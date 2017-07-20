 Суд по делу экс-мэра Славянска Штепы не состоялся, подсудимая госпитализирована

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На этой неделе состояние здоровья подсудимой ухудшилось, а утром стало критическим. Около 10:00 Штепу в срочном порядке из СИЗО доставили в отделение кардиологии областной клинической больницы. Она находится в палате под охраной конвоя", - рассказал адвокат Штепы Александр Тананакин.
По его словам, заседание суда перенесли на завтра, 21 июля, на 12:00. "Не уверен, что оно состоится: Штепа под капельницей. Врачи не дают прогнозов", - добавил адвокат.
За время рассмотрения дела Штепы в Харькове по разным причинам дважды изменена подсудность и дважды сменились коллегии судей, из-за чего дело слушается в четвертый по счету раз. Защита хочет допросить 46 свидетелей, прокуратура - девятерых.
НапоминаемЮ Штепа была задержана 11 июля 2014 года. На суде она поясняла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, что в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата". Ей грозит пожизненный срок.
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Пригласите одного судью из Англии . Одного . И увидите , шо будет ...
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А потом, Нелька выйдет на пенсию, покажет всем ФАК, откопает прикопанное и махнёт на экзотические острова!
Я даже на неё не обижусь. Но судьи!...
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