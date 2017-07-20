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 Политика Украины
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Все про:завод (324) Львов (3610) суд (21261)

 Суд отстранил директора Львовского бронетанкового завода Тымкива от должности

тымкив

Соломенский районный суд г. Киева отстранил директора Львовского бронетанкового завода Романа Тымкива от занимаемой должности на два месяца.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Смотрите также: Львовский бронетанковый завод выполнил договор с Минобороны. Никаких убытков бюджету не нанесено, - директор завода Тымкив. ВИДЕО

Соответствующее решение в четверг огласила судья Светлана Кушнир.

"Суд принял решение ходатайство удовлетворить и отстранить Романа Тымкива от должности сроком на два месяца", - сказала Кушнир.

В комментарии журналистам после заседания Тымкив отметил, что точно будет подавать апелляцию.

"По нашему мнению, это решение является несправедливым, мы будем однозначно подавать апелляцию", - сказал Тымкив.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Директор Львовского бронетанкового завода Тымкив после выхода под залог может уничтожить доказательства, - прокуроры САП

Как сообщал Цензор.НЕТ, НАБУ и САП задержали должностных лиц Вооруженных сил Украины и ГП "Львовский бронетанковый завод" за организацию коррупционной схемы с не новыми двигателями. В частности, вместо новых двигателей для танков Т-72 закупались двигатели, которые ранее были в использовании. Таким образом, по данным следствия, они в 2015 году совершили растрату бюджетных средств на сумму 28,5 млн грн.

15 июля суд принял решение об аресте директора Львовского бронетанкового завода Тымкива на 60 суток с возможностью внесения залога в 2 млн грн.

18 июля за Тымкива залог внесла его сестра.
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Ну в военное время это подрыв обороноспособности страны сравнимый с терактом . А терористов и предателей нужно уничтожать .
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Он ставил бу двигатели на танки,как новые по документам,если танк заглохнет на поле боя и его подобьют- дать этому директору,как за умышленное убийство два и более лиц- пожизненно
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так не надо ждать пока танк заглохнет . Уже нужно ублюдка расстрелять .
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Зачем забирать ? Негодяй - типичный среднестатистический представитель БПП...
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Как долгий твой путь был задрот от антимайдана в полотьоры,в Мариинском парке сцанина хоть успела выветрится
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Малорос путенский, успокойся и для начала проверь информацию о том, что Тимошенковцы хотели взять на поруки этого вора, или ты настолько глуп, что веришь в божественность ботоксно-силиконовой подружки хуйла?_
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Задрот,ты бы сам проверил,там бепепе на поруки брало,у тебя совсем крышу от юли сносит,бывшую так звали,которая бросила импотента
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" В частности, вместо новых двигателей для танков Т-72 закупались двигатели, которые ранее были в использовании "

Тю , та так все в Украине делают ... Хлопцы , хто из Кремня ? Расскажите как бушные троллейбусы закупались как новые ... И куда девались денежки ...
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Та я и так знаю ... И фамилии могу назвать
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Все так делают? Из-за этой суки в пиджаке, возможно, в самый ответственный момент не завелся танк...
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Ну и шо ? Та ему насрать на все это , как и всем остальным . Главное , шоб денежки были
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Деньги . И только деньги . Ничего другого для них не существует . Тем более , каких-то бумерангов .
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Директор ДП "ЛБТЗ" Тимків Роман Мирославович був обраний депутатом Івано-Франківської міської ради від політичної партії «Третя сила»,

станом НА СЬОГОДНІ він є власником корпоративных прав в наступних комерційних товариствах:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСТІМ ЛТД» (будівництво житлової інфраструктури!); Код ЄДРПОУ 37182426, адреса: 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вулиця Січових Стрільців, будинок 23, офіс 601;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИКАРПАТСЬКА КЕРАМІКА» , код ЄДРПОУ 32873048, адреса: 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вулиця Симона Петлюри, будинок 10;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕРЕЖА СУПЕРМАРКЕТІВ "ПЛЮС БОНУС», код ЄДРПОУ 36497589, адреса: 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 23, офіс 602;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НІКРОМ ГРУП ЛТД», код ЄДРПОУ 37729321; адреса: 04107, м. Київ, вулиця Печенізька, будинок 8;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУ-531", код ЄДРПОУ 34624266, адреса: 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ЛЕНКАВСЬКОГО, будинок 22;

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПЛЮС 999"; код ЄДРПОУ 25069853, адреса: 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 23, офіс 610;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКРОМ ТРЕЙД ГРУП", код ЄДРПОУ 38716774; адреса: 03680, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГРІНЧЕНКА, будинок 4, офіс 131;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТД КАЛУСЬКИЙ БРОВАР", код ЄДРПОУ 39048652; адреса: 79069, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 329;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВП КАЛУСЬКИЙ БРОВАР» код ЄДРПОУ 39075597, адреса: 77300, Івано-Франківська обл., місто Калуш, вулиця Грушевського, будинок 89, корпус А;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОДНЕ ПЛЕСО", код ЄДРПОУ 33644831, адреса: 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ГРЮНВАЛЬДСЬКА, будинок 10, квартира 6;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕБЛЕВА ФАБРИКА ІФ" , код ЄДРПОУ 40906580; адреса: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ І.ЛЕВИНСЬКОГО, будинок 1;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ ЕНЕРДЖІ ГРУП", код ЄДРПОУ 41083413, адреса: 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 23, офіс 609;

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОМОБІЛЬНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО-0901», код ЄДРПОУ 20536027; адреса: 76026, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ГЕТЬМАНА МАЗЕПИ, будинок 175А.
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Тимків Роман Мирославович є власником колекції золотих годинників:
· торгової марки «BREITLING» вартістю 55 000,00 грн. (набутий на 01.01.2006 році, тобто вартістю близько 11 тисяч доларів США),
· годинник золотий марки BREGUET вартістю 140 000,00 грн. (на 01.01.2007 року, тобто вартістю близько 28 тисяч доларів США),
· марки Ulysse Nardin золотий вартістю 190 000,00 грн (на 1 січня 2008 рік, тобто вартістю близько 40 тисяч доларів),
· годинник платиновий марки Ulysse Nardin 350 000,00 грн. (на 01.01.2009 рік, тобто вартістю більше 40 тисяч доларів),
· годинник комбінований золотий марки Jorg Hysek 210 000,00 грн. (на 1 січня 2010 року, тобто вартістю близько 25 тисяч доларів),
· годинник золотий марки Rolex вартістю 120 000,00 грн (на 1 січня 2011 року , тобто вартістю близько 15 тисяч доларів),
· годинник комбінований золотом марки Hublot вартістю 840 000,00 грн. (на 1 січня 2015 року, при курсі долару 16,5, тобто вартістю більше 50 тисяч доларів).

Тимків Р.М. є доларовим мильйонером згідно його ж власної декларації.

Тимків є власником "ЕКСТИМ СІТІ" /це офісний центр в Івано-Франківську/, ЕКСТИМ ПРЕСТИЖ - торгівелний центр в тому ж місті, ЕКСТИМ-КВАДРАТ (ще один торг центр площею 5 тис кв. метрів)
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Попередній директор ДП ЛБТЗ Олександр Остапець отримав умовний термін - 5 років умовно за розкрадання 2 млн грн.

https://zaxid.net/sud_priznachiv_umovniy_termin_eksdirektoru_lvivskogo_bronetankovogo_zavodu_n1392336

https://zaxid.net/kolishnogo_direktora_lvivskogo_bronetankovogo_zavodu_pidozryuyut_u_rozkradanni_2_mln_n1367734

Питання: що робити з цими директорами та з суддями?

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Те що він заробив велик ігроші будучи в бізнесі то прапор йому в руки. Але, знову преславуте але, хто його взяв на державну посаду, ось яка заковика. Тепер їх обох треба в тюрму саджати.
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В мене таке ж саме питання : якщо Тимків такий вдалий бізнесмен, навіщо він пішов на посаду директора напівзбиткового держ підприємства?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд отстранил директора Львовского бронетанкового завода Тымкива от должности
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