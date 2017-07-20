 Количество домохозяйств, обратившихся за субсидиями, по сравнению с прошлым годом выросло в 2 раза, - Госстат

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
С начала года были назначены субсидии 3,7 млн домохозяйств (57,9% из числа обратившихся), из них в городах - 2,5 млн домохозяйств, в сельской местности - 1,2 млн. По сравнению с соответствующим периодом 2016 года количество таких домохозяйств увеличилось на 573,4 тыс., или на 18,5%.
По данным Госстата, в июне субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 2,4 млн домохозяйств, из них 41,9% состояли из одного человека, 27,2% - из двух, остальные - из трех и более человек.
Общая сумма субсидий в январе-июне текущего года составила 2,7 млрд грн (из них в городах - 1,9 млрд грн), в соответствующем периоде 2016 г. - 2,5 млрд грн (в городских поселениях - 1,4 млрд грн).
Напоминаем, в бюджете на 2017 год предусмотрено 40 млрд грн на субсидии населению для оплаты услуг ЖКХ. Вице-премьер-министр Павел Розенко заявлял, что на субсидии в 2017 году может потребоваться около 52 млрд грн.
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