе на батьківщину!!!
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вітаємо на "своїй" землі самого кращого і успішного президента батьку свого народу на теренах бувшого срср
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Обговорювали можливі сценарії російської агресії в Україну з півночі. Не виключаю, що Лукашенко готує собі запасний аеродром в Україні у випадку, коли гібриди поведуть себе типово.
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Нечего там Лукашенко не готует -он просто приехал приспать бдительность президента Порошенка как главнокомандуючего и не каких гибридов в Беларуси не будет -все пройдет легко без боли и пыли со стороны раши.
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У будь - якому випадку нам необхідно розглядати усі сценарії, починаючи з найгіршого для нас.
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А случайно Лукашенко не приехал убаюкивать Порошенка на счет своих совместных учений с рашистами как главнокомандуючего чтобы потом неожиданно по Украине с двох направлений бо когда Лукашенко дружит из таким уродом как путин то такой вариант вполне возможен и главное чтобы потм не говорили что не предупреждали и тогда понесется от партнеров Украины куча обеспокоиности .Уже идет подготовка рашистов к этим учениям -количество жертв со стороны Украины резко увеличилось а что будет когда эти совместные учения Беларуси и раши перейдут на территорию Украины.Я бы в этой встрече не был таким оптимистическим зная хорошо путина которого Беларуси не так легко провести чтобы там Лукашенко не говорил на счет безопасности для Украины этих учений.
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Ну и о чем можно говорить с путлеровским губернатором,что он может без хозяина порешать
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мне наплевать рассейского преза ну что можно говорить с америскотским губернатором украины
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Это единственный президент, со всего МИРА, который не побрезговал приехать к супер реформатору барыге офшорно кровавому брехушенко.
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"Вечный президент" Беларуссии приехал поговорить о "вечности" и поделиться своим опытом, по -этому вопросу.
Если понадобиться, лУкошенко, так же, может поддержать пОрошенко в мордоре, если пОрошенко, будет расхваливать луку в Европе.
Вопросы касающиеся, чисто семейного Бизнеса, двух президентов, тоже не последнее дело, для наших стран.
Короче нормальные, двусторонние переговоры.
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Мое почтение и уважение Президенту Белой Руси , великому человеку - БАТЬКЕ ЛУКАШЕНКУ
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