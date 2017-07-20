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 Политика Украины, Экономика
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 МВФ согласен с отсрочкой земельной реформы в Украине

мвф

Ключевыми требованиями завершения четвертого пересмотра программы EFF с Международным валютным фондом (МВФ) являются пенсионная реформа, приватизация и борьба с коррупцией

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил официальный представитель Фонда Уильям Мюррей.

"Четвертый пересмотр программы советом директоров возможен после того, как требуемые в рамках этого пересмотра реформы будут имплементированы. Основными из них являются пенсионная реформа, меры по ускорению приватизации и конкретные результаты в борьбе с коррупцией", - сказал он во время традиционного брифинга в Вашингтоне в четверг.

Помимо этого, добавил У.Мюррей, в рамках четвертого пересмотра важными также являются продолжение фискальной реформы и реформа энергетического сектора.

Что касается земельной реформы, по словам представителя МВФ, она по-прежнему является важным условием программы. Вместе с тем, чтобы достичь консенсуса по ключевым вопросам, необходимо отсрочить ее до конца года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Требование МВФ о земельной реформе в Украине остается в силе, - представитель фонда Штрубенгофф
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А при чём тут мвф . У Народа нужно спрашивать ублюдки .
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У нас в референдуме общеукраинском принимают участие все граждане Украины.
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Це я знаю. А з якого дива ті, хто не має землі, будуть вирішувати-маю я право продавати свою землю чи ні?
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А ты знаешь,что каждый Украинец имеет право получить бесплатно участок Украинской земли.Это в Конституции прописано.Начни с этого.
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Знаю. Популісти багато чого в Конституцію вписали. Будемо переписувати чи шукати землю, аби всім роздати? І скільки це часу займе?
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Нет давайте все быстро продадим,а после нас хоть трава не рости.
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Я знаю одно.Если вы помните ваучерную приватизацию,это вторая серия.Получат люди гроши за свою землю,а потом батраками станут.
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То хай не продають за малі гроші-в чому проблема? Хай продають за нормальну ціну, яка їх влаштовує. Примусити їх ніхто не може.
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Какую цену в нищей стране предложат?Почему мвф и барыги именно сейчас настаивают на продаже земли именно сейчас?Включите логику?Кто по селам живет в основном?И т.д. и т.п.
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То ти за людей переймаєшся, бо вони дурні і без твого керівництва не розберуться, що, кому і за скільки продавати? А в селах взагалі дебіли оселилися?
А не заважка тобі шапка Мономаха?
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Вы нашли кому объяснять ,соевому холую со стажем ...
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Йди копай могили для влади-хУЙЛО тебе в пупок потім поцілує.
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лижи жопу барыгам - Ахмет потом ещё дополнительно вздрючит...
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Болт с фабрики Рошен они клали на народ Украины !!!
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Выделить всем ворам захватившим власть в Украине один участок,где всех их прикопать,желательно живьём и вся реформа !!!
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Зачем земельная реформа? Орендаторам и так не плохо живется за счет глупых владельцев земли которым можно мешок пшеницы в год дать сказав что неуродило...
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Если маланци задумали у голытьбы отжать землю То хоть застрелитесь хоть бунтуйте хоть просмите или судитесь Ничего не поможет Все ркавнго отберут У \братков\ паяльники приготовлены веревки тоже всои нотариусы тоже жджут свистка Хоть повеселимся
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На каждую задницу с резьбой найдется болт. То же самое будет и с братками - всему свое время.
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Пока что процветают Хорошо им при банабаке Вольготно Сейчас в \братки\ половина беркуктни что помоложе Подалась Менты не прошедшие цуирк под названием люстрация переатестация И класно им
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"Основными из них являются пенсионная реформа, меры по ускорению приватизации и конкретные результаты в борьбе с коррупцией"
Понятно, что с перечисленным - будет полный пшик. Однозначно.
Вопрос земли... А знает ли каждый украинец правду по этому вопросу? В чем его положительные и отрицательные стороны? МВФ - работает на страны, людей или только приближенных?
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Судя по тому что МВФ не рюсская организация говорит о том, что они работают для людей, а не как рашка для януковичей.
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При отсутствии судебной системы и процветании рейдерства продажа земли сейчас - это разграбление Украины бандитами.
Потому как панамский главный барыга - то им, его главном партнёром Ахметовым, и их шестёрками.
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Люля говорит что земельная реформа позволит продавать землю и у людей перекупят все земельное имущество. Вопрос - А раньше разве не продавали землю? Несмотря на запрет продажи земли, люди продавали землю методом юридических тонкостей - Оформления дарственности на покупателя на пример. Можно сказать больше - Кто глупый, свою землю уже давно продал, а кто более умный оставил ее своим детям.
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Порошенко только на словах борется с коррупицей. Назначение на должность Генпрокурора Шокина, а затем Луценко, которые лишь вставляют палки в колеса тем кто пытается бороться с коррупцией, красноречиво свидетельствуют о том что с коррупцией он и не думает бороться, только делает вид.
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Сколько было специалистов из Прибалтики и Грузии, которые хотели помочь Украине в борьбе с коррупцией и проведении реформ. Но все они ушли т.к. поняли что власть не собирается ни реформы проводить, ни бороться с коррупцией, а их используют как ширму перед Западом, дескать вот, реформы мы проводим, коррупцию искореняем ....
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