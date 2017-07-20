 "Форпост русофобской политики": в Совфеде РФ предлагают полный разрыв экономических связей с Польшей в ответ на снос советских памятников

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в четверг прокремлевскому агентству РИА Новости первый зампред комитета Совфеда РФ по обороне Франц Клинцевич.
"Здесь нужно очень жестко действовать, без всякого сомнения. Жесткий подход необходим и к депутатам, и к официальным лицам на государственном уровне, их въезд к нам должен быть запрещен", - заявил Клинцевич.
Он также высказался за такую "ответную меру", как полный разрыв российско-польских экономических связей. "Здесь бояться не надо, все экономические связи надо разрывать", - считает сенатор.
По его словам, Россия в настоящее время импортирует из Польши транспортные средства, химическую продукцию, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, и объемы этого импорта "чувствительны для Польши".
"Польша занимается дискредитацией России, является форпостом русофобской политики, разжигает фальшивки. По сути, поощряется фашизм. Мы не можем и не должны молчать", - сказал Клинцевич.
Напомним, в понедельник президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников. Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания.
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у касабов членин паршой і плесенью благАроднАй покрілся...как сір ..пля! голубой!
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Единственное достижение - СССР потерял все рычаги влияния на ситуацию на ближнем востоке.
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Один Русалим ( вместо Иерусалим) чего стоит.
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А памятники Меркель может забрать в Трептов-парк.
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Если к санкциям и изоляции добавятся национальные движения народов РФ - тут и смерть кащеева.
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