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 Штаб АТО сообщил подробности гибели и ранения военнослужащих ВСУ в результате сегодняшних боев на Донбассе

штаб ато

С начала суток незаконные вооруженные формирования 20 раз нарушили перемирие на Донбассе. 4 военнослужащих сил АТО погибли, 7 получили ранения. Вооруженные Силы Украины 9 раз открывали огонь, используя, в основном, стрелковое оружие и гранатометы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Наиболее горячо было на Мариупольском направлении. Начиная с 1:00 ночи и почти до 8 утра бандформирования со стороны Старомихайловка вели огонь по нашим опорным пунктам вблизи Красногоровки из артиллерии калибра 122 миллиметра, минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Около 4 утра противник, усилив огневой натиск, выпустил по позициям сил АТО из переносной реактивной пусковой установки "Град-П" 10 снарядов и применил танк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 19-20 июля в зоне АТО погибли 8 украинских воинов, 10 ранены, 1 попал в плен, - журналист (обновлено)

В это же время, в огневым прикрытием, около 20 боевиков приблизились к нашим позициям. Завязался бой, в ходе которого бойцы АТО применили гранатометы и стрелковое оружие и умелыми действиями заставили наемников отступить. К сожалению, во время этого боевого столкновения, трое наших военных погибли, семеро получили ранения, а один боец ​​попал в плен боевиков. Этой ночью бандиты из танка били и по домам мирных жителей Красногоровки.

На Донецком направлении, около 1:00 ночи, в результате обстрела вражеским снайпером нашего опорного пункта вблизи Новгородского, погиб украинский военный. Кроме того, бандиты из гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по окрестностям Авдеевки, шахте Бутовка, а из минометов различных калибров били по Невельском и Новгородской.

Также читайте: Боевики нарушают "хлебное перемирие", - штаб АТО

На Луганском направлении с полуночи под огнем вражеских гранатометов и стрелкового оружия оказались наши позиции в Трехизбенке, Новоалександровке, Новозванивке и Донце. А в 15 часов враг дважды бил из минометов калибра 82 миллиметра по Крымскому.
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1. Как бы отбили, все дела, только во всех учебниках написано потери наступающей стороны в 3-10 раз превосходят потери находящейся в обороне...а тут 20 наступало -потери не понятны, к сожалению наши потери описаны в статье.
2. Также понятно, что коменты строчить из дома не в окопе в грязи по ночам дежурить.
3. Так называйте вещи своими именами - объявляйте войну.
Погибшим - низкий поклон...
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Выбрось свои учебники, а лучше сожги миелофон...
Грамотно организованная атака всегда приводит к тяжелым потерям обороняющихся, а может даже привести в полному их разгрому. В данном случае имел место короткий, жесткий, огневой контакт. Потери судя по всему примерно равные.
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бандиты из танка били" ???!!!
какие бандиті..что за брЄд!
нужно говорить правду:росийские регулярніе войска.
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просто у этих бандитов рогатки отобрали , вот и приходиться им из танков бить ... сам не могу читать эту бредятину ..
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За что под трибунал? За то, что защитил Украину? Ваши били из танков, САУ и Градов по нам, но мы и с автоматами отбили вашу рашистскую плесень, а за потери надо говорить спасибо говнокомандующему. Собственно, ты Порошенко и вылизываешь из своего Ольгино.
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а шо ж так? судя по высерам,ты командос...как минимум...
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ТСН сказали трое орков в окопе осталось, в поле еще лежат. Погибшим вечная память.
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Это я один не верю пояснению, или тут еще есть такие?
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зря отвели вооружение. знают они об этом вот и лезут. стояла бы тяжелая они бы не посмели идти...
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Да стоит там вооружение тяжелое... Не верьте пропаганде. И иногда наши валят по упырям с тяжелого. Просто то не афишируется. Сюда по написанному, то солдаты погибли в результате ближнего боя. Работали кадровые спецназовцы параши..
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ну так что - что они кадровые... должны быть уничтожены. есть ли у них потери? за это они по законам войны должны понести наказание. и вся их передовая линия и вторя должны быть сожжены ракетами. вот в чем вопрос. будут собаки ватные знать, что на их вылазку будет очень жесткий ответ и все будет уничтожено в радиусе пяти км. не станут больше этого делать. скажешь минские... не говори.
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Немає там ніякої "другої". А перша біля життя мирняка.
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есть, ты просто не знаешь. есть блок посты прям внутри оккупированных территорий. и они щимят всех подряд. и как правило это кацапские вояки. и они прикрыты мирняком. у нас они стояли в бывшем пионерском лагере. сейчас их нет и лагеря нет. заградительные отряды есть и они на вторых позициях. не все так просто как нам говорят. все очень серьезно и они не собираются уходить. опять началась какая то возня с тяжелым... туда - сюда. имитируют что то или еще что...
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Не за блок-пости мова-за лінію оборони. Це різні речі.
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это и есть линия и она лежит прям в поселках и орки не смогут сбежать с передовой их встретят. прям по брошенным школам где их позиции и казармы. их штабы, а они есть везде где стоят войска, а войска стоят ВЕЗДЕ. просто на второй третьей линии этого не видно. но население знает что и к чему. мы допусти знаем, что мост с енакиево на юнком и далее на кировск и потом на шахтерск будет взорван в случае отступления. и речка Булавинка станет преградой для танков и военных и не военных машин. и там пантоны не наведешь, ущелье. пословицы что орки скрываются за мирными это правда. расчеты ставят в жилых массивах специально.
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Не буду обговорювати з тобою військові тонкощі, вибач.
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Немає там ніякої "другої". А перша проходить поруч з житлом мирняка-майже завжди.
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иногда это знаешь как, сказочник? Это один раз из десяти, в лучшем случае, и тогда, когда орки уже съехали с позиций.
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" При угрозе жизни и здоровью ... " . " Как так оказалось что погибли украинские военнослужащие ? " - четвертый год ломают голову в ставке верховного главнокомандующего .
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С кацапами нужно бороться только их же методами.Прятать тяжелое и накрывать их в ответку по полной.Насрать на это обесре,пацаны дороже.Эти упыри по другому не поймут.
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О. Яка свіжа ідея. Маладєц. Краще, ніж тут скулити, бігом на передок вчити бійців партизанському іскуству.
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Не пойму,проспали атаку, что ли? Если до окопов дошли, да ещё в плен кого-то взяли - значит и ушли спокойно.
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Не буду диванным экспертом и давать пояснения насчет данного вопроса. Может разведка прошляпила, может халатность бойцов на посту (хотя в то я вряд ли поверю), может неправильно спланированная операция (если знали о возможном ударе). Это пускай разбираются военные. Мужества родным перенести такое горе, а уродам кацапским гореть в аду...
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Дякую за відповідь, Запитав, бо ви казали, що працювала рашистська спецура-думав, що ще щось знаєте.
Горіть у пеклі, москалі!
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ты веришь ТСН?)) хоть бы засняли их если они там действительно есть- а рассказать все что угодно можно.
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нада Турчинова в окоп, вместе с Порошенкой, дать им ракетницу и приказ не стрелять. И под Грады с танками. Они и так любят фотосессии в камуфляже.
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не, лучше их детей, тогда на каждый пук из АГС будут точками У отвечать.
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Пока ворьё не будет отстранено в Украине от власти ВСЁ будет только хуже !!!
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У нас то весенне перемирие то майское то хлебное и каждый раз оно нарушается рос тер войсками, а мы молчим и только раненые и погибшие какое это перемирие если одна из сторон постоянно ведет огонь на уничтожение, нарушили кончилось перемирие накрыли чтоб кровью умылись и сами запросили перемирие, а то наш гидрант уже не знает как распластаться перед врагом в поз раболепия
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Дев'ятеро українських військових загинули, п'ятеро дістали поранень у зоні АТО на Донбасі за добу, повідомив спікер Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.
http://ua.interfax.com.ua/news/general/437348.html



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Это круто, конечно, давать отпор гранатометами и стрелковым по гаубице, которая стоит за 3-4 км от линии, и абсолютно спокойно, с чувством, с толком, с перекурами утюжит позиции. Хочу увидеть как бакланы из штаба АТО будут лично давать такой "отпор". Включилась бы артиллерия на Красногоровке, все закончилось бы минут за 10-15, но нет, надо дать себя обстреливать два часа и тупо погибать. Если это киевские стратеги называют "боеспособной армией" то я тогда Рабиндранат Тагор.
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Х.з. может боеприпасы экономят, это рашкин военторг щедро снабжает орков, да и луганский патронный завод по слухам уже в рашку вывезли, других заводов по пр-ву боеприпасов в Украине не было, только то что на складах.
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Скоріш за все штурмова група «свіжих» запооєбрикових орків приїхала от і полізли мсти за агеева і його зашквареного командира, але щось конкретне казати зарано
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Це привіт від ху**ла для Петра , за поїздку до Грузіі ! Для кремлівського вилупка зустріч двох президентів , які являються для нього заклятими ворогами, як серпом по яйцям !
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"во время этого боевого столкновения, трое наших военных погибли, семеро получили ранения, а один боец ​​попал в плен боевиков"_______________________И ЭТО "УМЕЛЫЕ ДЕЙСТВИЯ" ПРОТИВ 20(!) "БОЕВИКОВ"????????????????
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На артобстрел ответка из стрелкового оружия. Торгуем дальше.
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Обо всем и ни о чем. Кто наступал, сколько? В каком направлении? Кто из наших им противостоял? Ни чего не понятно.....Будем ждать сведений от волонтеров. На инфу из этих "МО" надеяться нечего.
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