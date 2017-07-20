 Лукашенко прибыл в Украину с официальным визитом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
Программой визита на 21 июля запланированы переговоры с Президентом Украины Петром Порошенко, которые пройдут в формате один на один и в расширенном составе.
Как ранее сообщали в пресс-службе Президента Беларуси, главы государств обсудят развитие политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Беларусью и Украиной. Основное внимание будет уделено текущему состоянию и перспективам взаимодействия в экономике, в том числе в таких сферах, как торговля, инвестиции, промышленная кооперация, нефтехимический комплекс, энергетика, сельское хозяйство, транспортно-логистическая отрасль, развитие межрегионального диалога.
Планируется также согласовать подходы к дальнейшему развитию приграничного сотрудничества. Одной из тем встречи станет урегулирование конфликта на востоке Украины, в чем Беларусь активно участвует, предоставляя переговорную площадку для сторон процесса. Александр Лукашенко и Петр Порошенко обсудят ситуацию в регионе в целом, обменяются мнениями по международной проблематике.
Ожидается, что по итогам переговоров в присутствии лидеров двух стран будет подписан ряд документов, касающихся сотрудничества в разных сферах. В этот же день в Киеве пройдет белорусско-украинский бизнес-форум.
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П.С - дієслово "розживешся" в тебе що означає ?
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Так це і так усі знають ...
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Весь час бідкатись та плакатись,що десь живуть краще...то так все життя можна змарнувати.
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Це ти про "процветании" написав - де ти в мене таке побачив ?
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Это на полном серьезе:
Руцкий роберт оказался игрушкой Lego
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раньше Беларусь шутила..
-"Когда Бацька, на пенсию?
- Когда Коленька вірастет.."
теперь думается:"Ах, если бі ж то..."
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Наступні півроку - рік чекайте аншлюсу Білорусі
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Личный рекорд спортсмена на стометровке 10 секунд.
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можна подумати , що це від нього залежить ..))
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пеця ещё бьі ахметова с фирташем подтянул
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Если понадобиться, лУкошенко, так же, может поддержать пОрошенко в мордоре, если пОрошенко, будет расхваливать луку в Европе.
Вопросы касающиеся, чисто семейного Бизнеса, двух президентов, тоже не последнее дело, для наших стран.
Короче нормальные, двусторонние переговоры.
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