 Порошенко пожелал Маккейну скорейшего выздоровления

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в президентском твиттере.
"Искренняя поддержка Джону Маккейну, его семье и родственникам! Мы глубоко обеспокоены и желаем выздоровления нашему надежному и настоящему другу!", - написал Порошенко.
1388 17
Порошенко подписал закон "О Фонде энергоэффективности". ВИДЕО(65)
Порошенко и Лукашенко проведут встречу в Киеве 21 июля(58)
У 80-летнего сенатора США Маккейна обнаружили раковую опухоль(110)
Мы будем говорить с Грузией относительно плана действий по членству в НАТО, - Порошенко(36)
Власть моделирует конструкцию, которая позволит ей сохранить контроль над страной(0)
Надеюсь, что на этой неделе будут назначены по конкурсу все 120 судей Верховного суда, - Порошенко(33)
Райнин об отношениях Порошенко и Гройсмана: "Конфликта нет. Дискуссии по отдельным вопросам существуют"(37)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Министерство финансов США оштрафовало нефтяную компанию ExxonMobil за нарушение антироссийских санкций, введенных из-за ситуации на Украине, говорится в заявлении ведомства.
В заявлении отмечается, что компанию наказали за подписание в мае 2014 года восьми документов с президентом "Роснефти" Игорем Сечиным, включенным в американский санкционный список.
Также речь идет о подразделениях компании - ExxonMobil Development Co. и ExxonMobil Oil Corp.
https://www.currenttime.tv/a/28629005.html
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Народ в ожидании новых блоко и партий - семенченко, рабиновича, мураева и прочих... Скоро и йод в больницах закончится.
Ответить
Ебем Рашку!
Ебнем и рак!
Ответить
Ответить