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 Политика Украины
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Все про:Богуслаев (22) Запорожье (1568) Мотор_Січ (15) обыск (1169)

 Правоохранители проводят обыски на запорожском предприятии "Мотор Січ"

мотор сич

В Запорожье сотрудники правоохранительных органов проводят обыски на заводе "Мотор Сич" и в офисах "Мотор Банка", принадлежащих народному депутату Украины Вячеславу Богуслаеву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

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В пресс-службе управления СБУ в Запорожской области сообщили, что следственные действия проводят сотрудники из Киева.

На предприятии подтвердили факт проведения обысков, однако пока не комментируют информацию, при этом обещая предоставить ее завтра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава "Мотор Сич" Богуслаев пребывал на острове Валаам во время визита Путина: "У нас общая цель - укрепление православной веры"

Богуслаев - народный депутат Украины нескольких созывов, член парламентской фракции "Воля народа".
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Пора заводы, построенные за народные деньги , вернуть государству.
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такое впечатление что приказы они получают прямо из Москвы
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Це ти про сєпара і любітєля рузкого міра Богуслаєва?
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Это я про то, что под видом "очищения рядов" произойдет рейдерский захват и завод окажется в руках уже настоящего представителя русского мира. Без всяких там любителей...
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а Богуслаев - не настоящий представитель рурского мира?
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То есть все годы он был патриотом, а сегодня скурвился заодно с руководством Львовского бронетанкового завода? Учитывая что обронка в Украине -- один из последних лакомых кусков, вся это охота на ведьм мне кажется очень подозрительной.
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Він був патріотом? Що, що? Серйозно? Вова Індюк краще б ти мовчав.
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Так чего его еще 3 года назад не арестовали? Не потому ли что на предприятии была полная жопа? А теперь когда чуть приподнялись "патриоты" вспомнили что он "враг народа"
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а чего Чикатило не расстреляли через 8 секунд после его первого преступления?
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при чем здесь вообще Богуслаев? С 2013 года Моторсич возглавляет некто Войтенко
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Ты не в теме. Богуслаев с сыном владеет третью города. Лучше не лезь за сепара Богуслаева, он давно Запорожье баламутит.
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не поверишь жопа везде была по впк,а он просто гнойный сепар
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он никогда не был патриотом
разве что патриотом россии
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Кстати, при чем здесь Богуслаев? С 2013 года Моторсич возглавляет некто Войтенко
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при том шо интелектуальная собственность на изделия у богуслаева а не у войтенка,а богуслаев яркий сепар
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если так, то бабло он получит при любом исходе. Интеллектуальную собственность даже сепарство не отобрать. Так что обыски к этому отношения не имеют
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патриотом ссср он был а не Украины,был и остается
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Кучма именно так представлял себе героя Украины
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убирайте пошлины. ассоциация уже действует. где то прикрутили, а где то отпустили, такая должна быть политика. на жилищные услуги подняли и на газ, опустите на машины. зачем вы там перекупочную мафию поддерживаете? и что украинцы хуже чем прибалты или поляки?
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прибалтов и поляков не поразил страшный и жадный вирус ПЕТЯ))))
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Богуслаев это ярый рыг! Сейчас он лёг на дно! НО ждёт русский мир и в подходящий момент будет встречать русню с хлебом-солью! Эти люди не исправимы!!! Только могила их лечит!!!
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Более того, в узком кругу это чмо не раз жалело, что нельзя завод в Раиссу увезти.
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Він таке не тільки у вузькому колі заявляв... І хотів хоч частково так зробити.
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Ну, если на дно, то не сильно глыбоко. Просчупать его таки удаётся:

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посмотрите на нашего активиста!! этот человек именует себя христианином, паломничество совершал и туда и сюда!!!
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А нефиг было 3 года снабжать агрессора комплектующими. Кстати, завод частый, так что можно успокоится здешним любителям зрады
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Кстати, завод частый, --- это как? А бывают и нечастые?
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В данный момент завод "Мотор-сич" это ЗАПОВЕДНИК страшной ваты!! Там почти все любят путина, и считают что войну устроил Порох!! Это полный пиздец!!
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Известный рыгало-анал, януковичский прихвостень Богуслаев рашыстская гнида, адэпт Вражеской секты Гундяева-путина!...
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я думал богуслаева сепара конченого уже в секретной тюрьме года три держат, только обыски начали? ну такими темпами лет через 40 признаете его преступником
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Хех. Наоборот, он спорткомплекс прикупил, закрыл бассейн, чтоб не дымил, причём закрыл при помощи кабмина. Не ожидал, что на него попрут. Впрочем, обыски у всех рыгов прошли, но никто не сел. Так что...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПравоохранители проводят обыски на запорожском предприятии "Мотор Січ"
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