EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 За рубежом
  1829  62
Все про:памятник (2177) Польша (3955) Россия (71472)

 "Форпост русофобской политики": в Совфеде РФ предлагают полный разрыв экономических связей с Польшей в ответ на снос советских памятников

В России предлагают в ответ на решение Польши о сносе памятников советским воинам разорвать экономические связи с этой страной, а также запретить въезд в РФ польским депутатам и официальным лицам, причастным к принятию закона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в четверг прокремлевскому агентству РИА Новости первый зампред комитета Совфеда РФ по обороне Франц Клинцевич.

"Здесь нужно очень жестко действовать, без всякого сомнения. Жесткий подход необходим и к депутатам, и к официальным лицам на государственном уровне, их въезд к нам должен быть запрещен", - заявил Клинцевич.

Читайте также: Власти Польши хорошо понимают, насколько тяжелое оскорбление они наносят российскому народу, - МИД РФ о сносе советских памятников

Он также высказался за такую "ответную меру", как полный разрыв российско-польских экономических связей. "Здесь бояться не надо, все экономические связи надо разрывать", - считает сенатор.

По его словам, Россия в настоящее время импортирует из Польши транспортные средства, химическую продукцию, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, и объемы этого импорта "чувствительны для Польши".

"Польша занимается дискредитацией России, является форпостом русофобской политики, разжигает фальшивки. По сути, поощряется фашизм. Мы не можем и не должны молчать", - сказал Клинцевич.

Напомним, в понедельник президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников. Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания.

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
дык никто не хочет, чтобы у него куски откусывали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
под видом сколько памятничков, будут танки с хлебом солью...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 


у касабов членин паршой і плесенью благАроднАй покрілся...как сір ..пля! голубой!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Форпостом русофобии должна быть Украина,мы должны бросить челендж Польше)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну Клинцевич - известный *удак… Не надо к его извержениям относиться всерьез
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Во, во. Між собою і з"ясовуйте, кому більше Бандера заважає...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В 60-х годах, СССР прекратил экономические отношения с Израилем, а потом и дипотношения.
Единственное достижение - СССР потерял все рычаги влияния на ситуацию на ближнем востоке.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да поляки вам только спасибо скажут, ну а мы позавидуем!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот поляки расстроятся! Сибирь, теперь для них, будет закрыта, куда же отдохнуть летом поедут?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Непонятно какое отношение имеет россия к советским памятникам ? Ведь советской страны уже не существует .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
они так не думают..считают себя правонаступниками СССР
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если у какого то казаха дома ещё стоит телевизот берёзка 206 то он что тоже российский ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Они считают себя правонаступниками всего.
Один Русалим ( вместо Иерусалим) чего стоит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
скажу крамолу.. но памятники бить - єто последнее дело
 показать весь комментарий
Ответить
 
А якщо іх понатикували на кожному кроці як леніних, що дістало вже?
 показать весь комментарий
Ответить
 
в каждом правиле есть исключение.кацапские памятники нужно просто уничтожить(исключение)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Последнее дело,це ставить памятники упырям та вбивцям,а потом возмущаться,шо их сносят
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Алкаши всегда отличаются чрезвычайной обидчивостью.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в нас коли Приходька вулицю замінили на Новака.... я до цієї пори не можу заспокоїтися.. треба з громадою ці справи вирішувати, а не похапцем
 показать весь комментарий
Ответить
 
у нас когда название города сменили я тоже думал...сейчас понимаю как были правы те кто это сделал
 показать весь комментарий
Ответить
 
приходько в 44му місто врятував від знищення... хлопець місцевий...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Здравствуйте Юрий. А вы, теперь оплот фашизма. Ранее оплот фашизма был в Прибалтике, потом переехал в Грузию, а теперь переехал в Украину. Примерно так заявляют из кремля.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ого. хотят, чтобы памятники - Их окупации, вечно стояли. Иначе - фашисты! Смешные зелененые человечики, столбящие места - "мой дед здесь ср..л" ....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пусть разрывают быстрее.
А памятники Меркель может забрать в Трептов-парк.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Разницу между памятником и истуканом понимаешь?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пусть со всем миром разрывают отношения, а мы понаблюдаем как долго эти винторогие дебилы протянут...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не зря путиноиды цепляются за свои тухлые скрепы - преступный СССР, да за Николая - кровавого
Если к санкциям и изоляции добавятся национальные движения народов РФ - тут и смерть кащеева.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У меня есть сомнения, где он динамики взял. В Бензоколонке их давно не выпускают, так что они скорее всего китайские а потому импортозамещения не получится.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Из строго совейского лампового приемника выдрал.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ездил знакомый в Польшу.Говорит:не успел сказать -путин поляки хором отвечают-хуйло.У нас бы такое единодушие у населения!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у меня кум поляк.в августе приедет.так вот не все там такие прям антипутинцы.да и кацапни там прорва.за жратвой прут как саранча и при этом путина любят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пацаки, а когда вас человеческим языком НАХЕР посылают - вы что- не понимаете?? Обязательно нужно ещё поджопник дать???
 показать весь комментарий
Ответить
 
Свой духовно-скрепный анус вы себе разорвёте, свинособаки болотно-таёжные.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Те, кто затевают эту русофобию, русофобию затевают, вот это вот это, затевают все вот это. Это я… Этим людям я это и адресовываю. Доиграетесь. С этой русофобией, которую вы затевае
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пускай сначала остатки самолета Качинського полякам вернут. Мутная там история...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да не отдадут они самолет полякам пока тупин не здох.слишком много накосячили кацапы когда качиньского убивали. и скрыть следы можно только уничтожив все останки лайнера.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хорошо мы экспортировали русофобии. В Польше теперь форпост.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Польша сама к этому стремиться после убийства их руководства.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Даже обидно что Польше а не Украине досталось первенство в руССофобии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну то розбомбіть Варонєж в качествє асімєтрічєскага атвєта
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Класс!Меньше отношений с Польшей,больше с Сев.Кореей!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мне россияне начинают напоминать американских негров, у тех все кругом расисты, а у россиян русофобы.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Форпост русофобской политики": в Совфеде РФ предлагают полный разрыв экономических связей с Польшей в ответ на снос советских памятников
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти