 После взрыва на полигоне Днепропетровщины трое солдат находятся в тяжелом состоянии. Начато уголовное производство, - военная прокуратура

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Южного региона.
В сообщении отмечается: "По факту ранения военнослужащих на Черкасском полигоне военной прокуратурой начато уголовное производство. 20.07.2017 военной прокуратурой Днепропетровского гарнизона Южного региона Украины по факту ранения военнослужащих Вооруженных Сил Украины в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения об уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 414 УК Украины (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).
Установлено, что в соответствии с приказом командира воинской части на полигоне вблизи с. Черкасское Днепропетровской области было спланировано проведение учебных стрельб из Т-64Б. Около 8:00 ч. в результате намотки детонирующего шнура от переносной установки разминирования на каток танка сработал взрыватель, в результате чего 8 военнослужащих, находившихся неподалеку, получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Пять раненых военнослужащих эвакуированы в военный госпиталь с повреждениями средней степени тяжести, трое - доставлены в областную клиническую больницу им. Мечникова в тяжелом состоянии.
Следственно-оперативной группой сразу проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели.
Военной прокуратурой Днепропетровского гарнизона устанавливаются причины и обстоятельства, которые привели к несчастному случаю. Досудебное расследование продолжается".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее восемь бойцов ВСУ получили ранения в результате взрыва боеприпаса на полигоне в Днепропетровской области
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