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 НАБУ пыталось подбросить деньги помощнице нардепа Полякова Любонько и подделало ее подпись, - адвокат

поляков

Адвокат Владимир Адонин заявил о ряде нарушений со стороны НАБУ в производстве по помощнице народного депутата Максима Полякова ( "Народный фронт") Татьяны Любонько.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в эфире Еспресо.TV.

По его словам, задержание Любонько имело место 19 июня 2017, а не 28 ноября 2016 во время якобы получения средств от агента "Катерины". Во время задержания, сказал Адонин, сотрудники НАБУ пытались подброситьЛюбонько деньги.

"Мы помешали подбрасыванию денег, - подчеркнул он. - К счастью, этого не произошло".

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Адонин также заявил, что в НАБУ, к тому же, подделали подпись Любонько на одном из процессуальных документов. В подтверждение своих слов адвокат продемонстрировал соответствующее заключение почерковедческой экспертизы.

"Не было преступления, была попытка создать преступление", - считает Адонин.

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Также он сообщил некоторые важные подробности о деятельности агента "Катерины".

Эта женщина, отметил Адонин, представлялась от имени фирмы в Дубае, которая занимается изготовлением плитки из янтаря. Она подходила к помощникам разных нардепов, которые ей рекомендовали у кого можно законного приобрести янтарь, однако от контактов с такими поставщиками агент "Катерина" отказывалась, сообщил Адонин.

"Ей не нужен был янтарь, ей нужно было что-то другое", - добавил адвокат.

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Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.

11 июля, Верховная Рада Украины проголосовала за снятие неприкосновенности с 3 народных депутатов - Олеся Довогого (группа "Воля народа"), Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислава Розенблата ("Блок Петра Порошенко"). Для снятия неприкосновенности с Евгения Дейдея ("Народный фронт") и Андрея Лозового (Радикальная партия) не хватило голосов.

18 июля, Соломенский суд назначил народному депутату Бориславу Розенблату залог в 7 миллионов гривен, частично удовлетворив ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры.


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ох уж это набу, какие коварные, мстительные люди
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НАБУ это ангелы во плоти. Они на такое не способны!
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Ну прямо как кацапы с боингом - одна версия, другая версия...
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Адвокат = профессиональное брехло.
Все они готовы врать за деньги своего клиента, и ради денег.
О справедливости и чести там давно забыли.
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На передовую этого 3.14дераста как подсадную утку, парашинское ненасытное падло!
Какое Поросёнко такие и поросята!
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ну адвокат с такими честными глазами оплаченной проститутки что еще может сказать.Хорошо хоть не изнасиловали и в деньги не завернули наркотики
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К чему Цензор размещает эту фигню в новостях?! пиарит адвоката?
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адвокат может пистонуть все что хочешь...а любоньку взяли "на кармане",фраернулась Любонька.Бздит поляк что она согласится сотрудничать со следаками.Тогда ему точняком на "лыжи" придется стать.Ну весь этот замес будет иметь смысл только тогда когда реально сядет не ЛЮБОНЬКА а поляк с Розыным братом.Если не сядут-значит ПОРЕШАЛИ НА ВЕРХУ(пока это кстати самый верный вариянт)
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адвокат владимир адонин по каким причинам не был мобилизирован? или был? военком смотри взводный готовый, с высшим образованим, в ато не отправляй, на ширлан на 6 месяцев в омбр в махру, или в ато, не в ато не надо пресс секретарей хватает
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Самые презренные из юристов-адвокаты.За деньги готовы удовлетворить все пожелания клиента.Уже знаем такого "защитничка"как Мертветчук...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНАБУ пыталось подбросить деньги помощнице нардепа Полякова Любонько и подделало ее подпись, - адвокат
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