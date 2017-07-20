 Штаб АТО сообщил подробности гибели и ранения военнослужащих ВСУ в результате сегодняшних боев на Донбассе

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
Наиболее горячо было на Мариупольском направлении. Начиная с 1:00 ночи и почти до 8 утра бандформирования со стороны Старомихайловка вели огонь по нашим опорным пунктам вблизи Красногоровки из артиллерии калибра 122 миллиметра, минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Около 4 утра противник, усилив огневой натиск, выпустил по позициям сил АТО из переносной реактивной пусковой установки "Град-П" 10 снарядов и применил танк.
В это же время, в огневым прикрытием, около 20 боевиков приблизились к нашим позициям. Завязался бой, в ходе которого бойцы АТО применили гранатометы и стрелковое оружие и умелыми действиями заставили наемников отступить. К сожалению, во время этого боевого столкновения, трое наших военных погибли, семеро получили ранения, а один боец попал в плен боевиков. Этой ночью бандиты из танка били и по домам мирных жителей Красногоровки.
На Донецком направлении, около 1:00 ночи, в результате обстрела вражеским снайпером нашего опорного пункта вблизи Новгородского, погиб украинский военный. Кроме того, бандиты из гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по окрестностям Авдеевки, шахте Бутовка, а из минометов различных калибров били по Невельском и Новгородской.
На Луганском направлении с полуночи под огнем вражеских гранатометов и стрелкового оружия оказались наши позиции в Трехизбенке, Новоалександровке, Новозванивке и Донце. А в 15 часов враг дважды бил из минометов калибра 82 миллиметра по Крымскому.
8133 67
Материалы по теме: Антитеррористическая операция
За 19-20 июля в зоне АТО погибли 8 украинских воинов, 10 ранены, 1 попал в плен, - журналист (обновлено)(102)
Погибло восемь солдат ВСУ, один попал в плен, десять получили ранения с начала суток 19 июля до 16 часов 20 июля, - штаб АТО(114)
Один из погибших за минувшие сутки бойцов ВСУ - Сергей Гладкий из 128-й бригады, - Москаль(39)
За сутки на Донбассе погибли 9 воинов ВСУ, - Минобороны(74)
"Малороссийские выродки полезли. Попытка прорыва", – Цаплиенко о ситуации в районе Красногоровки. ВИДЕО(0)
Боевики устраивают перестрелки друг с другом на Луганском направлении. ВИДЕО(17)
Наблюдатели смогли проехать к Дебальцево после разминирования участка дороги М 03, - ОБСЕ(16)
2. Также понятно, что коменты строчить из дома не в окопе в грязи по ночам дежурить.
3. Так называйте вещи своими именами - объявляйте войну.
Погибшим - низкий поклон...
Ответить
Грамотно организованная атака всегда приводит к тяжелым потерям обороняющихся, а может даже привести в полному их разгрому. В данном случае имел место короткий, жесткий, огневой контакт. Потери судя по всему примерно равные.
Ответить
какие бандиті..что за брЄд!
нужно говорить правду:росийские регулярніе войска.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Горіть у пеклі, москалі!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Она? Все знала. Как и "мальчиков".
Ответить
Ответить
http://ua.interfax.com.ua/news/general/437348.html
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить