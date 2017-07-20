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 От Гройсмана и СБУ требуют расследовать монопольное положение программы M.E.Doc, заразившей компьютеры украинцев вирусом

вирус

Руководство компании, которая владеет скандальной программой бухгалтерской отчетности M.E.Doc, обвиняют во вмешательстве в компьютерные системы Государственной фискальной службы.

Об этом стало известно из текста обращения к руководству страны, которое опубликовано на сайте "ЛИГА:ЗАКОН".

Участники рынка бухгалтерской отчетности подозревают, что руководство компании M.E.Doc имеет доступ к системам Государственной фискальной службы и используют шлюз подачи документов в собственных интересах.

Как стало известно интернет-ресурсу, разработчики программного обеспечения написали открытое обращение к премьер-министру, главе департамента Киберполиции, руководителю СБУ, и. о. главе Государственной фискальной службы. Открытое обращение подписали представители разработчиков систем сдачи отчетности "СОНАТА", "АйФин", "REPORT" и АЦСК "Ключевые системы".

Подписанты просят чиновников провести объективное расследование ситуации, которая "сложилась с работой принимающего шлюза Государственной фискальной службы Украины в части регистрации налоговых накладных и функционирования Единого реестра налоговых накладных (ЕРНН)".

"В период с 14 по 19 июля наши службы технической поддержки фиксируют многочисленные обращения пользователей о проблемах при регистрации налоговых накладных, а именно отсутствия подтверждения их регистрации", - цитирует ресурс обращение с оговоркой, что накладные через программу M.E.Doc регистрируются оперативно.

При этом "в период с 17 июля по нынешнее время сервис ЕРНН практически не направляет документы "налоговые накладные" на запросы налогоплательщиков, созданных в наших продуктах, то есть ЕРНН не выполняет свои функции в полном объеме".

Разработчики программного обеспечения утверждают, что все обращения на "горячую линию" ГФС заканчиваются фразами вроде "никаких проблем не зафиксировано". Хотя, понятно, что нарушение сроков подачи накладных может закончиться штрафами для компаний.

"Системные проблемы в работе приемного шлюза ГФС странным образом совпали с активными восстановительными работами программного обеспечения M.E.Doc. Отметим: эти проблемы не влияют на работу пользователей программного обеспечения M.E.Doc. При этом некоторые специалисты районных отделений ГФС рекомендуют использовать программу M.E.Doc, в которой все работает", - жалуются разработчики ПО.

Подписанты обращения приходят к такому выводу: "Создается впечатление, что администрированием приемного шлюза ГФС занимается не ГФС, а разработчики M.E.Doc в собственных интересах".

В конце обращения разработчики программного обеспечения просят провести объективное расследование ситуации, которая сложилась с обработкой отчетности, о его результатах сообщить подписантам обращения и всем налогоплательщикам, а также срочно восстановить нормальную работу шлюза ГФС.
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Совет форумчанПравила форума
 
а, что только эта прога монопольна, других монополистов у нас нет
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Брехня, нет монопольного положения у медка.
монопольное было с 10-по 13-й годы.
Конкурирующих программ и сервисов предостаточно.
медоковцы лучше строят партнерскую сеть и щедро делятся с дилерами поступлениями.
потому и продвижение таким способом идет лучше конкурентов.
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Да у нас нет госорганов.Есть просто отдельные комерческие структуры которых крышют,депутаты ,министры,мусора.Мы на сто процентов уязвимы для параши,в связи с полным отсутствием госструктур как таковых.Там одни барыги и дети.Пройдет еще немного времени и министрами увидим 18 летних деток их.А медок это мелочи жизни.
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точно!
прочитал сегодня биографию подсудимого Полякова...
ума не приложу за какие заслуги этот бывший учитель так быстро возвысился.
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Мутняки начались после "рішення Ради національної безпеки і оборони України від «28» квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та Указу Президента №133/2017 від 15.05.2017" Что-то хотели втихаря замутить и обо#рались.
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Да хоть 3 Медка и 8 -1с... Результат - будет = 0, 0000000000000... Почему? Да все игры - под ковром и не более. Информбезопасность не ниже по уровню, а гораздо выше обычной военной сферы. История - заи...лась учить неучей. А это с Медком? Кто то здесь - звиздит и по крупному. Все , гав... всплывает, рано или поздно. "Героев" - мы увидим.
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пусть эти специалисты посидят хоть пару дней на бухгалтерских форумах... может, тогда поймут, что и пользователи медка тоже буквально клещами вытягивают инфо из ЕРНН, иногда в течение двух-трех дней... проблема в шлюзе ДФС и гавн...ой системе мониторинга налоговых накладных, запущенной с 1 июля...
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хрень полная. в Украине минимум четыре программы для сдачи отчетности (плюс государственная от налоговой). выбирай любою. правда они не такие удобные как МЕДок для пользователей.
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Чому-давно користуюся на фірмі Мастер-Кей Артзвіт.
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Я б сказала взагалі не зручні. В тому їх і проблема. Але ж хто в нас на це звертає увагу. Вкладати в те щоб продукт став краще? Та нафіга, давайте напишм листа що вони монополісти. Поки в них проблеми ми їх добєм. Ось така реальність наша, любі друзі.
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имел "удовольствие" ознакомиться с программой "соната"....
кроме изумления - ничего больше...
техподдержка где-то в Одессе, да и трубу не берет!
хотя, медок тоже продают разные артели "рога и копыта".

наша бухгалтерша за откаты взяла не в центральном офисе, а у каких-то шаромыжников на Кривоноса...
ни на один вопрос не могли ответить....
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Негайно заборонити монополію операційох системи Windows. Вона стоїть на всіх компютерах Українців.ААААААА!!!!!
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Требую от СБУ и Грохмана расследовать монопольное положение ДФС на рынке приема отчетности! )))
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Откуда монополия если они есть? И у налоговой своя программа, бесплатная, бери и пользуйся. Не надо платить как за Сонату или м е док.
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Оппачки!!! Лига думала запустит Report и будет им полное счастье? А не тут то было.. Облачные сервисы точно так же уязвимы, как и любые другие.. Количество сдающих отчеты одинаково, не зависимо от программы, на которой они работают. Переведи пользователей медка на любое другое ПО будет то же самое.. Проблема не в том, из какой программы послан отчет, а в пропускной способности и функционировании шлюза налоговой... Но я так понимаю, что пинать госорганы во первых чревато, а во вторых бесполезно, вот и решили отыграться на медке..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОт Гройсмана и СБУ требуют расследовать монопольное положение программы M.E.Doc, заразившей компьютеры украинцев вирусом
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