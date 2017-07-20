EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Политика Украины
  1230  13
Все про:больница (660) суд (21258) Штепа (80) Славянск (2596)

 Суд по делу экс-мэра Славянска Штепы не состоялся, подсудимая госпитализирована

штепа

Заседание Ленинского райсуда Харькова по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы не состоялось: подсудимая госпитализирована в отделение кардиологии Харьковской областной клинической больницы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На этой неделе состояние здоровья подсудимой ухудшилось, а утром стало критическим. Около 10:00 Штепу в срочном порядке из СИЗО доставили в отделение кардиологии областной клинической больницы. Она находится в палате под охраной конвоя", - рассказал адвокат Штепы Александр Тананакин.

По его словам, заседание суда перенесли на завтра, 21 июля, на 12:00. "Не уверен, что оно состоится: Штепа под капельницей. Врачи не дают прогнозов", - добавил адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд отказался отпустить экс-мэра Славянска Штепу из-под стражи

За время рассмотрения дела Штепы в Харькове по разным причинам дважды изменена подсудность и дважды сменились коллегии судей, из-за чего дело слушается в четвертый по счету раз. Защита хочет допросить 46 свидетелей, прокуратура - девятерых.

НапоминаемЮ Штепа была задержана 11 июля 2014 года. На суде она поясняла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, что в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата". Ей грозит пожизненный срок.

Также читайте: Экс-мэра Славянска Штепу суд оставил в СИЗО еще на два месяца


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вот не пойму, как такие болезные ломятся то в депутаты, то в мэры в общем во власть? Вот когда такие болезные страной керуют, то и страна заболевает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Фото заспамили, но именно оно и есть яркая картинка ситуации.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Надо ей справку у "врачей" из Феофании брать. Потом в США на лечение.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
" За время рассмотрения дела Штепы в Харькове по разным причинам дважды изменена подсудность и дважды сменились коллегии судей, из-за чего дело слушается в четвертый по счету раз "

Пригласите одного судью из Англии . Одного . И увидите , шо будет ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мне нравится подход, так надо всех сепаров судить пожизненно, всё время назначать, а потом отменять
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чую, шо будут судить Нельку до её же пенсии!
А потом, Нелька выйдет на пенсию, покажет всем ФАК, откопает прикопанное и махнёт на экзотические острова!
Я даже на неё не обижусь. Но судьи!...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дура штепа, не с её деньгами можно было играться в сепара... Вон Допа открыто призывал создать хнр и ничего, на него арест не нашлось доказательств ))))
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд по делу экс-мэра Славянска Штепы не состоялся, подсудимая госпитализирована
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти