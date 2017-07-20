 Сейм Польши принял скандальный закон о реформе Верховного суда

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.
В ходе законодательных работ Сейм одобрил больше 30 поправок, внесенных депутатами от правящей партии Право и Справедливость. Эти поправки, между прочим, укрепляют роль президента Польши в процессе назначения судей Верховного суда и утверждения регламента суда.
Ранее парламентское большинство отвергло около 1300 поправок оппозиции, которая путем парламентской обструкции пыталась заблокировать принятие закона.
Накануне Еврокомиссия пригрозила Польше серьезными последствиями в случае вступления в силу законов о судебной реформе в их нынешнем виде. Брюссель, подчеркнул вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс, может начать процедуру по 7 статье договора ЕС, предусматривающей санкции вплоть до лишения страны-нарушительницы права голоса. Совещание о возможности применения этой процедуры пройдет в Еврокомиссии уже в конце июля.
Критики реформы судебной системы убеждены, что она похоронит принцип разделение властей и подорвет демократию в Польше. Реорганизация Верховного суда предполагает отставку его председателя и судей, если только Минюст не сохранит за ними должности после вступления законопроекта в силу. Документ также наделяет министерство единоличным правом назначать всех высокопоставленных судей.
Накануне подписывать скандальные законопроекты по судебной реформе отказался и президент Польши Анджей Дуда. Прежде чем лечь на подпись к президенту, он должен пройти через голосование в Сенате, где, впрочем, большинство у правящей партии.
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