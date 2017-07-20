 Суд отстранил директора Львовского бронетанкового завода Тымкива от должности

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Соответствующее решение в четверг огласила судья Светлана Кушнир.
"Суд принял решение ходатайство удовлетворить и отстранить Романа Тымкива от должности сроком на два месяца", - сказала Кушнир.
В комментарии журналистам после заседания Тымкив отметил, что точно будет подавать апелляцию.
"По нашему мнению, это решение является несправедливым, мы будем однозначно подавать апелляцию", - сказал Тымкив.
Как сообщал Цензор.НЕТ, НАБУ и САП задержали должностных лиц Вооруженных сил Украины и ГП "Львовский бронетанковый завод" за организацию коррупционной схемы с не новыми двигателями. В частности, вместо новых двигателей для танков Т-72 закупались двигатели, которые ранее были в использовании. Таким образом, по данным следствия, они в 2015 году совершили растрату бюджетных средств на сумму 28,5 млн грн.
15 июля суд принял решение об аресте директора Львовского бронетанкового завода Тымкива на 60 суток с возможностью внесения залога в 2 млн грн.
18 июля за Тымкива залог внесла его сестра.
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Тю , та так все в Украине делают ... Хлопцы , хто из Кремня ? Расскажите как бушные троллейбусы закупались как новые ... И куда девались денежки ...
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станом НА СЬОГОДНІ він є власником корпоративных прав в наступних комерційних товариствах:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСТІМ ЛТД» (будівництво житлової інфраструктури!); Код ЄДРПОУ 37182426, адреса: 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вулиця Січових Стрільців, будинок 23, офіс 601;
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИКАРПАТСЬКА КЕРАМІКА» , код ЄДРПОУ 32873048, адреса: 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вулиця Симона Петлюри, будинок 10;
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕРЕЖА СУПЕРМАРКЕТІВ "ПЛЮС БОНУС», код ЄДРПОУ 36497589, адреса: 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 23, офіс 602;
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НІКРОМ ГРУП ЛТД», код ЄДРПОУ 37729321; адреса: 04107, м. Київ, вулиця Печенізька, будинок 8;
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУ-531", код ЄДРПОУ 34624266, адреса: 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ЛЕНКАВСЬКОГО, будинок 22;
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПЛЮС 999"; код ЄДРПОУ 25069853, адреса: 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 23, офіс 610;
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКРОМ ТРЕЙД ГРУП", код ЄДРПОУ 38716774; адреса: 03680, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГРІНЧЕНКА, будинок 4, офіс 131;
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТД КАЛУСЬКИЙ БРОВАР", код ЄДРПОУ 39048652; адреса: 79069, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 329;
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВП КАЛУСЬКИЙ БРОВАР» код ЄДРПОУ 39075597, адреса: 77300, Івано-Франківська обл., місто Калуш, вулиця Грушевського, будинок 89, корпус А;
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОДНЕ ПЛЕСО", код ЄДРПОУ 33644831, адреса: 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ГРЮНВАЛЬДСЬКА, будинок 10, квартира 6;
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕБЛЕВА ФАБРИКА ІФ" , код ЄДРПОУ 40906580; адреса: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ І.ЛЕВИНСЬКОГО, будинок 1;
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ ЕНЕРДЖІ ГРУП", код ЄДРПОУ 41083413, адреса: 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 23, офіс 609;
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОМОБІЛЬНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО-0901», код ЄДРПОУ 20536027; адреса: 76026, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ГЕТЬМАНА МАЗЕПИ, будинок 175А.
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· торгової марки «BREITLING» вартістю 55 000,00 грн. (набутий на 01.01.2006 році, тобто вартістю близько 11 тисяч доларів США),
· годинник золотий марки BREGUET вартістю 140 000,00 грн. (на 01.01.2007 року, тобто вартістю близько 28 тисяч доларів США),
· марки Ulysse Nardin золотий вартістю 190 000,00 грн (на 1 січня 2008 рік, тобто вартістю близько 40 тисяч доларів),
· годинник платиновий марки Ulysse Nardin 350 000,00 грн. (на 01.01.2009 рік, тобто вартістю більше 40 тисяч доларів),
· годинник комбінований золотий марки Jorg Hysek 210 000,00 грн. (на 1 січня 2010 року, тобто вартістю близько 25 тисяч доларів),
· годинник золотий марки Rolex вартістю 120 000,00 грн (на 1 січня 2011 року , тобто вартістю близько 15 тисяч доларів),
· годинник комбінований золотом марки Hublot вартістю 840 000,00 грн. (на 1 січня 2015 року, при курсі долару 16,5, тобто вартістю більше 50 тисяч доларів).
Тимків Р.М. є доларовим мильйонером згідно його ж власної декларації.
Тимків є власником "ЕКСТИМ СІТІ" /це офісний центр в Івано-Франківську/, ЕКСТИМ ПРЕСТИЖ - торгівелний центр в тому ж місті, ЕКСТИМ-КВАДРАТ (ще один торг центр площею 5 тис кв. метрів)
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https://zaxid.net/sud_priznachiv_umovniy_termin_eksdirektoru_lvivskogo_bronetankovogo_zavodu_n1392336
https://zaxid.net/kolishnogo_direktora_lvivskogo_bronetankovogo_zavodu_pidozryuyut_u_rozkradanni_2_mln_n1367734
Питання: що робити з цими директорами та з суддями?
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