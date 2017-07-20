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 Политика Украины
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Все про:Бутусов Юрий (1304) Антитеррористическая операция (17149) потери (1109)

 За 19-20 июля в зоне АТО погибли 8 украинских воинов, 10 ранены, 1 попал в плен, - журналист (обновлено)

потери

За 19-20 июля в зоне проведения Антитеррористической операции на Донбассе погибли 8 украинских воинов, 10 ранены, 1 военнослужащий попал в плен.

Об этом сообщают источники Цензор.НЕТ в управлении гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ, пишет главред издания Юрий Бутусов на странице в Facebook.

"Это были два обычных боевых дня на фронте АТО. Но необычным стало большое число жертв украинских героев. На фронте продолжались позиционные бои, не было обострений обстановки - обычная долбежка с применением в ряде мест РСЗО, гаубиц, минометов, снайперского огня. Это война во время перемирия, и иногда прилетает точно, иногда происходят подрывы... Иногда прекрасные люди отдают за Родину свои жизни...

Все родственники погибших оповещены, сотрудники Генштаба в ближайшие двое суток доставят тела героев родным и близким.

Была предпринята попытка быстрого обмена попавшего в плен бойца, однако в который раз она была сорвана российским командованием. Пленный говорил с родными, с другими военными, его состояние нормальное. Противник продолжает использовать украинских пленных для шантажа и политического давления на украинское руководство и срывает достигнутые в Минске договоренности об обмене".

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"Это был обычный боевой день на фронте АТО.Источник:https://censor.net.ua/n448540 9 погибших это обычный день??????????????????
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ЖАХ!!! Соромно за безпорадність наших захістників!
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Да ты не жахайся и не соромся, а покажи пример как нужно воевать. Вещи уже собрал? Ну так бегом на передовую соромвьязлывый.
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Т. е. Вы считаете что кто то может сам, взяв в руки автомат пойти в атаку на сепаров? без арт подготовки ? Без поддержки бронетехники? Вы меня конечно извините, но когда главнокомандющий запрещает открывать огонь и отводит тяжелое вооружения, а не применяет его для защиты людей и страны в целом , то любой даже самый лучший воин может только погибнуть . И все. А от того что в окопах тупо будет сидеть не 3 а 4 человека и ждать обстрела - война не закончится.
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Нет, я так не считаю. Я считаю, что не зная реального положения вещей, а мы его не знаем, не стоит делать какие то глубокие выводы и уж тем более недопустимо "соромитися безпорадністю".
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Царство небесне полеглим.. Земля пухом. Вони виконали свій обов'язок до кінця. Коли Петро почне виконувати свої обов'язки? Коли поверне відведену важку зброю? Коли перестане пишатися неухильним дотриманням режиму "тиші"? Коли почне закривати КПП після обстрілів та загибелі як військових так і цивільних? Немає в Україні президента. Немає.
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це точно... але їм абсолютно не насрати на розповсюдження ядерної зброї. А Світ чекає і дивиться: чи зроблять козью морду ядерній країні яка анексувала території безядерних.
Якщо не зроблять, то принаймні 10 - 15 країн швидко обзаведуться власними атомовими бомбами і тоді витрати на стримування у рази перевищать можливі витрати на козью морду кацапам.

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США нічого не заважає зробити з тими 10-15 країн те ж саме що і з Іраком.
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Обсереться США. З одним Іраком та Афганістаном вже років 10 впоратися не можуть. Хтось людські втрати рахував американські? А на 10-15 країн взагалі буде повний пердімонокль. Ну звісно, якщо тупо ядерною зброєю бомбити не будуть. Але це така палка з двома кінцями, що ого-го...
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так і є,США ведуть московію до краху...тільки ця дорога вкотре проходить по моєй Україні...загинувшим козакам Царствія Божого,пораненим скорішого одужання,Україні добра та процвітання,московіі та москалям суду від Господа...
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Ні до якого краху США московію не ведуть. Причина тому- ядерна зброя. Для них краще щоб ядерка була в одних руках, а не в сотні ;лднр-рів;.
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ага...и газ и нефть...тоже в одних руках,в омериканских...
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Обязанность довольно сомнительная, командование считает что солдаты подходят в качестве бетонных блоков, перекрытий и мешков с песком?
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" Противник продолжает использовать украинских пленных для шантажа и политического давления на украинское руководство и срывает достигнутые в Минске договоренности об обмене пленных "

Пленных ? Может заложников ? У нас же АТО ...
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Сумуємо....

Вічна світла пам'ять і земний уклін усім загиблим захисникам України ......


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Что то происходит на фронте. Таких потерь не было уже очень давно. И что то не верится, что "это был обычный боевой день на фронте АТО" Источник: https://censor.net.ua/n448540
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Сколько это будет продолжаться? Выставить артиллерию по периметру, и при первом же выстреле в нашу сторону, сносить нахрен квадратный километр на месте выстрела, не зависимо от того есть ли там гражданские. Иначе это никогда не закончится.
Героям слава!!!
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а ты уверен что Пороженко хочет окончания этого(АТО)?
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За сутки в зоне АТО погибли 9 украинских воинов, 6 ранены, 1 попал в плен, - журналист - Цензор.НЕТ 9993

Помянем погибших. Слава им и честь. Комментарии - закрывать НЕЛЬЗЯ. От этого никуда не деться. Лучше суровая правда, чем сладкая ложь. Памятливее и злее бедем.
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Светлая память погибшим. За них надо отомстить, иначе это позор.
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" .... иногда прилетает точно, иногда происходят подрывы... Иногда прекрасные люди отдают за Родину свои жизни... "
Иногда... Иногда терпение лопается от цинизма и не профессионализма, от тупости и трусости начальства - и вот тогда....
Разве так можно писать о гибели наших парней? Вы чего там, совсем охренели в штабах и особняках?
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Дуже сумно від таких втрат ! Світла пам'ять Героям Украіни , які віддають найдорожче - це життя , щоби ми спали спокійно ! Боже , збережи Украіну і наших воінів світла !!

Смерть російським окупантам , найжахливіша смерть путИну і його злочинній челяді !
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При таких потерях говорить о перемирии глупо, и делать вид что это обычный летний день тоже глупо, хотя кому то ближе принцип "ударили по одной щеке - поставь вторую". Соболезнования семьям погибших бойцов.
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"Надо бы объявить траур, а войскам на Донбассе надо разрешить открывать огонь, чтобы подавить огневые точки противника и защитить наших бойцов и мирных граждан."

Олег Жданов.

У нас объявляет как спектакль по ТВ перемирие новогоднее, дальше рождественское, дальше перемирие майское, дальше перемирие выпускной в школах, дальше перемирие хлебное, дальше перемирие 1 сентября, новогоднее перемирие и так дальше.
Одно перемирие переходит в другое, и так в течении года и объявляет его один человечек.
Вопрос у каждого перемирия есть СРОК, а так же если его нарушают перемирие, то всё, конец перемирию, гасите этих засранцев из днр и лнр.
У нас перемирия меняются названиями, они без СРОЧНЫЕ.
ЧТО ЭТО ???????? Как не издевательство.
Что значить не поддаваться на провокации четвёртый год ??????
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Царствие небесное воинам. Вот уж точно, героизм одних - это всегда предательство, трусость и некомпетентность других....
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Земля пухом погибшим.Надо сносить с каждым выстрелом кварталы Горловки,Макевки, Донецка,где прячут гаубицы из которых стреляют.Кацапня прячется за мирняк, а тот сидит на есте зная, что ВСУ не будут отвечать по кварталам....Сносите нахер и мирняк будет против пушек и танков орков в кварталах..
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"Большой войны не миновать".
Сергей Дацюк.

Всё идёт к тому, что надо готовиться к большой войне.
Если те кто думает, что можно отгородиться от днр+лнр, как раньше ГДР и ФРГ, Южная и Северная Корея (россия), заблуждаются.
Этим сволочам в кремле, нужна хотя бы половина Украины или большая её часть.
Поэтому нам украинцам необходимо,морально, физически, готовится к большой войне.
А власти быть честной, мужественной перед народом в этот грозный час (вся власть на рабочих местах, отдых после войны)
Наступать эти сволочи могут с территории россии, нужно быть готовым к этому.
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.....поддерживаю !!!!! ПОРА ПОДЫМАТЬ ЛЮДЕЙ на ЗАЩИТУ СТРАНЫ , на ЗАЩИТУ нашей РОДИНЫ - УКРАИНЫ !!!!
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кто считает своим долгом защищать УКРАИНУ от тварей рассейских и прорасейских тот уже на фронте. Власть не сможет мобилизовать народ, который даже от службы в аримии косит Вы приглядитесь к своим окружающим и увидите кто есть кто
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Как было утром в Красногоровке:
Град Партизан всю ночь изредка долбил, а в 4.20 начало стрелять одно единственное 152 мм орудие, изредка подключался миномет. И за ДВА часа не было ни единого ответного выстрела и попыток подавить ОДНО орудие, под конец макаки обнаглели и жахнули коротким залпом Града снарядов на 10. Потом орки замолкают (наверное потому что бк гаубицы иссяк) и аж через 40 минут начинается какое то подобие ответки. Я просто ахереваю от такой войны. Гибель 4-х солдат произошла именно по причине полного бездействия и отсутствия каких либо попыток подавить одно орудие.
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Господа генералы, полковники и всякие наши стратеги. Или не можете воевать или не хотите завершить эту войну с сепарами и рассейско-путинскими ублюдками. Если бы в ответ дали хорошенько по зубам тварям рашистам ( без оглядки на Европу-что они скажут) надолго бы успокоились. Я уверен,сидели бы там, на передовой в окопах ваши дети , внуки родственники ответ был бы сокрушительным А так, гибнут чужие вам дети.
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Во время позиционной "обычной артиллерийской долбежки" попадают в плен?
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а это оно и есть, иногда макаки тупо делают вылазки, просто подползти поближе, закидать гранатами, внезапно, с близкого расстояния открыть огонь, потом сдрыснуть, может так кто то и попал в плен, попался на пути.
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Трудно комментировать такое горе... Пухом земля нашим Героям и светлая, добрая память о них нас, которых они защищали, и их друзей и родных.


Может быть нужно печатать, наконец, фамилии погибших Героев? А где соболезнования высших военных кабинетных чинов по поводу такого количества? Погуглила, не нашла, везде про Шеремета... Может быть нужно объявлять траур в таких трагических случаях?
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Я вось не разумею, пра паланёнага. Здаецца гэта быў не проста абстрэл, а наскок на пазіцыі. Паланёныя бяруцца только калі вораг зайшоў у акопы ВСУ.
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"Самое страшное - сидеть в окопе и ждать, когда же тебя убъют: это не активное действие, и психологическое состояние тут очень похоже на на панику" (Эрнст Неизвестный)
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Что то не слышно было сводках ГШ и АТО о применении РСЗО И 19 не говорили о таких потерях.Все брешут и брешут с- ки. Так скоро желающих воевать контрактников уже не наберут. Срочников будут посылать?
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Бла-бла-бла.
Пи_доболы.
Почему не ведется огонь на подавление обстреливающих орудий и РЗСО?
В Генштабе не стреляют?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа 19-20 июля в зоне АТО погибли 8 украинских воинов, 10 ранены, 1 попал в плен, - журналист (обновлено)
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