 НАБУ пыталось подбросить деньги помощнице нардепа Полякова Любонько и подделало ее подпись, - адвокат

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в эфире Еспресо.TV.
По его словам, задержание Любонько имело место 19 июня 2017, а не 28 ноября 2016 во время якобы получения средств от агента "Катерины". Во время задержания, сказал Адонин, сотрудники НАБУ пытались подброситьЛюбонько деньги.
"Мы помешали подбрасыванию денег, - подчеркнул он. - К счастью, этого не произошло".
Адонин также заявил, что в НАБУ, к тому же, подделали подпись Любонько на одном из процессуальных документов. В подтверждение своих слов адвокат продемонстрировал соответствующее заключение почерковедческой экспертизы.
"Не было преступления, была попытка создать преступление", - считает Адонин.
Также он сообщил некоторые важные подробности о деятельности агента "Катерины".
Эта женщина, отметил Адонин, представлялась от имени фирмы в Дубае, которая занимается изготовлением плитки из янтаря. Она подходила к помощникам разных нардепов, которые ей рекомендовали у кого можно законного приобрести янтарь, однако от контактов с такими поставщиками агент "Катерина" отказывалась, сообщил Адонин.
"Ей не нужен был янтарь, ей нужно было что-то другое", - добавил адвокат.
Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.
11 июля, Верховная Рада Украины проголосовала за снятие неприкосновенности с 3 народных депутатов - Олеся Довогого (группа "Воля народа"), Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислава Розенблата ("Блок Петра Порошенко"). Для снятия неприкосновенности с Евгения Дейдея ("Народный фронт") и Андрея Лозового (Радикальная партия) не хватило голосов.
18 июля, Соломенский суд назначил народному депутату Бориславу Розенблату залог в 7 миллионов гривен, частично удовлетворив ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
1596 16
Материалы по теме: Дело Розенблата и Полякова
Я не имею возможности внести установленный судом залог в 7 млн грн, - Розенблат(78)
В САП призывают Полякова явится в НАБУ: "Не прячьтесь за больничными"(17)
Если Розенблат не внесет залог или нарушит обязательства - у прокуратуры нет возможностей реагировать, - САП(38)
Адвокаты считают привлечение Розенблата к ответственности незаконным. ФОТО(19)
Знайомтесь, Максим Поляков, "голодранець" з Умані(0)
Мне впервые в жизни стыдно за НАБУ, - Розенблат(56)
САП пока не знает, когда будет суд по Полякову - он заболел(44)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Все они готовы врать за деньги своего клиента, и ради денег.
О справедливости и чести там давно забыли.
Ответить
Какое Поросёнко такие и поросята!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить