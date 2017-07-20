EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Политика Украины, Экономика
  258  5
Материалы по теме:
Все про:Шлапак (150) Приватбанк (187)

 Шлапак покинул Приватбанк. И.о. главы правления банка стала Галина Пахачук, - издание FinClub

приватбанк

Наблюдательный совет Приватбанка 20 июля принял отставку председателя правления Александра Шлапака с должности председателя правления. Его обязанности будет исполнять Галина Пахачук.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Приватбанке профильному изданию FinClub.

Отставка Шлапака была анонсирована еще в июне.

Позже Приватбанк нанял компанию по подбору управленческого персонала Amrop Executive Search Ukraine, которая должна найти кандидатов на должность главы правления (главного исполнительного директора) и первого заместителя главы (финансовый директор).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шлапак планирует завершение антикризисной каденции в "ПриватБанке": его заявление может быть рассмотрено в конце июля, - Наблюдательный совет

Напомним, 18 декабря стало известно, что Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка". Правительство намерено выпустить 30-летние ОВГЗ на 150 млрд гривен и в итоге стать 100% собственником банка. Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "Приватбанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. В "Приватбанке" заверили, что с деньгами на счетах ничего не произойдет: "Это было ключевым условием переговоров ". В свою очередь, глава Минфина Данилюк подтвердил: "Деньги вкладчиков "Приватбанка" в безопасности и защищены государством ". Вместе с тем, "ПриватБанк" в связи с процедурой национализации приостановил корпоративные платежи на сутки до 9:00 20 декабря. 20 декабря в регламенте работы для корпоративных клиентов "Приватбанк" ввел определенные ограничения, в частности временно заморозил остатки на счетах корпоративных клиентов.

По данным НБУ, общая потребность "Приватбанка" в капитале составляет 148 млрд гривен. А глава Минфина Данилюк отметил, что после того как "Приватбанк" полностью стабилизируется, государство планирует этот банк продать. В свою очередь, президент Порошенко заявил: "Государство гарантирует клиентам "ПриватБанка" неприкосновенность и целостность их денег ".

19 декабря Национальный банк Украины выделил "Приватбанку" 15 млрд гривен для поддержания ликвидности.

Вместе с тем, решение о национализации "Приватбанка" поддержали в МВФ и ЕБРР, а также страны G7, Евросоюз и США.

Кроме того, министр финансов Александр Данилюк заявил: "ПриватБанк" доведен до неплатежеспособности, а за это предусмотрена очень серьезная ответственность ".


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
это та, которая хотела у населения одолжить 2,6 лярда зелени?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чого це він ?
Злякався позовів Колосмойського і Ко.??
 показать весь комментарий
Ответить
 
усё...не захотел быть зиц- председателем фунтом
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это.... Так волнительно... Ждем продолжения...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныШлапак покинул Приватбанк. И.о. главы правления банка стала Галина Пахачук, - издание FinClub
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти