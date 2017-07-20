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Все про:Венгрия (429) коммунизм (299) Россия (71472) символика (215)

 Венгерская полиция заставила российских спортсменов снять футболки с советской символикой

венгрия

Представителей российской делегации, в частности – тренерского штаба команды по водному поло, на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште заставили снять футболки с красными пятиконечными звездами и надписями СССР.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Укринформ, со ссылкой на слова россиян, приехавших на соревнования. Это подтвердил и глава одной из спортивных федераций.

По словам собеседников агентства, о запрете им сказали венгерские полицейские, проводившие досмотр перед входом на стадион. Служители правопорядка ссылались на то, что советские звезды приравнены в Венгрии к фашисткой символике и запрещены законом.

Сотрудник службы безопасности принес извинения россиянам и предупредил, что в одежде с советской символикой на мероприятие никого не пустят. Более того, "нарушителям" могут грозить штрафы, лишение аккредитации и даже высылка из страны.
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вате место указали. рашисты думали, что венгры их любят, ага любят особенно в 56-58гг прошлого столетия.
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а нужно было и трусы им снять и эти майки им в жопу засунуть !
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цапы,а цапы - не кто в мире,кроме вас не хочет сссрии,так же как и фашистов - правда странно,а?))
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"Служители правопорядка ссылались на то, что советские звезды приравнены в Венгрии к фашисткой символике" - вот сейчас обидно было..!!! Представляю их морды...
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Сплошное вот это вот, это вот ну это затевают русофобство блин.
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Модьяри не лише 1956 р. пам"ятают, навіть Петьофі пригадати можуть !!!)))
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- По рабкредиту была куплена собачья шкура, изображавшая выхухоль.
- Быть этого не может. Вас обманули. Вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы.Ну да! Барсы! Я узнаю их по оттенку. Видите, как мех играет на солнце!.. Изумруд! Изумруд! (с)
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Они в этой экипировке не через всю Украину ехали..?
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Ничего личного - все по закону: символика одного тоталитарного режима приравнена к символике другого и запрещена.Удивляюсь толерантному отношению к рашистам венгров - они хорошо помнят, кто утопил в их стране в крови первую антикоммунистическую революцию 1956г.
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Роза Анакойхер‏ @Anakoyher

Развитие якобы идёт по спирали. Может быть. Где-то там.
Но в россии развитие идёт по кругу. И в будущем страну ждёт её прошлое.
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Спираль, по которой развиваются все страны, в России имеет вид штопора.
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У них уже и одежды своей не осталось.Импорт замещение однако.
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Наталья Гулевская. Малороссия
20.07.2017 Рубрика: Мнения, Россия и мир Отзывов нет »

До Кремля наконец дошло, что в 21 веке невозможно откусить часть другого независимого суверенного государства, но, к сожалению, было уже поздно. Крым уже аннексирован, совершена агрессия на Донбассе, скоро начнется суд по поводу сбитого Боинга, а в Конгрессе США рассматриваются драконовские санкции. Кремлю не остается другого выхода, как попробовать проглотить Украину полностью, и попытаться с помощью своего международного статуса закрыть все вопросы касаемо этого конфликта.

Заявление Захарченко о создании нового государства Малороссия, как правопреемника Украины - это новая спецоперация Кремля и Лубянки, которая будет осуществлена до очередных выборов президента России. Вероятнее всего произойдет провокация, связанная с полномочным представителем России в контактной группе по урегулированию ситуации в восточной части Украины или нападение и захват дипломатического консульства, и тогда Москва, объявив войну Украине или под предлогом освобождения своего посольства, начнет широкомасштабное военное наступление с пяти направлений - Приднестровья, Крыма, ДНР, ЛНР и с территории Беларусь на Киев и попытается его как можно быстрее захватить.

Затем, поставив во главе государства Медведчука(или другую свою марионетку) и вернув Крым Украине, Москва попытается выпутаться из политической западни, куда ее привели имперские амбиции Кремля и Лубянки. Это вполне ожидаемый сценарий развития ситуации, который стал возможен только от нерешительности киевской власти дать адекватный отпор агрессору.

Пока еще осталось немного времени, Украине необходимо успеть полностью разорвать все дипломатические и экономические отношения, в которых напрямую или косвенно участвует Россия, закрыть все дипмиссии на своей территории и прекратить все контакты с официальными лицами. Потребовать исключить Россию из ООН и других международных организаций, а также немедленно принять Украину в НАТО.
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Я ох*еваю с этих ватников!!!!
В 1991 году, когда ссср накрывался женским половым органом, где они все были???
Если ссср им нравился, то почему не защищали его???
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Для параноїдальних шизоідів великодержавного шовінізму, все що нагадує про колишню імперську велич -свято!!! ))))
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Тогда им банально хотелось жрать. Любовь к совку проснулась только после насыщения и, в основном, у тех, кто тогда еще под себя дзюрил.
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А кто бы его защищал .? В 91 наоборот , все восстали против совка , потому как он уже был всем как кость в горле . ГКЧП попробовал защитить дык , вот их то как раз , никто и не поддержал .

Парадокс , два с половиной десятка лет прошло ,, казалось бы ВСЁ , о нём уже никто и не помнит , а-н нет .. ! Есть ещё на свете идиоты . ! . И главное , пытаются реанимировать то чего никогда и не видели . ! Немыслимо ..
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трудно было защищать СССР, стоя с ножницами в магазине и отрезая купоны на соль
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молодці..
Геть радянську та рашистську чуму..
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А от кацапи на відпочинку нерідко носять плавки в вигляді совєцького прапора. От би було весело, якби поліція десь у Чорногорії чи там Хорватії заставила їх і турси з совєцькою символікою зняти...
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Придурки...

12 декабря 1991 года, в 13 часов 28 минут, Россия вышла из состава СССР, денонсировав решением своего парламента Союзный договор 1922 года.
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Отсосать у чечена вы сейчас только можете...и более ничего....
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Тут в Будапеште в отличие от масквабада чеченов не видать так, что это вряд ли.
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А вот и сама команда РФ по водному поло вместе с тренером:

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как они тоскуют по параше, скрепы аж трыщать а седьмой пендосовский айфон нежно в кармане щекотит яички.
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