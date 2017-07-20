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 США оштрафовали Exxon на $2 млн за нарушение антироссийских санкций

exxon exxonmobil

Департамент Казначейства США по управлению иностранными активами (OFAC) оштрафовал нефтяную компанию ExxonMobil на $ 2 млн за нарушение санкционного режима.

Как говорится в сообщении американского Минфина, в период с 14 по 23 мая 2014 года компания подписала восемь документов с главой "Роснефти" Игорем Сечиным, находящемся в "черном списке" OFAC, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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ExxonMobil не сообщила о нарушении санкционного режима добровольно, отмечает OFAC.

Санкции против Сечина введены США в конце апреля 2014 года, "черный список" тогда был расширен в четвертый раз. Американские секторальные санкции запрещают передачу России передовых технологий, в том числе связанных с бурением на шельфе.

Согласно сайту "Роснефти", в указанный период Сечин и президент ExxonMobil Development Нил Даффин продлили срок действия соглашения по реализации проекта "Дальневосточный СПГ". Кроме того, Сечин и президент ExxonMobil Russia Глен Уоллер подписали соглашение об оказании консорциумом "Сахалин-1" комплекса услуг по бурению, добыче, подготовке, транспортировке, хранению и погрузке углеводородов, добытых на Северной оконечности месторождения Чайво, с использованием инфраструктуры консорциума "Сахалин-1" в соответствии с лицензионными обстоятельствами и совместной технической схемой разработки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ExxonMobil просит Минфин США позволить возобновить на Черном море проекты с "Роснефтью", которая попала под санкции после оккупации Крыма

"Роснефть" и ExxonMobil в 2011 году подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в России, США и третьих странах. Соглашение предусматривает геологоразведку и освоение трех лицензионных участков "Роснефти" в Карском море (Восточно-Приновоземельские 1, 2 и 3) и Туапсинского лицензионного участка в Черном море. Доля участия "Роснефти" в проектах по освоению участков в Карском море и в Черном море - 66,7%, ExxonMobil - 33,3%.

В 2014 году на лицензионном участке Восточно-Приновоземельский-1 "Роснефть" совместно с Exxon пробурила скважину Университетская-1, подтвердившую наличие залежей углеводородов. По результатам бурения скважины Университетская-1 открыто нефтегазовое месторождение Победа с запасами нефти по категории С1+С2 - 130 млн тонн и газа около 500 млрд куб. метров.

Из-за американских санкций Exxon была вынуждена свернуть деятельность в России, за исключением проекта "Сахалин-1", при этом американской компании разрешили осенью 2014 года завершить бурение в Арктике.
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Исследователи рашки бьют в набат зафиксировав стремительный рост смертности на кацапии - В 2017 году, за один день на рассии подыхает около 10500 кацапов что на 3000 больше чем в 2016 году. За каждого убитого украинца, кацапы теряют 2000 своих которые дохнут ежидневно.
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Маловато конечно , но это около 4 млн в год , интересно где это Денис нарыл .
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Что будем делать с необитаемой рашкой? Со Львова мусор туда вывозить?
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За полгода родилось на 100 тыс меньше чем умерло, но это компенсируется миграцией.
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У козломордой бензоколонки даже колонка не своя опуеть не встать!
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А хто будет Siemens штрафовать ? А нихто не будет .
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Как говорится в сообщении американского Минфина, в период с 14 по 23 мая 2014 Источник: https://censor.net.ua/n448560 , вот в 2020 году ваш пост был бы уместнее .

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2 милиона долларов? .У ляшка под подушкой и то больше .
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нефтяная кампания зарабатывает 2 миллиона долларов в минуту .
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игры в санкции. 2 лимонами даже расходы на судебые издержки не покрыть.
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...130 млн тонн и газа около 500 млрд куб. метров ...і 2 ляма...не смішіть ...ці ексоновські бариги навіть не помітять таку "втрату" ...їм хуйловці "отслюнявили" в сотні разів більшеИсточник: https://censor.net.ua/n448560
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2 млн $ - это сопоставимо с залогом за Добкина. Для нефтяной компании это копейки.
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Для Exon-Mobil $2 млн, это все равно что 2 Гривны для Коломойского.
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Этот штраф в Украину перечисляйте, гаранты гребаные!
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Вони на канцелярські товари для офіса тратять більше в місяць,це копійки.
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главное этим штрафом хуйла с трампом на скрытом свидании не испужать а то склещатся...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША оштрафовали Exxon на $2 млн за нарушение антироссийских санкций
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