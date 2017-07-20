 Беспилотник ОБСЕ обстрелян в Донецке

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщении СММ ОБСЕ в Твиттер.
"В БПЛА СММ ОБСЕ стреляли со стрелкового оружия в посёлке Трудовское Петровского района в Донецке. Приземлился благополучно", - говорится в сообщении.
В ОБСЕ назвали произошедшее "явным неуважением к Минским соглашениям".
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