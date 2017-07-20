 В Минздраве отказались от главных внештатных специалистов

Об этом сообщается на официальном сайте МОЗ, передает Цензор.НЕТ.
Как говорится в сообщении, эта практика была основана еще в СССР, и ни в одной стране мира нет подобной институции.
"Для рядового гражданина главный внештатный специалист МЗ Украины - это главный врач в стране с определенной специализации. Это авторитетное лицо, обычно имеет научную степень и ученое звание, очень хорошую репутацию как специалиста и очередь пациентов на месяцы вперед. В дополнение, главный внештатный специалист МЗ Украины неформально подчинялись областные главные внештатные специалисты, то есть была целая сеть подчиненных", - поясняется в сообщении.
Причиной упразднения МОЗ называет коррупцию.
"Мало кто знает, - говорится далее в тексте, - в чем заключались обязанности главных внештатных специалистов Минздрава Украины". Формально должны были собирать статистику, вводить новые методы лечения, формировать политику отрасли. Но последние годы для некоторых специалистов основным занятием в Министерстве стало участие в процедуре осуществления централизованных закупок. Раньше - через тендеры, теперь - из-за участия в рабочих группах.
Соответственно, только один врач выбирал названия и типы препаратов, которые нужно закупать для всей отрасли. Это бюджетные расходы на миллионы гривен, по некоторым программам - на сотни миллионов. Лишь один врач оценивал качество оказания медицинской помощи, собирал отчеты и писал планы.
Взамен института внештатных специалистов МОЗ создает другой - группу экспертов Минздрава Украины.
Предполагается, что это будут группы тех специалистов из разных областей медицины, к чьему мнению прислушивается медицинское сообщество, чье мнение учитывает Министерство для принятия решений. При этом, и количество групп, и их персональный состав будут постоянно меняться - в зависимости от тех вопросов, которые будут возникать перед Министерством.
В тексте сообщения не уточняется, какие задачи стоят сегодня перед МОЗ, и по каким принципам будет осуществляться отбор в группы экспертов.
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