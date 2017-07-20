 Молдова не пустила самолеты делегации РФ на территорию страны

Также отмечается, что российской стороне неоднократно об этом сообщали.
Молдавские СМИ сообщают, что во главе делегации был и вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, однако в официальном обращении молдавской стороны об этом речь не идет.
Визит планировался по случаю "25-летия подписания Соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье и начала миротворческой операции на Днестре".
Президент Молдовы Игорь Додон раскритиковал решение правительства, назвав его проявлением "двойных стандартов" и напомнил, что борт ВВС США несколько лет назад спокойно приземлился в аэропорту Кишинева.
Сам Рогозин позже прокомментировал заявления молдавских СМИ:
Я не понял, кто там мне чего запретил. Прилечу обязательно.
Встретимся и с президентом Молдовы, и с руководством ПМРhttps://t.co/wWxMRiZTks
- Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 20 липня 2017 р.
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У нас он садиться не будет. Не пролет судна над Молдовой запретили, а прилет в Молдову и не самолета в принципе, а конкретных пассажиров.
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https://www.flightradar24.com/OHY573/e29e166
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Разве что на метле с встроенным хуйбином (чи как там то, чем пугают роисяне, но, чего никто и никогда не видел).
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Я как европейские вина распробовал - как-то к грузинские-молдавские никакого желания нет употреблять - это ж небо и земля....
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Персики молдавские и бессарабские все конкуренции в нашей стране. Ибо зарубежные спелыми к нам не довезешь, да и вообще...
По яблокам Винница рулит, из грузинской продукции - даже не знаю...инжир вроде хороший.
Но по винам - уж извините - грузинские-молдавские по сравнению с итальянскими - просто шмурдяк.
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Я даже когда распробую какой-либо вино, иногда беру наугад. Теория нелинейного поиска. Хотя, как на мой плебейский вкус, терпкость молдавских вин немного выше оптимальной.
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То венгры против футболок со свастикой ссср, теперь молдаване.
Надо срочно регистрировать патент.
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Зачем так много слов в заглавии, господа редакторы?
Озаглавьте статью просто: "ПНХ" !!!
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Траектория полета Путина на саммит G20 в обход Польши и стран Балтии получила название "Полет очкующего стерха".
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https://www.flightradar24.com/UAVGH000/e28981d
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