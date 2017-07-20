 Венгерская полиция заставила российских спортсменов снять футболки с советской символикой

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Укринформ, со ссылкой на слова россиян, приехавших на соревнования. Это подтвердил и глава одной из спортивных федераций.
По словам собеседников агентства, о запрете им сказали венгерские полицейские, проводившие досмотр перед входом на стадион. Служители правопорядка ссылались на то, что советские звезды приравнены в Венгрии к фашисткой символике и запрещены законом.
Сотрудник службы безопасности принес извинения россиянам и предупредил, что в одежде с советской символикой на мероприятие никого не пустят. Более того, "нарушителям" могут грозить штрафы, лишение аккредитации и даже высылка из страны.
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- Быть этого не может. Вас обманули. Вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы.Ну да! Барсы! Я узнаю их по оттенку. Видите, как мех играет на солнце!.. Изумруд! Изумруд! (с)
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Развитие якобы идёт по спирали. Может быть. Где-то там.
Но в россии развитие идёт по кругу. И в будущем страну ждёт её прошлое.
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20.07.2017 Рубрика: Мнения, Россия и мир Отзывов нет »
До Кремля наконец дошло, что в 21 веке невозможно откусить часть другого независимого суверенного государства, но, к сожалению, было уже поздно. Крым уже аннексирован, совершена агрессия на Донбассе, скоро начнется суд по поводу сбитого Боинга, а в Конгрессе США рассматриваются драконовские санкции. Кремлю не остается другого выхода, как попробовать проглотить Украину полностью, и попытаться с помощью своего международного статуса закрыть все вопросы касаемо этого конфликта.
Заявление Захарченко о создании нового государства Малороссия, как правопреемника Украины - это новая спецоперация Кремля и Лубянки, которая будет осуществлена до очередных выборов президента России. Вероятнее всего произойдет провокация, связанная с полномочным представителем России в контактной группе по урегулированию ситуации в восточной части Украины или нападение и захват дипломатического консульства, и тогда Москва, объявив войну Украине или под предлогом освобождения своего посольства, начнет широкомасштабное военное наступление с пяти направлений - Приднестровья, Крыма, ДНР, ЛНР и с территории Беларусь на Киев и попытается его как можно быстрее захватить.
Затем, поставив во главе государства Медведчука(или другую свою марионетку) и вернув Крым Украине, Москва попытается выпутаться из политической западни, куда ее привели имперские амбиции Кремля и Лубянки. Это вполне ожидаемый сценарий развития ситуации, который стал возможен только от нерешительности киевской власти дать адекватный отпор агрессору.
Пока еще осталось немного времени, Украине необходимо успеть полностью разорвать все дипломатические и экономические отношения, в которых напрямую или косвенно участвует Россия, закрыть все дипмиссии на своей территории и прекратить все контакты с официальными лицами. Потребовать исключить Россию из ООН и других международных организаций, а также немедленно принять Украину в НАТО.
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В 1991 году, когда ссср накрывался женским половым органом, где они все были???
Если ссср им нравился, то почему не защищали его???
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Парадокс , два с половиной десятка лет прошло ,, казалось бы ВСЁ , о нём уже никто и не помнит , а-н нет .. ! Есть ещё на свете идиоты . ! . И главное , пытаются реанимировать то чего никогда и не видели . ! Немыслимо ..
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Геть радянську та рашистську чуму..
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12 декабря 1991 года, в 13 часов 28 минут, Россия вышла из состава СССР, денонсировав решением своего парламента Союзный договор 1922 года.
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