 Восемь бойцов ВСУ получили ранения в результате взрыва боеприпаса на полигоне в Днепропетровской области

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает оперативное командование "Восток" Вооруженных Сил Украины в Фейсбуке.
"20 июля во время проведения соревнований на лучший танковый экипаж на 239 общевойсковом полигоне получили травмы восемь военнослужащих. Четверо госпитализированы в Днепропетровский военный госпиталь, трое - в областную клиническую больницу им. Мечникова, один военнослужащий находится в 68 военном госпитале (пгт. Черкасское).
Для выяснения причин и обстоятельств травмирования начато служебное расследование.
Предварительно установлено, что военнослужащие получили травмы различной степени тяжести в результате взрыва инженерного боеприпаса ", - говорится в сообщении.
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