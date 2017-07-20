 НАПК утвердило результаты проверки деклараций 9 членов Кабмина

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.
Соответствующие решения приняты сегодня по декларациям вице-премьер-министра Украины Павла Розенко, министра обороны Степана Полторака, министра социальной политики Андрея Ревы, министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака, министра информационной политики Юрия Стеця, министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалыка, министра культуры Евгения Нищука, министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадима Черныша и министра инфраструктуры Владимира Омеляна.
"По результатам полной проверки деклараций указанных лиц уполномоченные лица Национального агентства установили, что задекларированные активы чиновников соответствуют данным, полученным из имеющихся источников, точность оценки задекларированных активов отражена субъектами декларирования верно, при проверке на наличие конфликта интересов и на наличие признаков незаконного обогащения нарушений на выявлено", - говорится в сообщении.
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