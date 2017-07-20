 Нацполиция направила 14 запросов об оказании международной правовой помощи в деле Шеремета, - Князев

Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".
"В рамках международно-правовой помощи мы воспользовались возможностью взаимодействия с другими странами и направили 14 запросов об оказании международной правовой помощи. От некоторых уже получили ответы", - отметил С.Князев.
Глава Нацполиции выразил надежду, что недавно ратифицированное соглашение с Европолом помогут в раскрытии преступления.
"В этом деле отрабатывается каждое звено, каждое направление и зацепка. Мы постоянно возвращаемся к отработанному массиву информации, в том числе и видеозаписям, проверяя и сопоставляя информацию, полученную на следующих этапах", - рассказал он.
"Сейчас версии покушения по ошибке в выборе объекта и конфликтных ситуаций в личной жизни не рассматриваются как приоритетные", - добавил глава Нацполиции.
С.Князев считает, что преступники четко знали, что делали, профессионально готовились к преступлению, понимали, кому закладывали взрывчатку, и им было все равно, пострадает при этом кто-то еще или нет.
"Мы делаем все возможное для раскрытия этого преступления, но большая открытость процесса, к сожалению, может повредить следствию и людям, которые тем или иным образом имеют отношение к этому делу", - сказал С.Князев.
Как сообщалось, 20 июля 2016 года утром в результате взрыва машины погиб известный журналист Павел Шеремет. Предварительно следователи квалифицируют это событие как умышленное убийство. В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.
Очевидцы рассказывают, взрыв произошел, когда Шеремет остановился при выезде на главную дорогу. И отмечают большую силу взрыва: "Детали аж сюда долетели ". Позже были обнародованы кадры момента взрыва автомобиля с журналистом Шереметом.
Вместе с тем, Генпрокурор Луценко заявил: "Смерть Шеремета - следствие срабатывания взрывного устройства. Это убийство ". Позже в МВД добавили, что сработало безоболочное самодельное устройство, мощностью до 600 грамм в тротиловом эквиваленте.
10 мая 2017 журналисты издания "Слідство.Інфо" презентовали фильм-расследование, в котором утверждают, что за Павлом Шереметом в день его убийства следил экс-сотрудник СБУ. В СБУ заявили, что Устименко уволили из ведомства в 2014 г. Полиция его допросила.
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