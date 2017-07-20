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 Суд по делу "бриллиантовых прокуроров" отложили еще на месяц

суд правосудие судебная

Голосеевский суд Киева отложил на август заседание по делу "бриллиантовых прокуроров".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

20 июля в суд на заседание явились все трое обвиняемых - бывшие прокуроры Александр Корниец и Владимир Шапакин, а также Валерий Гибаленко (по версии следствия - посредник при передаче взятки). Также впервые за несколько месяцев собралась коллегия судей.

Однако в заседание не явились несколько адвокатов. В частности, Корниец оказался вообще без защитников. По словам Корнийца, один из его адвокатов опаздывал на 15 минут. Но судья Дмитрий Валигура сказал, что не может ждать, потому что у него есть другие дела.

Кроме того, прокуратура не смогла обеспечить явку в суд свидетелей. Таким образом, если бы судьи дождались адвоката Корнийца, заседание все равно пришлось бы перенести.

Следующее заседание назначено на 21 августа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд третий месяц не может собраться по делу "бриллиантовых прокуроров"

Прокурор ГПУ Янис Симонов в комментарии Цензор.НЕТ объяснил почему рассмотрение дела затягивается.

"В прошлый раз мы обеспечили четырех свидетелей, но допросить их не получилось, так как один из судей был занят в другом большом деле о разбойных нападениях. И сейчас он снова пойдет слушать это дело. Не то что мы не хотим слушать. Здесь (в Голосеевском суде - ред.) живых судей 5-6 человек и на них 200-300 дел. Это физически невозможно! А свидетели… Сейчас лето. Люди отдыхают. Они работники Киевской прокуратуры, в официальных отпусках. Мы приходим к тому, что в дальнейшем люди не хотят быть ни понятыми, ни свидетелями, потому что очень громоздкая процедура ", - сказал Симонов.

По словам прокурора, по делу "бриллиантовых прокуроров" осталось допросить 30-35 свидетелей стороны обвинения, а также 15 свидетелей защиты.

Также читайте: После дела "бриллиантовых прокуроров" в СБУ никто никого не увольнял, - общественный совет

Дело слушают судьи Дмитрий Валигура, Александр Бойко, Елена Первушина. Последние заседания по делу состоялись в феврале- марте этого года. Напомним, первый заместитель начальника Главного следственного управления ГПУ Владимир Шапакин и заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец были задержаны 5 июля 2015 года. По данным спецслужб, они получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн. Во время обысков у Шапакина было изъято $400 тыс., а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

Обоим задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса (получение взятки). 16 июля тогдашний генпрокурор Виктор Шокин уволил их из органов прокуратуры. Печерский райсуд Киева избрал бывшим прокурорам меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога, позже они вышли на свободу под залог. За Шапакина внесено 6,4 млн грн залога, а за Корнийца - 3,2 млн грн.

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хіба петручо дозволить притягти до відповідальності бізнес-партнерів свого кума шокіна?
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В штатах бы, они вже срок тянули лет в 50.А у нас дают ще месяц, на потратить то,що своровали
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пробував - посилання відкривається нормально
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Ссылка открывается - вы сам смысл статьи не пробовали одолеть до конца? Или картинки только внимание привлекают?
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Порошенко только на словах борется с коррупцей. Назначение на должность Генпрокурора Шокина, а затем Луценко, которые лишь вставляют палки в колеса тем кто пытается бороться с коррупцией, красноречиво свидетельствуют о том что с коррупцией он и не думает бороться, только делает вид.
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Вот он- Закон и Справедливость...! До сих пор суды и адвокаты " тянут резину", а прокуроры на свободе!
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При таком подходе их еще 10 лет будут судить. Любое затянутое дело проигранное дело
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