 Трамп сворачивает программу поддержки сирийской оппозиции, - The Washington Post

Об этом сообщает The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.
"Президент Трамп решил прекратить секретную программу ЦРУ по вооружению и подготовке умеренных сирийских повстанцев, которые ведут борьбу с правительством Башара Асада. Это событие, которого долгое время ждала Россия", - отмечает издание, ссылаясь на источники в американском правительстве.
Отмечается, что данная программа была краеугольным камнем политики США в Сирии, проводимой администрацией Барака Обамы с 2013 года с целью уменьшить давление со стороны Асада на оппозицию.
По мнению чиновников, сворачивание программы говорит о заинтересованности Трампа в поиске путей сотрудничества с Россией, которая рассматривает любое усиление сирийской оппозиции как посягательство на ее интересы.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"У него отсутствует базовое понимание и вера в конституцию США, законодательство США и такие институты, как религиозная терпимость, свобода прессы и независимость судопроизводства", - говорится в тексте письма, опубликованного в газете New York Times.
По мнению влиятельных республиканцев, "Трамп поставит под угрозу национальную безопасность и благополучие США".
Среди тех, кто поставил свои подписи под посланием - бывший глава ЦРУ Майкл Хайден, экс-директор Национальной разведки Джон Негропонте, бывший глава Всемирного банка Роберт Зеллик, экс-министры внутренней безопасности Том Ридж и Майкл Чертофф.
Ответить
Ответить
Поддерживали талибов против СССР и бросили - получили Талибан и 11.09.2001.
Совок поддерживал Ирак и кинул - получили ИГИЛ (который теперь поддерживает Роися).
Поддерживали сирийскую опозицию и бросили - получат еще одних "друзей" до гроба.
Бородачи предательства не прощают.
Ответить
или об Украине разговор біл?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Трамп точно с хуйлом поладил. Если Штаты свернут хоть на йоту свою помощь оппозиции - гаплык будет оппозиции и всей цивилизации в том регионе! Иран, турки и кацапы - превратят эту территорию в АД.
Вот же сука рыжая!
Ответить
Ответить
Но ясно одно, у тупина точно есть на Трампа что-то.
Не очень существенное, но очень неприятное, я думаю видео с проститутками.
Ответить
Ответить
Ответить
9 ч ·
и, экономическими, военными и ментальными факторами (геополитическими).
А Додон - это событие разовое и мимолетное. Очень поверхностное. Такое событие не может перебить тренд.
Тренд - это сильное глубоководное течение.
Додон - это чайка, которая села на поверхность воды. Чайка не перебьет мощное течение под водой.
После Додона по закону маятника будет про-европейский Президент. Это раз. Молдова - парламентская республика и всё решает Премьер. Это два. А Премьер в Молдове - евро-антлантический.
2. Второй пример.
Сегодняшняя новость из WP о том, что Трамп хочет сократить поддержку сирийской оппозиции. Это - чайка. Потому что - мало ли что хочет Трамп. Или завтра он скажет - не сократить, а перенаправить другим группам. и тд.
Потому что есть геополитический тренд - США в Сирии надолго. США не отдадут Сирию Путину, иначе они бы не размещали в Сирии свои войска (несколько баз уже там есть). Асаду нет места в сирийской политике. Вот это всё - это тренд. А новость из WP - это чайка на воде. Не перебивает.
Вот так вот в двух словах, мой дорогой начинающий аналитик.
пс. многие фб-учники, которые, конечно, меня не читают, стали тулить слово "тренд" где надо и не надо. Иногда выходит забавно).
Хорошего дня.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Так, ребята демократы, выносите это дерьмо из Белого дома - оно уже в открытую работает на Кацаполенд!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.google.com/search?q=trump+syrian+opposition
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=r32CxeWTs1c
Ответить
Ответить