EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Политика Украины, Экономика
  574  19
Материалы по теме:
Все про:ЖКХ (1461) субсидия (323) коммунальные услуги (269) Госстат (86)

 Количество домохозяйств, обратившихся за субсидиями, по сравнению с прошлым годом выросло в 2 раза, - Госстат

субсидия

В первом полугодии 2017 года за субсидиями для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг обратилось 6,3 млн домохозяйств, что в 2 раза больше, чем в январе-июне 2016 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

С начала года были назначены субсидии 3,7 млн домохозяйств (57,9% из числа обратившихся), из них в городах - 2,5 млн домохозяйств, в сельской местности - 1,2 млн. По сравнению с соответствующим периодом 2016 года количество таких домохозяйств увеличилось на 573,4 тыс., или на 18,5%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Система субсидий должна создавать мотивацию для экономии и совершенствования энергопотребления, - Порошенко

По данным Госстата, в июне субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 2,4 млн домохозяйств, из них 41,9% состояли из одного человека, 27,2% - из двух, остальные - из трех и более человек.

Общая сумма субсидий в январе-июне текущего года составила 2,7 млрд грн (из них в городах - 1,9 млрд грн), в соответствующем периоде 2016 г. - 2,5 млрд грн (в городских поселениях - 1,4 млрд грн).

Также читайте: Реестр получателей жилищных субсидий будет создан до конца 2017 года

Напоминаем, в бюджете на 2017 год предусмотрено 40 млрд грн на субсидии населению для оплаты услуг ЖКХ. Вице-премьер-министр Павел Розенко заявлял, что на субсидии в 2017 году может потребоваться около 52 млрд грн.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
По сути количество нищих семей увеличилось за год в 2 раза .Это ПЕРЕМОГА оффшорного и его успешной банды .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
За год стало в 2 раза больше людей за чертой бедности ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Статью до конца прочитать на смог....пишу из под стола :D
Жмяк!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сам изучаю данный вопрос, запарился платить сепаратам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
мало надо увеличить темп реформ)))))))))) будут все 100%
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я думаю в следующем году дожмет ! Нуждаться будут 90 процентов а субсидию после верификации получат максимум 30 !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не понял, так где средняя зарплата 7000 грн, рост доходов, снижение безработицы? неужели премьер нам всем лгал?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
что-то темп у рехворм замедлился. не серьезный рост - всего в 2 раза...надо цену на газ поднять гривен до 15, а на электричество до 5 грн. за киловатт. тогда охват будет практически стопроцентный.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так уже сейчас в Украине получает субсидию 7,5 млн. семей, если считать что в каждой семье по 3 человека, то это 22,5 млн человек - половина населения Украины, или как все население Австралии, или как две Греции!
Стараются рехформаторы!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
После того - как Донбассяне и Лугандоны понаехали??? Умом понимаю -- приехали невиновные... А СЕРДЦЕМ -- именно они позволили там такой бардак... Если бы у нас в Благословенной ОДЕССЕ - этих уродов бы не подожги - возможно, - что и здесь бы такое было... К счастью - у нас тут не только шахтёры,- а и ЛЮДИ....
 показать весь комментарий
Ответить
 
ПОБЬЄДА ! ГОЛОДРАНЦІВ І НІЩИХ ДОДАЛОСЯ У ДВА РАЗИ ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это уже 100%??Это выше гросиного понимания:где цены на газ и коммунальные а где з/плата.Весь бюджет -газовым олигархам а гросе- откат
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКоличество домохозяйств, обратившихся за субсидиями, по сравнению с прошлым годом выросло в 2 раза, - Госстат
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти