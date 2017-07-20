 Проректор одного из вузов Киева присвоила 700 тыс. грн за счет детей-инвалидов и сирот, - прокуратура

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-служба прокуратуры города Киева
В сообщении отмечается: "Установлено, что, находясь на указанной должности, злоумышленница незаконно внесла в официальные документы завышенные суммы за оплату обучения студентов из числа детей-инвалидов, инвалидов, детей-сирот и детей из малообеспеченных семей. В дальнейшем на основании указанных поддельных документов на счета университета из бюджета города было безосновательно перечислено свыше 700 тыс. гривен.
По результатам расследования главному бухгалтеру - проректору сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 5 ст. 191 (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) УК Украины.
В настоящее время, подозреваемой избрана мера пресечения в виде залога в размере 320 тыс грн. Кроме того, на рассмотрении в суде находится ходатайство об отстранении ее от должности.
Расследование в отношении других должностных лиц университета и подразделений КГГА по факту присвоения указанных средств продолжается".
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Это нормальный , украинский бизнес . Так делают все , хто сидит в кресле чинуши . А шо , вам шось не нравится
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