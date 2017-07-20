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Все про:Маккейн (242) Порошенко (13454)

 Порошенко пожелал Маккейну скорейшего выздоровления

маккейн

Президент Украины Петр Порошенко пожелал американскому сенатору-республиканцу Джону Маккейну скорейшего выздоровления.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в президентском твиттере.

"Искренняя поддержка Джону Маккейну, его семье и родственникам! Мы глубоко обеспокоены и желаем выздоровления нашему надежному и настоящему другу!", - написал Порошенко.

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А как насчет раненых и погибших в нашей стране?
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Никак . Его это не интересует . Рейтинг начнет падать .
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Таня, Маккейн наш искренний союзник и друг!
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Таня! Чем дольше будет жить Джон Маккейн, тем меньше раненых и погибших будет в нашей стране. Здоровья, здоровья и здоровья господину Маккейну - истинному другу Украины !!!
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Американский Минфин оштрафовал ExxonMobil за "нарушение санкций" по Украине

Министерство финансов США оштрафовало нефтяную компанию ExxonMobil за нарушение антироссийских санкций, введенных из-за ситуации на Украине, говорится в заявлении ведомства.
В заявлении отмечается, что компанию наказали за подписание в мае 2014 года восьми документов с президентом "Роснефти" Игорем Сечиным, включенным в американский санкционный список.

Также речь идет о подразделениях компании - ExxonMobil Development Co. и ExxonMobil Oil Corp.Порошенко пожелал Маккейну скорейшего выздоровления - Цензор.НЕТ 3053

https://www.currenttime.tv/a/28629005.html
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На офіційному Твіттер-аккаунті Президента, за сьогодні 5 записів, присвячених тому, що Україна не закуповує російський газ більше 500 днів, відвідинам КПІ, підписаним Законам про фонд енергоефективності та енергоефективності будівель, а також співчуття родині Джона МакКейна, у зв'язку зі страшною хворобою сенатора - рак мозку.Про 9 загиблих Українських Воїнів-Героїв - НІ СЛОВА!
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І жодного слова співчуття родичам полеглих українських бійців.. Жодного.
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парвашенко ты зап Украинский Народ беспокойся .для этого тебя и выбрали . А за Маккейна нечего беспокоится . его лечат лучшие врачи мира . а в Украине в больницах зелёнки нету .
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да, зеленку разобрали по всей Украине в ожидании визитов депутатов и чиновников.
Народ в ожидании новых блоко и партий - семенченко, рабиновича, мураева и прочих... Скоро и йод в больницах закончится.
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Очень переживает за Маккейна, а попереживать за наших героев и помочь их семьям, высказать соболезнование, ведь очень много убитых и раненых, мозги не доходят...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПорошенко пожелал Маккейну скорейшего выздоровления
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