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Все про:армия (7972) Днепропетровщина (1315) ранение (1779) полигон (213)

 Восемь бойцов ВСУ получили ранения в результате взрыва боеприпаса на полигоне в Днепропетровской области

взрыв

В Днепропетровской области в результате взрыва боеприпаса на полигоне получили травмы 8 военнослужащих.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает оперативное командование "Восток" Вооруженных Сил Украины в Фейсбуке.

"20 июля во время проведения соревнований на лучший танковый экипаж на 239 общевойсковом полигоне получили травмы восемь военнослужащих. Четверо госпитализированы в Днепропетровский военный госпиталь, трое - в областную клиническую больницу им. Мечникова, один военнослужащий находится в 68 военном госпитале (пгт. Черкасское).

Для выяснения причин и обстоятельств травмирования начато служебное расследование.

Предварительно установлено, что военнослужащие получили травмы различной степени тяжести в результате взрыва инженерного боеприпаса ", - говорится в сообщении.

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Щонайшвидшого одужання пораненим. Що ж за день сьогодні такий гіркий?
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Проверка там очень необходима: ежедневно то новое возгорание, то взрывы.
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мужики...ну как же так!?! взрывайте за поребриком ...
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для начала надо закрыть позорные "разведсводки" ГУР что у сепаров нарастает/ширится/расцветает пьянство и дезертирство
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Цензор , закрывай комменты , вся шмызь запоребриковая прется .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВосемь бойцов ВСУ получили ранения в результате взрыва боеприпаса на полигоне в Днепропетровской области
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