 Погибло восемь солдат ВСУ, один попал в плен, десять получили ранения с начала суток 19 июля до 16 часов 20 июля, - штаб АТО

За минувшие сутки, 19 июля 2017 года, четверо военнослужащих ВС Украины погибли: один защитник - от пули вражеского снайпера, трое - во время подрыва на минно-взрывном устройстве. Еще трое военнослужащих получили ранения.

За текущие сутки, 20 июля 2017, в результате активизации действий противника, в том числе массированного обстрела позиций ВС Украины, погибло четыре украинских военнослужащих, один попал в плен. Семеро наших защитников получили ранения.