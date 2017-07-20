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 Политика Украины
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 Суд рассмотрит меру пресечения для Полякова в пятницу

поляков

Соломенский районный суд г.Киева в пятницу, 21 июля, в 10:00 начнет рассмотрение ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) об избрании меры пресечения народному депутату Максиму Полякову ("Народный фронт").

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

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"Заседание суда состоится в помещении суда по ул.Вознесенский спуск, 10б", - говорится в сообщении.

В САП напомнили, что Поляков подозревается в совершении действий предусмотренных ч.4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.

11 июля, Верховная Рада Украины проголосовала за снятие неприкосновенности с 3 народных депутатов - Олеся Довогого (группа "Воля народа"), Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислава Розенблата ("Блок Петра Порошенко"). Для снятия неприкосновенности с Евгения Дейдея ("Народный фронт") и Андрея Лозового (Радикальная партия) не хватило голосов.

18 июля, Соломенский суд назначил народному депутату Бориславу Розенблату залог в 7 миллионов гривен, частично удовлетворив ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры.


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Президент Украины Петр Порошенко ведет очень активную жизнь в социальных сетях.
Об этом заявил украинский политический и государственный деятель Роман Бессмертный в эфире "Хронологии" на телеканале NewsOnе.
"Есть люди, которых постоянно читает Порошенко, причем он, как правило, заходит в друзья под чужими именами. Он читает очень много постов, лайкает и комментирует, но от чужого имени. Иногда заводит дискуссии с определенными людьми", - рассказал Бессмертный.Поросёнко ты в цензор тоже заходишь, АУ!
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А почему суды не избирают коррупционерам меру пресечения в виде ареста?! Понятно что залог для них не проблема, хоть 200, хоть 300 миллионов гривен заплатят без проблем.
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Ну брал взятку . В тюрьму на 10 лет с конфискацией ублюдка корупционера . Чего там еще расследовать?
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Ребята гибнут на фронте каждый день, а эти с..уки жируют, от суда морозятся, у них все зашибись.
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