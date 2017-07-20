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Все про:Крым (20167) Siemens (23)

 Reuters: России будет очень сложно запустить турбины Siemens в Крыму без помощи изготовителя

siemens

России удалось обойти санкции Евросоюза и доставить турбины, произведенные Siemens, в Крым, но с их запуском будет еще больше проблем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

По данным агентства, еще ни одной российской компании не удавалось запустить турбину, поставленную Siemens, без помощи компании-производителя. Недавно германская компания заявила, что турбины оказались в Крыму без ее ведома и согласия, и подала на тех, кого считает виновными, в российский суд. На вопрос, можно ли собрать, установить и запустить турбины Siemens без ее непосредственной помощи, компания ответила, что не хочет спекулировать на предмет возможного развития событий и подпитывать подобные спекуляции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Siemens может выйти из двух проектов в России после скандала с турбинами в Крыму, - WirtschaftsWoche

Из опрошенных агентством специалистов в этой отрасли 10 заявили, что запуск турбин без помощи инженеров из Siemens или компаний-партнеров будет сложным экзаменом на изобретательность российских работников. Один из источников в отрасли сказал, что без Siemens это будет очень трудно сделать. Но большинство опрошенных заявили, что это все же возможно сделать, даже при полном отсутствии соответствующего опыта. Reuters отмечает, что запуск чреват техническими проблемами, неожиданностями в юридическом поле и просто дорог.

Также читайте: Siemens опровергает информацию о поставке турбин в оккупированный Крым

По данным трех источников Reuters, заказчик турбин, строитель станций в Крыму "Технопромэкспорт", договорился о запуске новых турбин с "Интеравтоматикой", СП Siemens в России, на 45,7% принадлежащей германской компании. Затем Siemens заявил, что добился от "Интеравтоматики" письменного согласия на приостановку всех работ в Крыму. "Технопромэкспорт" заявил, что турбины запустят российские специалисты.

Источник, близкий к крымскому проекту, сообщил агентству, что в Крыму уже идет поиск специалистов с опытом участия в запуске турбин Siemens. Один из специалистов в этой отрасли сказал, что в России уже были запущены 18 турбин того же самого типа, так что существует определенное число людей, хотя бы наблюдавших этот процесс.

Также читайте: "Любое сотрудничество с Россией - это взаимодействие с мошенниками", - Климкин о поставках турбин Siemens

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Если чесно --- как -то так до жопы сия новость... НУ - установят турбины, ,,- не установят -- какая нахер разница??? Раша живёт с нефти и газа,,-- именно там кащеева игла...
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быстрее пусть запускают - будет много интересного , на телефоны будет шо поснимать.
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Цікаво, а скільки треба вибухівки для такої турбіни...
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Каждому ватану по две педали и динаму -- и никакие турбины не нужны.
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Вапрос не втом запустят или нет! Вапрос втом сколько после запуска проработает.
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,,Начаальнык,зубило давай,кувалду неси! Будем турбина Крым пускать!,,
Reuters: России будет очень сложно запустить турбины Siemens в Крыму без помощи изготовителя - Цензор.НЕТ 1038
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,,Ааааааа, начальныка, кажется нам чуть-чуть гаплык. Ой, нам ПОЛНЫЙ ГАПЛЫК!!!!!
Reuters: России будет очень сложно запустить турбины Siemens в Крыму без помощи изготовителя - Цензор.НЕТ 9576
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Да ну, сложно запустить... Типо успогойтесь украинцы, их ждут невообразимые трудности. Может еще извинения попросите за нарушение санкций... Это называется и рыбку съесть и на хер сесть. Я не сомневаюсь, что немцы всегда знали куда пойдут эти турбины, дурачка включили и хотят при своих остаться, посмотрим как отреагирует немецкое правосудие на нарушение санкций. По правилам сименс должны судится с нарушителями контракта, а совместное предприятие уже сегодня похоронено под руинами данного скандала. И да, ведь как то россияне рассчитывали изначально запустить эти турбины якобы без технарей сименс, или так абы допереть до Крыма...
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Єто так, а еще документация запуска давно украдена.
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Спецу - несложно запустить,, - а где взять этого спеца?? Это - как таблица умножения --- она тоже не сложная, - для того - кто её знает... Кто не знает - предел сознания...
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Кацапы сперли у Украины авианосец "Адмирал Кузнецов".
Результат - большую часть времени, этот корабль стоит в доке на ремонте.
Вот вам отсутствие документации.
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Сименс включил дурака и договорился с козломордыми. Никаких проблем не будет. Дурачка накажут дежурного и все.
ЕС должен оштрафовать Сименс так, чтобы другие подумали.
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Да чего там сложного... Пласкогубцы, молоток и пол литра. И пол Крыма нет...
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Сименс уже обучил русс персонал как делать пусконаладку и дал програмное обеспечение инструкции подробные....твари
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Исходники программного обеспечения Сименс при любых раскладах не отдаст....

Более того...в паРаше делается только железо турбин....все блоки управления поставляются Сименсом на конкретный объект в конкретной конфигурации.....
Сомневаюсь что эти блоки Сименс отправит в паРашу...будут лепить что то свое.....а свое значит кривое.....
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рашистские турбины после катастрофы на Саяно-Шушенской ГЭС на реке Енисей в 2009
Reuters: России будет очень сложно запустить турбины Siemens в Крыму без помощи изготовителя - Цензор.НЕТ 1583
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Все они запустят,коды конечно взломают программные,нужно было раньше думать когда организовывали СП!!!! Они не хуже китацев
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Самый маленький...но самый важный блок...без которого все остальное просто кусок железа всегда везет в своем портфеле наладчик....
Это гарантия...что клиент не спрыгнет с пусконаладки.....
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если были поставлены турбины, то были поставлены и системы управления. при наличии у раши совместного предприятия с сименсом, сомневаться в наличии специалистов и необходимого софта тоже не приходится. бабло побеждает и добро и зло.
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Турбины были собраны в паРаше...а система управления поставляется на конкретный объект.....
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Так что смонтировать те турбины винторогие кое как смонтируют.....а вот запускать будут долго.....
Крутить болты их немцы научили......
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияReuters: России будет очень сложно запустить турбины Siemens в Крыму без помощи изготовителя
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