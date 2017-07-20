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Все про:беспилотник (568) Донецк (7441) ОБСЕ (2702) обстрел (6657)

 Беспилотник ОБСЕ обстрелян в Донецке

обсе

Террористы "ДНР" обстреляли из стрелкового оружия беспилотник мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщении СММ ОБСЕ в Твиттер.

"В БПЛА СММ ОБСЕ стреляли со стрелкового оружия в посёлке Трудовское Петровского района в Донецке. Приземлился благополучно", - говорится в сообщении.

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В ОБСЕ назвали произошедшее "явным неуважением к Минским соглашениям".
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явное неуважение? да боярышниковым ушлёпкам неизвестно данное словосочетание. свора свинособачьих рабов никак не успокоится
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«явним нарушенієм» а те що орки постійно ведутьт обстріли наших позиці в тому числі із важкого озброєння ОБСЄ «явним нарушенієм» не вважає?
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Они гражданский самолет с военным перепутали, МН17 сбили, а тут беспилотник какой-то. Чему удивляться?
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