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Все про:Сирия (2479) поддержка (381) Трамп (1259)

 Трамп сворачивает программу поддержки сирийской оппозиции, - The Washington Post

трамп

Президент США Дональд Трамп принял решение приостановить программу военной подготовки и вооружения сирийской оппозиции, которая противостоит правительственным войскам Башара Асада.

Об этом сообщает The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

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"Президент Трамп решил прекратить секретную программу ЦРУ по вооружению и подготовке умеренных сирийских повстанцев, которые ведут борьбу с правительством Башара Асада. Это событие, которого долгое время ждала Россия", - отмечает издание, ссылаясь на источники в американском правительстве.

Отмечается, что данная программа была краеугольным камнем политики США в Сирии, проводимой администрацией Барака Обамы с 2013 года с целью уменьшить давление со стороны Асада на оппозицию.

По мнению чиновников, сворачивание программы говорит о заинтересованности Трампа в поиске путей сотрудничества с Россией, которая рассматривает любое усиление сирийской оппозиции как посягательство на ее интересы.

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может и да, но только здесь эта новость и все. Кто то читал на другом ресурсе
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Его пророссийское нутро постепенно снимает маску, чего и следовало ожидать.
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Вот такие вот они ребьята .Сначала затеяли войну против Ассада . а потом выменяли на что то другое и кинули так называемую опозицию .
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Заспамил какой то грантоедовский работяга . И отсюда они не вылазят .
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Трамп ботоксная ГНИДА - пора уже его импичментнуть
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Демпартия уже старается вовсю, посмотрим, что выйдет! Кроме того, даже республиканцы откровенно против Трампа.
"У него отсутствует базовое понимание и вера в конституцию США, законодательство США и такие институты, как религиозная терпимость, свобода прессы и независимость судопроизводства", - говорится в тексте письма, опубликованного в газете New York Times.
По мнению влиятельных республиканцев, "Трамп поставит под угрозу национальную безопасность и благополучие США".
Среди тех, кто поставил свои подписи под посланием - бывший глава ЦРУ Майкл Хайден, экс-директор Национальной разведки Джон Негропонте, бывший глава Всемирного банка Роберт Зеллик, экс-министры внутренней безопасности Том Ридж и Майкл Чертофф.
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Ну да, ну да.

Поддерживали талибов против СССР и бросили - получили Талибан и 11.09.2001.
Совок поддерживал Ирак и кинул - получили ИГИЛ (который теперь поддерживает Роися).
Поддерживали сирийскую опозицию и бросили - получат еще одних "друзей" до гроба.

Бородачи предательства не прощают.
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так вот о каких "детях" хйуло на G20 Тромбу втер...в следующий раз Америку сдаст ?
или об Украине разговор біл?
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Очень интересно будет читать "мнения" хайльтрамщиков по этому поводу....
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да,собственно,и так понятно шо они настрочат....."фюрер непогрешим".
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Он не предатель. Он просто забыл, что машина стоит возле трапа самолета. Да Дональд???? Мы знаем, что ты под колпаком.....
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Я так розумію що Хуйлу здано Сирію а українці.... а українці якось самі вистоять.... От поц
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нічого там не здано. Допомого штатів там була близько нуля. Опозиції допомагають турки, сауди
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Оба-на!
Трамп точно с хуйлом поладил. Если Штаты свернут хоть на йоту свою помощь оппозиции - гаплык будет оппозиции и всей цивилизации в том регионе! Иран, турки и кацапы - превратят эту территорию в АД.
Вот же сука рыжая!
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Посмотрим, что скажут остальные республиканцы и Конгресс.
Но ясно одно, у тупина точно есть на Трампа что-то.
Не очень существенное, но очень неприятное, я думаю видео с проститутками.
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Олег Пономарь
9 ч ·

и, экономическими, военными и ментальными факторами (геополитическими).
А Додон - это событие разовое и мимолетное. Очень поверхностное. Такое событие не может перебить тренд.
Тренд - это сильное глубоководное течение.
Додон - это чайка, которая села на поверхность воды. Чайка не перебьет мощное течение под водой.
После Додона по закону маятника будет про-европейский Президент. Это раз. Молдова - парламентская республика и всё решает Премьер. Это два. А Премьер в Молдове - евро-антлантический.
2. Второй пример.
Сегодняшняя новость из WP о том, что Трамп хочет сократить поддержку сирийской оппозиции. Это - чайка. Потому что - мало ли что хочет Трамп. Или завтра он скажет - не сократить, а перенаправить другим группам. и тд.
Потому что есть геополитический тренд - США в Сирии надолго. США не отдадут Сирию Путину, иначе они бы не размещали в Сирии свои войска (несколько баз уже там есть). Асаду нет места в сирийской политике. Вот это всё - это тренд. А новость из WP - это чайка на воде. Не перебивает.
Вот так вот в двух словах, мой дорогой начинающий аналитик.
пс. многие фб-учники, которые, конечно, меня не читают, стали тулить слово "тренд" где надо и не надо. Иногда выходит забавно).
Хорошего дня.
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Вот к чему приводят долгие задушевные разговоры с пуйлом на G20, на второй разговор Трамп не взял даже своего переводчика был только пуйло со своим переводчиком, где лозунг Трампа "сделаем Америку сильнее?". Такого жалкого президента США трудно вспомнить.
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Если Трамп национализирует ФРС то его ликвидируют как Кенеди .
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Вовремя предать, это не предать а предвидеть?
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Так что там говорил секретут письков, что тайной встречи )(уйла с трампом небыло?
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Таки соснул в Гамбурге утенок в вечно открытым клювом у плешивой карликовой крысы!
Так, ребята демократы, выносите это дерьмо из Белого дома - оно уже в открытую работает на Кацаполенд!
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,, Пуйло явно держит Трампа за яйки каким-то компроматом
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это наверное об этих "сиротах" Трамп втихаря с путиным договаривался в Гамбурге? ))
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Говнюк говнюку рознь...для Трамбона сказать и сделать, это как пернуть и высраться..не бзди..не он рулит процессом
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Деньги русской мафии помогли построить бизнес-империю Дональда Трампа

https://www.youtube.com/watch?v=r32CxeWTs1c
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Ну посмотрим пару тройку дней..какой процесс последует за процессом.. Мож перевербуется малоросслая шпана ,в сирийских шахтеров?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп сворачивает программу поддержки сирийской оппозиции, - The Washington Post
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