EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Происшествия
  1891  19
Материалы по теме:
Все про:смерть (5080) Антитеррористическая операция (17148) потери (1108)

 Погибло восемь солдат ВСУ, один попал в плен, десять получили ранения с начала суток 19 июля до 16 часов 20 июля, - штаб АТО

свеча памяти

Пресс-центр штаба АТО представил уточненную информацию о потерях среди бойцов ВСУ по состоянию на 16.00 20 июля 2017.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в штабе АТО.

В тесте сообщения отмечается: "За минувшие сутки, 19 июля 2017 года, четверо военнослужащих ВС Украины погибли: один защитник - от пули вражеского снайпера, трое - во время подрыва на минно-взрывном устройстве. Еще трое военнослужащих получили ранения.

За текущие сутки, 20 июля 2017, в результате активизации действий противника, в том числе массированного обстрела позиций ВС Украины, погибло четыре украинских военнослужащих, один попал в плен. Семеро наших защитников получили ранения.

Вооруженные Силы Украины дали достойный отпор противнику, который понес значительные потери погибшими и ранеными".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки на Донбассе погибли 9 воинов ВСУ, - Минобороны
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это и есть хлебное перемирие? Сколько раз можно обманываться, доверяя кацапам?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не знаю. Ничему горький опыт наших военачальников не учит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
брехня какая то, у пэци хлебное перемирие, наши не стреляют, неужто кацарылые его нарушили....внезапно...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
===Погибло восемь солдат ВСУ===

===За текущие сутки, 20 июля 2017, в результате активизации действий противника, в том числе массированного обстрела позиций ВС Украины, погибло четыре украинских военнослужащих===

Почему в одной статье разные данные?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так над Муженко верховный командующий есть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
не мешайте, человек только с проведением парада определился, столько хлопот впереди, а вы тут с ерундой...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Админчег , закрывай коменты . Все равно , самое информативное удаляешь .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сообщайте о потерях быломассы! Почему вы их скрываете? Или ответок не было? Ау, Муженко? Проспал атаку бандюков?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Казятся сволочи! Будем надеяться, что кердык им скоро. Потому и казятся!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Особенно "благородно " повёл себя верховный главнокомандующий ...ни слова о погибших
 показать весь комментарий
Ответить
 
Родственникам стойкости, а раненым не падать духом.. Один пленный... - это плохой знак.., или на раслабоне были или отдать что то пришлось...
 показать весь комментарий
Ответить
 
И какая будет ответка?! Или Порошенко как всегда утрется в угоду трусливой Европе?!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПогибло восемь солдат ВСУ, один попал в плен, десять получили ранения с начала суток 19 июля до 16 часов 20 июля, - штаб АТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти