EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Политика Украины
  8908  200
Все про:Безсмертный (266) интернет (1489) Порошенко (13455) социальные сети (199)

 Порошенко ведет дискуссии в соцсетях под чужими именами, - Безсмертный

порошенко

Президент Украины Петр Порошенко ведет очень активную жизнь в социальных сетях.

Об этом заявил дипломат, бывший представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Бессмертный, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsOnе.

Также читайте: Количество украинских пользователей Facebook достигло 10 млн

"Есть люди, которых постоянно читает Порошенко, причем он, как правило, заходит в друзья под чужими именами. Он читает очень много постов, лайкает и комментирует, но от чужого имени. Иногда заводит дискуссии с определенными людьми", - рассказал Безсмертный.

При этом, отвечая на вопрос ведущей, как у главы государства хватает на это времени, он отметил уникальность трудоспособности Порошенко и назвал его "человеком со смещенным графиком активности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запрещенная российская соцсеть "ВКонтакте" закрыла офис в Киеве

"Трудоспособность президента - она уникальна. Ведь у нас какой с вами график - с 6:00 утра до 23:00 вечера. А у него график с 18:00 до 6:00 утра", - подчеркнул Безсмертный и добавил, что президент круглосуточно сидит в Facebook.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
в Ютьюбе нарыл....
миром правят бандиты и террористы,жаль что вы это не догоняете
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну так назвал бы...пару-тройку ников и ресурсы на которых он типа комментирует...а а так получается как тот петух...я прокукарекал..а там хоть не рассветай....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не правда, вы не Порошенко. У Порошенко низкий рейтинг поддержки и не может быть "в друзьях" аж у семи человек.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Главное ,что хорошая тема для секты зрады. Главное в заголовке -фамилия президента.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Президент Украины Петр Порошенко ведет очень активную жизнь в социальных сетях. Ну и толку. Где результат. А нет результата. Он не 0. А -0.Источник:https://censor.net.ua/n448565
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Теперь понятно почему у нас такие рэхформы... и прочие АТО. Когда все заканчивают работать, он только просыпается и начинает думать о том, что бы героическое и умное залепить в фейсбуке. Да-ужжж...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кароч, не доверяет Пепа своим тупым порохоботам. Ихнюю работу делает сам. Или экономит?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Був я юлєботом, так вона нічого мені не платила ... падлюка.... Від Петра отримую 1 долляр за піст. Мало, що поробиш, криза...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Звідки у Юлькі долари.? ВОНА сама жебракує на вокзалі.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
......сегодня я поднял вопрос о депутатах всех фракций начиная с 1992 года , о фонарях .....и меня ЗАКОРОТИЛИ !!!! ЛЮДИ , война в Украине это как УЖАСНЫЙ ИТОГ их руления страной !!!! и они ДОЛЖНЫ все нести КАРУ за тех РЕБЯТ которые СЛОЖИЛИ ГОЛОВЫ !!!!! ОНИ исправляют СТРАШНЫЕ ОШИБКИ всех президентов , депутатов и правительств !!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну не гений конечно, но с тем ограничиным ресурсом, который имеет Украина, он достачно неплох. Тот же Саакашвили полностью слил интересы Грузии и рашка тогда вышла сухой из воды
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
гений, не гений, но начальные буквы одинаковые...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гений врать,воровать и геноцыд украинцам устраивать!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Меня в Фейсбуке заблокировали на 30 дней за репост Славы Рабиновича об РАБссии плешивой...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как говорил мой Батя лет 50 назад,капитана корабля во время шторма,меняют только дебилы...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Правильно, чтобы корабль не перевернулся! А иначе - кирдык!
 показать весь комментарий
Ответить
 
похоже порох еще тот извращенец..можно предположить что он тут троллит не как порохобот, а как настоящий патриот, причем троллит всяких дрыщей стрелков и остальной мусор..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Наверное, это очень обособленная версия соцсетей, с ограниченным кругом пользователей.
Т.к. сильно сомневаюсь, что обсудив с пользователями соцсетей, скандалы с судьями и прокурорами, наш гарант посмел бы заявить о успехах в реформе прокуратуры и судебной системы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да ты любой его спичь послушай, это же самые что не наесть "сцы в глаза"..на словах он настоящий бандеровец..а по делам гнида и коллаборант латентные..
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну и неплохо если правда, но есть один маленький нюанс, как правило более менее значимые диалоги превращаются в говносрач и троллинг, любое здравое мнение обосрут и затроллят, так он троллит или говно накидывает на вентилятор???)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
любая работа определяется результатом... есть результат была работа нет результата сидит такое чмо и расказывает как оно работало до потери пульса!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну Порох достаточно неглупый человек, если он и троллит, то думаю достаточно тонко
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сцуко, вата на этой ветке до завтра пастись будет, кацапня копеечная)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Прям не презик а счастье...куда бы это счастье сплавить нах
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кароч, докерувався шо уже под своим именем стыдно показываться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я то и смотрю что в стране ни хера не делается.поскольку все руководство сидит бухое по ночам в фейсбуке и всех неугодных троллит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хуйло косит под умного. .... Ну типа "Санкции пошли на пользу"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
я одне скажу - він тепер про себе знає все.....головне щоб не захлинувся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
петр алексеевич.. не читайте этих баранов.. то всего лишь какойто народ))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну да, бери пример с пути, тот не читал и не будет читать, ложил он на все 140М своих. ))
 показать весь комментарий
Ответить
 
здається мені я нещодавно з ним спілкувалася, тому що асфальто-бетонне покриття поряд ремонтують
 показать весь комментарий
Ответить
 
А представьте, какие интересные "дискуссии" бушевали бы, если бы мы точно знали его ник..... Хотя, судя по тексту, ников несколько. И я точно знаю всех "порохоботов", которые входят в эту "компашку". И лайкает сам себе под разными никами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Собирая имеющиеся пазлы ( Трамп , Тиллерсон , смотрящий по Украине от США ( который будет советоваться с Москвой ) , встречи с президентами Молдовы , Грузии , Беларуси ) , складывается интересная картинка - Порошенко ищет посредников для организации сепаратных переговоров с Кремлем . И , мое личное мнение ( которое может отличаться от официального ) , ему помогут двое из президентов бывших республик СССР .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Можливо ... А може і не так... Бо як писали дзвонить ху..лу майже щодня, то смисл ще вплутувати прокладки? Цікаво буде як кацапи розірвуть відносини з Польщею - Що робитиме Петя? Бо тоді повністю кацапстан відмежується від Європи. Чи й надалі вантажі ганятимуть через Україну ( стояв на переїзді на Львівщині - майже всі вагони що йшли на захід -з РФ) Ось така історія. А у нормального президента на писанину в ФБ і форумах часу має бути обмаль... Аби хоч встиг читати...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну на Цензоре надеюсь он не "Папа Карло"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Якщо він цілодобово сидить у Facebook., то коли ж він керує країною?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Он что - диктатор или царь чтобы керувать всем ?
Зачем же тогда ВР, кабмин, прокуратура и силовики ??
Ферштейн ?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сколько было специалистов из Прибалтики и Грузии, которые хотели помочь Украине в борьбе с коррупцией и проведении реформ. Но все они ушли т.к. поняли что власть не собирается ни реформы проводить, ни бороться с коррупцией, а их используют как ширму перед Западом, дескать вот, реформы мы проводим, коррупцию искореняем .... И что на это возразит Порошенко?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хреновые реформаторы раз не смогли написать законы на века а не под себя на годик-другой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Камикадзедед пошёл войной на рюсске офис ютуба.
Фейсбучный офис курирующий Украину тоже рюсске наверно до сих пор.
 показать весь комментарий
Ответить
 
парася наверное больше по порносайтам и аднакласнигам штырится...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Президент Украины Петр Порошенко ведет очень активную жизнь в социальных сетях.Источник: https://censor.net.ua/n448565 - от же ж пустун такий ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"подчеркнул Безсмертный и добавил, что президент круглосуточно сидит в Facebook. Источник: https://censor.net.ua/n448565" - так он наш президент или президент ФАКБУКА!???
 показать весь комментарий
Ответить
 
Який тоді може бутирезультат його роботи до 18.00? ......Я в шоці!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Бессмертный сам дошел или подсказал кто?Разве что сам рядом сидит-лругих логичных источников не вижу
 показать весь комментарий
Ответить
 
Порошенко только на словах борется с коррупицей. Назначение на должность Генпрокурора Шокина, а затем Луценко, которые лишь вставляют палки в колеса тем кто пытается бороться с коррупцией, красноречиво свидетельствуют о том что с коррупцией он и не думает бороться, только делает вид.

В Одессе деятельность Саакашвили и его команды на всех уровнях саботировало мощное коррупционное лобби во главе с Кидаловым, Трухановым и иже с ними. Неворующий Михо им не нужен, он не вписывается в систему. Порошенко вместо того чтобы помочь грузинской команде в Одессе бороться с коррупцией, отдал их на съедение местной мафии. Сейчас коррупционеры в Одессе снова хозяева жизни, да и не только в Одессе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко ведет дискуссии в соцсетях под чужими именами, - Безсмертный
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти