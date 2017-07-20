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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:вуз (607) Киев (17667) прокуратура (3068) махинации (500)

 Проректор одного из вузов Киева присвоила 700 тыс. грн за счет детей-инвалидов и сирот, - прокуратура

прокуратура

Киевской местной прокуратурой №9 сообщено о подозрении проректору-главному бухгалтеру одного из столичных университетов, по факту присвоения денежных средств столичного бюджета в особо крупных размерах.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-служба прокуратуры города Киева

В сообщении отмечается: "Установлено, что, находясь на указанной должности, злоумышленница незаконно внесла в официальные документы завышенные суммы за оплату обучения студентов из числа детей-инвалидов, инвалидов, детей-сирот и детей из малообеспеченных семей. В дальнейшем на основании указанных поддельных документов на счета университета из бюджета города было безосновательно перечислено свыше 700 тыс. гривен.

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По результатам расследования главному бухгалтеру - проректору сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 5 ст. 191 (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) УК Украины.
В настоящее время, подозреваемой избрана мера пресечения в виде залога в размере 320 тыс грн. Кроме того, на рассмотрении в суде находится ходатайство об отстранении ее от должности.

Расследование в отношении других должностных лиц университета и подразделений КГГА по факту присвоения указанных средств продолжается".

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любого проректора..любого вуза.. никто по средствам не живет.. тоже мне новость)
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Проректор - бухгалтер? Надо понимать, в штате столичного университета всего 2 человека: проректор собирает деньги, а в соседнем кабинете ректор выдаёт дипломы?..
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Университет Украина только там берут детей инвалидов и сирот....
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" Проректор одного из вузов Киева присвоила 700 тыс. грн за счет детей-инвалидов и сирот "

Это нормальный , украинский бизнес . Так делают все , хто сидит в кресле чинуши . А шо , вам шось не нравится
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Блин Цензор - а как фамилия этого гиены - подонка проректора, который на детях инвалидах промышлял? И что это вообще за новость? "- Киевской местной прокуратурой №9 сообщено о подозрении проректору-главному бухгалтеру одного из столичных университетов" Как в совке - "Если кое кто и кое где у нас порой честно жить не хочет!!!"
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у него нет фамилии, их сотни, если не тысячи. Таковы реалии. Никто не живет честно...
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Не могу сказать за все университеты, но те что я знаю - полное болото! Постоянный шантаж прямой или косвенный со стороны преподавателей и одминистрации. Самодурство, какое-то необоснованное величие... Как-то не осталось у меня теплых воспоминаний об учебе.
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добкин миллирадами воровал, 50 лямов и гуляй вася и не посодють, 700 якобы украла и то видимо не для себя тысяч, залог 320, как будто добкин ущерб на 100 миллионов грн. нанес, арифметика однако у вас странная, куда ж вы ей залог такой запилили она ж не в одно горло жрала у нас так не принято, 700 тыс на троих подерибанили в турцию слетать, щас лет 8 уверен дадут
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПроректор одного из вузов Киева присвоила 700 тыс. грн за счет детей-инвалидов и сирот, - прокуратура
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