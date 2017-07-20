 Правоохранители проводят обыски на запорожском предприятии "Мотор Січ"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.
В пресс-службе управления СБУ в Запорожской области сообщили, что следственные действия проводят сотрудники из Киева.
На предприятии подтвердили факт проведения обысков, однако пока не комментируют информацию, при этом обещая предоставить ее завтра.
Богуслаев - народный депутат Украины нескольких созывов, член парламентской фракции "Воля народа".
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состав совет директоров "мотор сич". Где там ваш любимый враг?
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разве что патриотом россии
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