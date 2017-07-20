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Все про:Молдова (829) Рогозин (177) Россия (71472) самолет (2202)

 Молдова не пустила самолеты делегации РФ на территорию страны

Молдова отказала российской делегации в пересечении воздушного пространства Молдовы и приземлении в аэропортах Кишинева и Тирасполя российских самолетов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", в заявлении молдавской стороны говорится, что страна вынуждена отказать в предоставлении права пересечения ее воздушного пространства из-за отсутствия необходимых для этого условий, в частности, отсутствия контроля за тираспольским аэропортом.

Также отмечается, что российской стороне неоднократно об этом сообщали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина готова способствовать восстановлению суверенитета Молдовы над Приднестровьем, - Порошенко

Молдавские СМИ сообщают, что во главе делегации был и вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, однако в официальном обращении молдавской стороны об этом речь не идет.

Визит планировался по случаю "25-летия подписания Соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье и начала миротворческой операции на Днестре".

Президент Молдовы Игорь Додон раскритиковал решение правительства, назвав его проявлением "двойных стандартов" и напомнил, что борт ВВС США несколько лет назад спокойно приземлился в аэропорту Кишинева.

Сам Рогозин позже прокомментировал заявления молдавских СМИ:
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А наши пустят. Иначе как он до Тирасполя долетит.
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это хитро придумано..до Тирасполя долетает, а до Кишинева бензин заканчивается)
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До Тирасполя он сможет долететь только, если Украина даст пролететь.
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Украина не пропускает кацапские самолеты уже полтора года.
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жирная свинья кацап Рогозин к тому же еще и тупой.Он ни хера не понимает.Ему дали смачный подсрачник а он не понял."кто там запретил".Кто надо тот и запретил тебе членососу путинскому.Так что ехай в свою родную удьмурдию и хлестани там "бояры" скрепной.Может попустит?Не уверен
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а кацапські літаки щоденно пачками літають на московію, і це не зважаючи на зачинений коридор
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наскільки я знаю, повітряний простір взаємно закритий. і щоб летіти, наприклад, у ту ж саму москву, потрібно летіти через Мінськ
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Ну, если есть возможность садиться в воздухе, то можно и на этот рейс сесть. Закрыто воздушное сообщение с Роисей (т.е. прийом и отправка самолетов туда и оттуда), а не транзит и небо для всех Роисянских авиакомпаний.
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транзит закритий! і з півроку було тихо. потім кацольотчики вирішили використати міжнародне правило позачергового надання повітряного простору "в связі с плохімі мєтєоусловіямі", і окремі літаки почали пролітати. зараз це майже норма
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траєкторія прольоту майже над моєю головою, то я пару місяців став помічати, що летять вутки... став цікавитись питанням. доречі, якщо ті ж самі турецькі або афінські аірлайни, то, мабуть, вони можуть транзитом летіти. проконтролюю
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Ну летит сейчас A3973 /AEE973 из Москвы в Афины уже почти над Украиной. И шо?

У нас он садиться не будет. Не пролет судна над Молдовой запретили, а прилет в Молдову и не самолета в принципе, а конкретных пассажиров.
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Наскільки я зрозумів літак грецький а не мокшенський, греки можуть літати над Україною.
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Та и кацапы могут. Но только транзитом без посадок.
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на скрине четко видно пути как кацапы ВОСНОВНОМ облетают Украину
Молдова не пустила самолеты делегации РФ на территорию страны - Цензор.НЕТ 6069
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а, наприклад https://www.flightradar24.com/AUI516/e29e130 летить з Тбілісі до Києва. він також не буде приземлятись десь в Ростові, а летить на 300 км далі, минуючи мордор
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Он так летит...для того что бы не попасть в воздушное пространство над лугандонией...которое закрыто для полетов......
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да ні, пряма лінія між Маріуполем та Бердянськом. до лугандона там далеченько
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Небо над Крымом закрыто...только винторогие летают....
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та ні, пряма лінія не йде через Крим. йде через Кисловодськ, Майкоп, Краснодар, Бердянськ-Маріуполь, Дніпро... Там до Криму 150 км
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Дело не в прямой линии....дело в том кем контролирует воздушное пространство там.... и в разрешениях EASA
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А через Ростов и ему лететь смысла нет...потом зайти в украинское воздушное пространство ему нужно будет в районе Харьковской области...а это крюк более чем 300 км...
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Нужно поднимать авиацию и разворачивать обратно
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Я не понял, кто там мне чего запретил. Прилечу обязательно.

Разве что на метле с встроенным хуйбином (чи как там то, чем пугают роисяне, но, чего никто и никогда не видел).
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Так, надо молдавского вина купить. А то я в последнее время все больше Грузию поддерживаю...
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Не-не, спасибо.
Я как европейские вина распробовал - как-то к грузинские-молдавские никакого желания нет употреблять - это ж небо и земля....
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Вы еще скажите что европейские яблоки и персики лучше . Криковские вина очень даже хороши.
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Нет, я за объективность

Персики молдавские и бессарабские все конкуренции в нашей стране. Ибо зарубежные спелыми к нам не довезешь, да и вообще...

По яблокам Винница рулит, из грузинской продукции - даже не знаю...инжир вроде хороший.

Но по винам - уж извините - грузинские-молдавские по сравнению с итальянскими - просто шмурдяк.
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Ваша Галя - балувана. (с)
Я даже когда распробую какой-либо вино, иногда беру наугад. Теория нелинейного поиска. Хотя, как на мой плебейский вкус, терпкость молдавских вин немного выше оптимальной.
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Я тож наугад часто беру - аргентинские, испанские, итальянские, французские... Чилийские и немецкие наугад уже не беру - только проверенные марки и сорта.
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Оце номер... Таки хУЙЛО вже ніхто для світової спільноти.
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Столько конкурентов по торговле русофобией шо капец!
То венгры против футболок со свастикой ссср, теперь молдаване.
Надо срочно регистрировать патент.
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Сверхдержаву даже в Молдову не пустили))) скоро Чечня небо закроет,а потом Дальний Восток
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Они наглые - могут прилететь даже если не пускают - не сбивать же...
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Пролетят,сядут а границу им не открыть и из аэропорта они не выйдут- обычная практика
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Так они в Тирасполе сядут. А аэропорт в Тирасполе властями Молдовы не контролируется.
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А рагулина уже вытащили из танка...или в самолет вместе с танком грузили..???
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наверное из-за этого танка и не пустили рогозина
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А рогозин сегодня с утра болтал ,что прилетит и без разрешения Молдовы. Может в Приднестровье были замечены парашютисты ?
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Ога. Он сойдет находу. Вот только после танка я б на его месте особо на парашют не надеялся.
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В Тирасполе есть аэропорт...а на закрытие транзита через Украину он традиционно наплюет...
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Молдова не пустила самолеты делегации РФ на территорию страны
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Зачем так много слов в заглавии, господа редакторы?
Озаглавьте статью просто: "ПНХ" !!!
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Извините за повтор, но тут почти в тему.

Траектория полета Путина на саммит G20 в обход Польши и стран Балтии получила название "Полет очкующего стерха".
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непризнанное государство на левом и правом берегах ... ПМР 20 лет
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Что - то затянулся у рюських этот ПМС , на целых 20 лет !
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Ну, Россия с Хутиным это уже и не бабушка, но еще и не совсем дедушка...
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Вообще-то этой кремлевской опухоли уже 28 лет. С 1989 года, еще в составе СССР они отделились от МССР. А по факту с 1992 года.
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А в приднесральню есть всего два пути...или через Молдову..или через Украину..... ну или подземный ход...прогрызанный грызловым.....
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Обожаю Рогозина! Благодаря ему узнал еще один вариант пословицы - "Заставь дурака ..." , а тут вдогон - "Я не понял..." это же из анекдота о вернувшемся муже и заставшем жену с любовником - "Я не понял - кричит муж. Жена любовнику - Я же говорила, что он тупой!" Димастый просто душка!
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Гасподин Рогозин, не совсем верно Вы выразились,в школе наверное "Историю СССР" в туалете с курили на переменке. Чтоб вас все боялись,надо было огласить: "Я Вам покажу Кузькину Мать" и естественно стукнуть по столу, кирзовым сапогом ну на крайний случай=ЛАПТЕМ=.
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не так.нужно было Рогозину стукнуть себя по башке учебником истории ссссссссср
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Спецлисты! В крым летают ТОЛЬКО РФ! А в турцию лоукосты! Кто нибудь задумался,почему авиабилет в Крым в 1,5 раза дороже? Посмотрите как летают! Через КК и заходят с моря. А турки/греки напрямую.
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надо понимать торговые партнеры подонка свободно летают над Украиной ,?
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Было бы странным, если бы Молдова пустила Рогозина праздновать годовщину войны, развязанной Россией против Молдовы. А Додон - головожопый!
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А Додону не объяснили в правительстве, что должность президента автоматически не закладывает в голову знания специалиста авиационно-диспетчерской службы? И вообще, сказали бы ему, дураку, что шелушение ВПП появилось. При этом условия взлёта-посадки ухудшаются...
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с космоса и в преднистровье !!!! с КОСМОСА !!!! сс...ки , б...ть !!!!
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Как - Молдова?! И Молдова тоже?! Это всё Госдеп проклятый!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМолдова не пустила самолеты делегации РФ на территорию страны
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