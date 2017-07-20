 От Гройсмана и СБУ требуют расследовать монопольное положение программы M.E.Doc, заразившей компьютеры украинцев вирусом

Об этом стало известно из текста обращения к руководству страны, которое опубликовано на сайте "ЛИГА:ЗАКОН".
Участники рынка бухгалтерской отчетности подозревают, что руководство компании M.E.Doc имеет доступ к системам Государственной фискальной службы и используют шлюз подачи документов в собственных интересах.
Как стало известно интернет-ресурсу, разработчики программного обеспечения написали открытое обращение к премьер-министру, главе департамента Киберполиции, руководителю СБУ, и. о. главе Государственной фискальной службы. Открытое обращение подписали представители разработчиков систем сдачи отчетности "СОНАТА", "АйФин", "REPORT" и АЦСК "Ключевые системы".
Подписанты просят чиновников провести объективное расследование ситуации, которая "сложилась с работой принимающего шлюза Государственной фискальной службы Украины в части регистрации налоговых накладных и функционирования Единого реестра налоговых накладных (ЕРНН)".
"В период с 14 по 19 июля наши службы технической поддержки фиксируют многочисленные обращения пользователей о проблемах при регистрации налоговых накладных, а именно отсутствия подтверждения их регистрации", - цитирует ресурс обращение с оговоркой, что накладные через программу M.E.Doc регистрируются оперативно.
При этом "в период с 17 июля по нынешнее время сервис ЕРНН практически не направляет документы "налоговые накладные" на запросы налогоплательщиков, созданных в наших продуктах, то есть ЕРНН не выполняет свои функции в полном объеме".
Разработчики программного обеспечения утверждают, что все обращения на "горячую линию" ГФС заканчиваются фразами вроде "никаких проблем не зафиксировано". Хотя, понятно, что нарушение сроков подачи накладных может закончиться штрафами для компаний.
"Системные проблемы в работе приемного шлюза ГФС странным образом совпали с активными восстановительными работами программного обеспечения M.E.Doc. Отметим: эти проблемы не влияют на работу пользователей программного обеспечения M.E.Doc. При этом некоторые специалисты районных отделений ГФС рекомендуют использовать программу M.E.Doc, в которой все работает", - жалуются разработчики ПО.
Подписанты обращения приходят к такому выводу: "Создается впечатление, что администрированием приемного шлюза ГФС занимается не ГФС, а разработчики M.E.Doc в собственных интересах".
В конце обращения разработчики программного обеспечения просят провести объективное расследование ситуации, которая сложилась с обработкой отчетности, о его результатах сообщить подписантам обращения и всем налогоплательщикам, а также срочно восстановить нормальную работу шлюза ГФС.
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монопольное было с 10-по 13-й годы.
Конкурирующих программ и сервисов предостаточно.
медоковцы лучше строят партнерскую сеть и щедро делятся с дилерами поступлениями.
потому и продвижение таким способом идет лучше конкурентов.
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прочитал сегодня биографию подсудимого Полякова...
ума не приложу за какие заслуги этот бывший учитель так быстро возвысился.
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кроме изумления - ничего больше...
техподдержка где-то в Одессе, да и трубу не берет!
хотя, медок тоже продают разные артели "рога и копыта".
наша бухгалтерша за откаты взяла не в центральном офисе, а у каких-то шаромыжников на Кривоноса...
ни на один вопрос не могли ответить....
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