 Суд по делу "бриллиантовых прокуроров" отложили еще на месяц

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
20 июля в суд на заседание явились все трое обвиняемых - бывшие прокуроры Александр Корниец и Владимир Шапакин, а также Валерий Гибаленко (по версии следствия - посредник при передаче взятки). Также впервые за несколько месяцев собралась коллегия судей.
Однако в заседание не явились несколько адвокатов. В частности, Корниец оказался вообще без защитников. По словам Корнийца, один из его адвокатов опаздывал на 15 минут. Но судья Дмитрий Валигура сказал, что не может ждать, потому что у него есть другие дела.
Кроме того, прокуратура не смогла обеспечить явку в суд свидетелей. Таким образом, если бы судьи дождались адвоката Корнийца, заседание все равно пришлось бы перенести.
Следующее заседание назначено на 21 августа.
Прокурор ГПУ Янис Симонов в комментарии Цензор.НЕТ объяснил почему рассмотрение дела затягивается.
"В прошлый раз мы обеспечили четырех свидетелей, но допросить их не получилось, так как один из судей был занят в другом большом деле о разбойных нападениях. И сейчас он снова пойдет слушать это дело. Не то что мы не хотим слушать. Здесь (в Голосеевском суде - ред.) живых судей 5-6 человек и на них 200-300 дел. Это физически невозможно! А свидетели… Сейчас лето. Люди отдыхают. Они работники Киевской прокуратуры, в официальных отпусках. Мы приходим к тому, что в дальнейшем люди не хотят быть ни понятыми, ни свидетелями, потому что очень громоздкая процедура ", - сказал Симонов.
По словам прокурора, по делу "бриллиантовых прокуроров" осталось допросить 30-35 свидетелей стороны обвинения, а также 15 свидетелей защиты.
Дело слушают судьи Дмитрий Валигура, Александр Бойко, Елена Первушина. Последние заседания по делу состоялись в феврале- марте этого года. Напомним, первый заместитель начальника Главного следственного управления ГПУ Владимир Шапакин и заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец были задержаны 5 июля 2015 года. По данным спецслужб, они получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн. Во время обысков у Шапакина было изъято $400 тыс., а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.
Обоим задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса (получение взятки). 16 июля тогдашний генпрокурор Виктор Шокин уволил их из органов прокуратуры. Печерский райсуд Киева избрал бывшим прокурорам меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога, позже они вышли на свободу под залог. За Шапакина внесено 6,4 млн грн залога, а за Корнийца - 3,2 млн грн.
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