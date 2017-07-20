 МВФ согласен с отсрочкой земельной реформы в Украине

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил официальный представитель Фонда Уильям Мюррей.
"Четвертый пересмотр программы советом директоров возможен после того, как требуемые в рамках этого пересмотра реформы будут имплементированы. Основными из них являются пенсионная реформа, меры по ускорению приватизации и конкретные результаты в борьбе с коррупцией", - сказал он во время традиционного брифинга в Вашингтоне в четверг.
Помимо этого, добавил У.Мюррей, в рамках четвертого пересмотра важными также являются продолжение фискальной реформы и реформа энергетического сектора.
Что касается земельной реформы, по словам представителя МВФ, она по-прежнему является важным условием программы. Вместе с тем, чтобы достичь консенсуса по ключевым вопросам, необходимо отсрочить ее до конца года.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Требование МВФ о земельной реформе в Украине остается в силе, - представитель фонда Штрубенгофф
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А не заважка тобі шапка Мономаха?
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Понятно, что с перечисленным - будет полный пшик. Однозначно.
Вопрос земли... А знает ли каждый украинец правду по этому вопросу? В чем его положительные и отрицательные стороны? МВФ - работает на страны, людей или только приближенных?
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Потому как панамский главный барыга - то им, его главном партнёром Ахметовым, и их шестёрками.
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