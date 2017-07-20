 Порошенко ведет дискуссии в соцсетях под чужими именами, - Безсмертный

Об этом заявил дипломат, бывший представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Бессмертный, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsOnе.
"Есть люди, которых постоянно читает Порошенко, причем он, как правило, заходит в друзья под чужими именами. Он читает очень много постов, лайкает и комментирует, но от чужого имени. Иногда заводит дискуссии с определенными людьми", - рассказал Безсмертный.
При этом, отвечая на вопрос ведущей, как у главы государства хватает на это времени, он отметил уникальность трудоспособности Порошенко и назвал его "человеком со смещенным графиком активности".
"Трудоспособность президента - она уникальна. Ведь у нас какой с вами график - с 6:00 утра до 23:00 вечера. А у него график с 18:00 до 6:00 утра", - подчеркнул Безсмертный и добавил, что президент круглосуточно сидит в Facebook.
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миром правят бандиты и террористы,жаль что вы это не догоняете
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Т.к. сильно сомневаюсь, что обсудив с пользователями соцсетей, скандалы с судьями и прокурорами, наш гарант посмел бы заявить о успехах в реформе прокуратуры и судебной системы.
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Просто - "В кругу друзей".
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Зачем же тогда ВР, кабмин, прокуратура и силовики ??
Ферштейн ?!
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Фейсбучный офис курирующий Украину тоже рюсске наверно до сих пор.
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В Одессе деятельность Саакашвили и его команды на всех уровнях саботировало мощное коррупционное лобби во главе с Кидаловым, Трухановым и иже с ними. Неворующий Михо им не нужен, он не вписывается в систему. Порошенко вместо того чтобы помочь грузинской команде в Одессе бороться с коррупцией, отдал их на съедение местной мафии. Сейчас коррупционеры в Одессе снова хозяева жизни, да и не только в Одессе.
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