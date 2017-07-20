 В Бердянске из лагеря госпитализировали 30 детей с пищевым отравлением. Полиция начала уголовное производство

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Запорожская ОГА со ссылкой на директора Департамента здравоохранения облгосадминистрации Викторию Клименко.
"Сейчас 30 детей, которые обратились за медицинской помощью, из лагеря отправили в территориальное медицинское объединение Бердянска, где специально для этого развернули дополнительные кровати", - сказала она.
Клименко отметила, что у детей наблюдаются разные симптомы, в частности диарея, тошнота, незначительное повышение температуры, слабость и прочее. В госпитализированных с острой кишечной инфекцией взяли необходимые материалы и отправили на исследования, результаты которых ожидаются на будущей неделе. Поэтому причины болезни сейчас не установлены, сказала она. Дети находятся под постоянным контролем врачей. Противоэпидемические меры продолжаются.
Клименко подтвердила, что детский оздоровительный санаторий "Лазурный" в Бердянске, на территории которого создали импровизированный лагерь и где отравились дети, работал незаконно.
По ее словам, в июне-июле этот лагерь проверяли четыре раза, однако официальное согласие на его открытие не было предоставлено, акты принятия детского оздоровительного лагеря не были подписаны.
По словам заместителя директора "Приазовкурорт" Сергея Головина, всего в лагере находился 261 ребенок в возрасте от 10 до 17 лет. Дети, преимущественно из Днепропетровской области, приехали в лагерь 11 июля.
Бердянский городской совет уже обратился в правоохранительные органы по поводу того, что детский лагерь работал без необходимого разрешения. Материалы направлены в прокуратуру и Нацполицию, эпидрасследование продолжается.
В сообщении Запорожской Нацполиции отмечается: " В одном из детских лагерей, расположенных в Бердянске, в период с 15-го по 20-ое июля 24 ребенка пожаловалось на головную боль и тошноту. Первые симптомы были замечены на четвертый день после начала новой смены. В настоящее время в лагере работает специальная комиссия, в состав которой вошли медицинские работники и правоохранители. Специалисты устанавливают причину, которая привела к ухудшению самочувствия детей.
Состояние детей удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает. Однако всех, кто почувствовал тревожные симптомы, будет помещен под надзор врачей.
Начато уголовное производство по признакам ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).
Продолжается досудебное расследование, о результатах которого будет сообщено отдельно".
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