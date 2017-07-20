 Reuters: России будет очень сложно запустить турбины Siemens в Крыму без помощи изготовителя

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
По данным агентства, еще ни одной российской компании не удавалось запустить турбину, поставленную Siemens, без помощи компании-производителя. Недавно германская компания заявила, что турбины оказались в Крыму без ее ведома и согласия, и подала на тех, кого считает виновными, в российский суд. На вопрос, можно ли собрать, установить и запустить турбины Siemens без ее непосредственной помощи, компания ответила, что не хочет спекулировать на предмет возможного развития событий и подпитывать подобные спекуляции.
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Из опрошенных агентством специалистов в этой отрасли 10 заявили, что запуск турбин без помощи инженеров из Siemens или компаний-партнеров будет сложным экзаменом на изобретательность российских работников. Один из источников в отрасли сказал, что без Siemens это будет очень трудно сделать. Но большинство опрошенных заявили, что это все же возможно сделать, даже при полном отсутствии соответствующего опыта. Reuters отмечает, что запуск чреват техническими проблемами, неожиданностями в юридическом поле и просто дорог.
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По данным трех источников Reuters, заказчик турбин, строитель станций в Крыму "Технопромэкспорт", договорился о запуске новых турбин с "Интеравтоматикой", СП Siemens в России, на 45,7% принадлежащей германской компании. Затем Siemens заявил, что добился от "Интеравтоматики" письменного согласия на приостановку всех работ в Крыму. "Технопромэкспорт" заявил, что турбины запустят российские специалисты.
Источник, близкий к крымскому проекту, сообщил агентству, что в Крыму уже идет поиск специалистов с опытом участия в запуске турбин Siemens. Один из специалистов в этой отрасли сказал, что в России уже были запущены 18 турбин того же самого типа, так что существует определенное число людей, хотя бы наблюдавших этот процесс.
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Результат - большую часть времени, этот корабль стоит в доке на ремонте.
Вот вам отсутствие документации.
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ЕС должен оштрафовать Сименс так, чтобы другие подумали.
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Более того...в паРаше делается только железо турбин....все блоки управления поставляются Сименсом на конкретный объект в конкретной конфигурации.....
Сомневаюсь что эти блоки Сименс отправит в паРашу...будут лепить что то свое.....а свое значит кривое.....
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Это гарантия...что клиент не спрыгнет с пусконаладки.....
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Крутить болты их немцы научили......
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