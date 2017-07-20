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Все про:боеприпасы (1210) взрыв (4206) Днепропетровщина (1316) Военная прокуратура (561) полигон (214)

 После взрыва на полигоне Днепропетровщины трое солдат находятся в тяжелом состоянии. Начато уголовное производство, - военная прокуратура

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Из восьми военных, раненых на Днепропетровщине от взрыва снаряда во время учений, трое находятся в тяжелом состоянии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Южного региона.

В сообщении отмечается: "По факту ранения военнослужащих на Черкасском полигоне военной прокуратурой начато уголовное производство. 20.07.2017 военной прокуратурой Днепропетровского гарнизона Южного региона Украины по факту ранения военнослужащих Вооруженных Сил Украины в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения об уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 414 УК Украины (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).

Установлено, что в соответствии с приказом командира воинской части на полигоне вблизи с. Черкасское Днепропетровской области было спланировано проведение учебных стрельб из Т-64Б. Около 8:00 ч. в результате намотки детонирующего шнура от переносной установки разминирования на каток танка сработал взрыватель, в результате чего 8 военнослужащих, находившихся неподалеку, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Пять раненых военнослужащих эвакуированы в военный госпиталь с повреждениями средней степени тяжести, трое - доставлены в областную клиническую больницу им. Мечникова в тяжелом состоянии.

Следственно-оперативной группой сразу проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели.

Военной прокуратурой Днепропетровского гарнизона устанавливаются причины и обстоятельства, которые привели к несчастному случаю. Досудебное расследование продолжается".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее восемь бойцов ВСУ получили ранения в результате взрыва боеприпаса на полигоне в Днепропетровской области
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Почитание рюсске языка дает свои плоды в виде диверсий против Украины и ее жителей - Для каждого народа собственный язык это главное оружие против диверсантов...
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Причем тут русский язык к этому несчастному случаю? ты и сам на русском пишешь- ты диверсант?
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Я в ах...уе! "....в результате намотки детонирующего шнура от переносной установки разминирования на каток танка ..." Мать их, для чего они это делали? Они что, обкурились или перепили? Источник: https://censor.net.ua/n448568
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПосле взрыва на полигоне Днепропетровщины трое солдат находятся в тяжелом состоянии. Начато уголовное производство, - военная прокуратура
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