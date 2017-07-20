 За 19-20 июля в зоне АТО погибли 8 украинских воинов, 10 ранены, 1 попал в плен, - журналист (обновлено)

Об этом сообщают источники Цензор.НЕТ в управлении гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ, пишет главред издания Юрий Бутусов на странице в Facebook.
"Это были два обычных боевых дня на фронте АТО. Но необычным стало большое число жертв украинских героев. На фронте продолжались позиционные бои, не было обострений обстановки - обычная долбежка с применением в ряде мест РСЗО, гаубиц, минометов, снайперского огня. Это война во время перемирия, и иногда прилетает точно, иногда происходят подрывы... Иногда прекрасные люди отдают за Родину свои жизни...
Все родственники погибших оповещены, сотрудники Генштаба в ближайшие двое суток доставят тела героев родным и близким.
Была предпринята попытка быстрого обмена попавшего в плен бойца, однако в который раз она была сорвана российским командованием. Пленный говорил с родными, с другими военными, его состояние нормальное. Противник продолжает использовать украинских пленных для шантажа и политического давления на украинское руководство и срывает достигнутые в Минске договоренности об обмене".
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Якщо не зроблять, то принаймні 10 - 15 країн швидко обзаведуться власними атомовими бомбами і тоді витрати на стримування у рази перевищать можливі витрати на козью морду кацапам.
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Пленных ? Может заложников ? У нас же АТО ...
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Вічна світла пам'ять і земний уклін усім загиблим захисникам України ......
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Героям слава!!!
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Помянем погибших. Слава им и честь. Комментарии - закрывать НЕЛЬЗЯ. От этого никуда не деться. Лучше суровая правда, чем сладкая ложь. Памятливее и злее бедем.
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Иногда... Иногда терпение лопается от цинизма и не профессионализма, от тупости и трусости начальства - и вот тогда....
Разве так можно писать о гибели наших парней? Вы чего там, совсем охренели в штабах и особняках?
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Смерть російським окупантам , найжахливіша смерть путИну і його злочинній челяді !
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Олег Жданов.
У нас объявляет как спектакль по ТВ перемирие новогоднее, дальше рождественское, дальше перемирие майское, дальше перемирие выпускной в школах, дальше перемирие хлебное, дальше перемирие 1 сентября, новогоднее перемирие и так дальше.
Одно перемирие переходит в другое, и так в течении года и объявляет его один человечек.
Вопрос у каждого перемирия есть СРОК, а так же если его нарушают перемирие, то всё, конец перемирию, гасите этих засранцев из днр и лнр.
У нас перемирия меняются названиями, они без СРОЧНЫЕ.
ЧТО ЭТО ???????? Как не издевательство.
Что значить не поддаваться на провокации четвёртый год ??????
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Сергей Дацюк.
Всё идёт к тому, что надо готовиться к большой войне.
Если те кто думает, что можно отгородиться от днр+лнр, как раньше ГДР и ФРГ, Южная и Северная Корея (россия), заблуждаются.
Этим сволочам в кремле, нужна хотя бы половина Украины или большая её часть.
Поэтому нам украинцам необходимо,морально, физически, готовится к большой войне.
А власти быть честной, мужественной перед народом в этот грозный час (вся власть на рабочих местах, отдых после войны)
Наступать эти сволочи могут с территории россии, нужно быть готовым к этому.
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Град Партизан всю ночь изредка долбил, а в 4.20 начало стрелять одно единственное 152 мм орудие, изредка подключался миномет. И за ДВА часа не было ни единого ответного выстрела и попыток подавить ОДНО орудие, под конец макаки обнаглели и жахнули коротким залпом Града снарядов на 10. Потом орки замолкают (наверное потому что бк гаубицы иссяк) и аж через 40 минут начинается какое то подобие ответки. Я просто ахереваю от такой войны. Гибель 4-х солдат произошла именно по причине полного бездействия и отсутствия каких либо попыток подавить одно орудие.
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огого
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Может быть нужно печатать, наконец, фамилии погибших Героев? А где соболезнования высших военных кабинетных чинов по поводу такого количества? Погуглила, не нашла, везде про Шеремета... Может быть нужно объявлять траур в таких трагических случаях?
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Пи_доболы.
Почему не ведется огонь на подавление обстреливающих орудий и РЗСО?
В Генштабе не стреляют?
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