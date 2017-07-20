 Трамп сворачивает программу поддержки сирийской оппозиции, - The Washington Post





"Президент Трамп решил прекратить секретную программу ЦРУ по вооружению и подготовке умеренных сирийских повстанцев, которые ведут борьбу с правительством Башара Асада. Это событие, которого долгое время ждала Россия", - отмечает издание, ссылаясь на источники в американском правительстве .





Отмечается, что данная программа была краеугольным камнем политики США в Сирии, проводимой администрацией Барака Обамы с 2013 года с целью уменьшить давление со стороны Асада на оппозицию.



