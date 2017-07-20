 Очистные сооружения в оккупированном Симферополе сегодня практически не работают. Износ - 100%, - кремлевская марионетка Аксенов

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, такое заявление сделал подконтрольный Кремлю так называемый глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов.
"Износ (очистных сооружений в оккупированном Симферополе составляет - ред.) практически 100%... то есть фактически очистные сооружения сегодня практически не работают", - заявил Аксенов.
Он добавил, что для подготовки проекта модернизации очистных сооружений совместно с Минстроем соседней России создана рабочая группа, специалисты работают в оккупированном Крыму.
"Мы планируем решить весь вопрос в комплексе по водоотведению, в том числе по очистным сооружениям", - сказал Аксенов.
Он добавил, что все проектные решения по модернизации очистных сооружений в Симферополе планируется подготовить до конца 2017 года.
В начале июня председатель общественной организации «Курортный Крым» Александр Бурдонов указал, что отсутствие канализационно-очистных сооружений в аннексированном Крыму приводит к массовым заболеваниям кишечника у жителей полуострова.
В феврале коммунальщики Крыма выявили, что более 2 тысяч абонентов сбрасывают отработанные воды прямо в море, ливневки или другие водные объекты.
1478 47
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
"Быть в одном списке с Кобзоном и певицей-инвалидом, которую не пустили - этим можно только гордиться", - ведущий "В мире животных" Дроздов попал в базу "Миротворца". ФОТОрепортаж(56)
"В Крым доставлены турбины, страной происхождения которых является Россия", - Песков(132)
Российские наемники продолжают самовольно оставлять передовые позиции и игнорировать приказы командиров, - ГУР(16)
"Налог на Малороссию": в "ДНР" террористы ввели пятипроцентную комиссию с любых счетов юрлиц(54)
В оккупированном Крыму разгорелся скандал между двумя коллаборационистами(0)
Госдума РФ приняла закон о погашении долгов жителей оккупированноо Крыма в украинских банках(60)
Донбасс воюет не за отделение от Украины, а за ее целостность, - куратор террористов от РФ Сурков(307)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
зкскрементэксперимент по замене канализации танком. В целом эксперимент успешный, только экипаж танка остался сильно недоволен.
Ответить
В одиночной фазе саранча существует, когда для сохранения популяции достаточно пищи. Когда пищи начинает не хватать (наиболее часто это происходит в жаркие сухие годы), саранча откладывает «походное» потомство, которое собирается в большие скопления, они претерпевают значительные метаморфозы - увеличивается размер тела и крыльев, и кобылки превращаются в саранчу. Это называется не казни египетские, а ...бараны кремлевские!!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Класні пляжики для крисян і окупантів!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
даже это говно крым рашкой не считает. екстремист, блть. чё его не посадють?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить