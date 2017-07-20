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 Очистные сооружения в оккупированном Симферополе сегодня практически не работают. Износ - 100%, - кремлевская марионетка Аксенов

Очистные сооружения в Симферополе фактически не работают, инфраструктура изношена почти на 100%, а их модернизация и строительство нового канализационного коллектора оценивается в пересчете с российских рублей в 7 – 10 млрд гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, такое заявление сделал подконтрольный Кремлю так называемый глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов.

"Износ (очистных сооружений в оккупированном Симферополе составляет - ред.) практически 100%... то есть фактически очистные сооружения сегодня практически не работают", - заявил Аксенов.

Он добавил, что для подготовки проекта модернизации очистных сооружений совместно с Минстроем соседней России создана рабочая группа, специалисты работают в оккупированном Крыму.

"Мы планируем решить весь вопрос в комплексе по водоотведению, в том числе по очистным сооружениям", - сказал Аксенов.

Он добавил, что все проектные решения по модернизации очистных сооружений в Симферополе планируется подготовить до конца 2017 года.

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В начале июня председатель общественной организации «Курортный Крым» Александр Бурдонов указал, что отсутствие канализационно-очистных сооружений в аннексированном Крыму приводит к массовым заболеваниям кишечника у жителей полуострова.

В феврале коммунальщики Крыма выявили, что более 2 тысяч абонентов сбрасывают отработанные воды прямо в море, ливневки или другие водные объекты.
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И камни с неба и гомно с труб.... Все как просили!
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а что им мешало 3 года строить канализацию?
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це добре... потім дамо воду на добрива і там буде зелений рай...
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Фактически практически на 100% все затопит нечистотами
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Канализация, сложное и дорогое удовольствие, еще в древнем Риме это понимали.
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Так, может, ну их нафиг, тогда, спутники эти и лучше починить канализацию?

Очистные сооружения в оккупированном Симферополе сегодня практически не работают. Износ - 100%, - кремлевская марионетка Аксенов - Цензор.НЕТ 2878
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Зато есть танк Армата, дымящий корабль Кузнецов и ненависть к Америке. Это не может заменить канализацию?
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Ну, Рогозин уже проводил смелый зкскремент эксперимент по замене канализации танком. В целом эксперимент успешный, только экипаж танка остался сильно недоволен.
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Ха... Это только канализация. А саранча, которую они .....взлелеяли у себя сами !!!! Шок? Да не! Отсутствие воды на которую они не потрудились заплатить и составить договор привело к обезвоживанию и засолению земель, изменению фауны. Некоторые культуры пришлось вообще не культивировать. И далее строго из Википедии...
В одиночной фазе саранча существует, когда для сохранения популяции достаточно пищи. Когда пищи начинает не хватать (наиболее часто это происходит в жаркие сухие годы), саранча откладывает «походное» потомство, которое собирается в большие скопления, они претерпевают значительные метаморфозы - увеличивается размер тела и крыльев, и кобылки превращаются в саранчу. Это называется не казни египетские, а ...бараны кремлевские!!!!
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какие очистные без воды ...привыкайте ребята , как там ...и дух отечества пусть будет вам сладок и приятен
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В феврале коммунальщики Крыма выявили, что более 2 тысяч абонентов сбрасывают отработанные воды прямо в море, Источник: https://censor.net.ua/n448547

Класні пляжики для крисян і окупантів!
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Ну Аксёнов бандюган из 90х по кличке "гоблин", теперь освоит денежки кремля, Крым и так уже бездонная бочка, дальше -хуже.
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Блдь, девять бойцов за сутки погибло, а Цензор развлекает нас проблемами симферопольской канализации!
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а зачем там очистные сооружения? Что от чего очищать?
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ну значит скоро там будет всплеск скульптурного творчества скульпторов-золотарей, но уже на совсем другом, в корне отличном от якутского матерьяле )))
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щас у японцев технологию купят, там ученный мясо из фекалий сделал (не верите погуглите), то что в море не утечет на колбасу переделают, всю рашку накормят, колбаса скрепная без гмо
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штирлиц ещё никогда не был так близок к провалу (море в симферополе)
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тю, это же так скрепно!!! зато будет материал для лепки петухов...)))
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И чему радоваться, если все говно в Черное море несет?
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Цікаво-а де вони візьмуть воду, яку планують відводити?
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пусть сбрасывают в район набережной симферополя
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...совместно с Минстроем соседней России...
даже это говно крым рашкой не считает. екстремист, блть. чё его не посадють?
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Из Симферополя танкерами будет проблема, в Симферополе моря нет. Вначале надо гамновозами до порта доставить.
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так мона построить говнопровод. пока в Турцию не получаецо и трубы ужо закуплены...
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Скоро начнут соляные сталагмиты...то бишь коралловые Гавно-острова создавать...Каких только ушлёпков способна плодить кацапия?Чёрное море-кацапская клоака?
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Боюсь себе представить,якутского скульптора,строящего песочный замок,на пляже Крыма.
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Если референдум о присоединении был действительно честным что вызывает сомнения, то те люди кто проголосовал о присоединении просто обманулись. Вначале надо было почитать как живут в Пензе, Костроме, Вологде а потом идти голосовать. Вся провинция боХатой страны от Москвабада так далеко, и в прямом и в переносном смысле.
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шапку в друшлаг... друшлаг на каструлю... і нужду справляти в шапку. Те що профільтрується досить нормальне для кримнаша.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОчистные сооружения в оккупированном Симферополе сегодня практически не работают. Износ - 100%, - кремлевская марионетка Аксенов
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