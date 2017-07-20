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 В Минздраве отказались от главных внештатных специалистов

минздрав

Сегодня Министерство здравоохранения Украины отменило институт главных внештатных специалистов.

Об этом сообщается на официальном сайте МОЗ, передает Цензор.НЕТ.

Как говорится в сообщении, эта практика была основана еще в СССР, и ни в одной стране мира нет подобной институции.

"Для рядового гражданина главный внештатный специалист МЗ Украины - это главный врач в стране с определенной специализации. Это авторитетное лицо, обычно имеет научную степень и ученое звание, очень хорошую репутацию как специалиста и очередь пациентов на месяцы вперед. В дополнение, главный внештатный специалист МЗ Украины неформально подчинялись областные главные внештатные специалисты, то есть была целая сеть подчиненных", - поясняется в сообщении.

Причиной упразднения МОЗ называет коррупцию.

"Мало кто знает, - говорится далее в тексте, - в чем заключались обязанности главных внештатных специалистов Минздрава Украины". Формально должны были собирать статистику, вводить новые методы лечения, формировать политику отрасли. Но последние годы для некоторых специалистов основным занятием в Министерстве стало участие в процедуре осуществления централизованных закупок. Раньше - через тендеры, теперь - из-за участия в рабочих группах.

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Соответственно, только один врач выбирал названия и типы препаратов, которые нужно закупать для всей отрасли. Это бюджетные расходы на миллионы гривен, по некоторым программам - на сотни миллионов. Лишь один врач оценивал качество оказания медицинской помощи, собирал отчеты и писал планы.

Взамен института внештатных специалистов МОЗ создает другой - группу экспертов Минздрава Украины.

Предполагается, что это будут группы тех специалистов из разных областей медицины, к чьему мнению прислушивается медицинское сообщество, чье мнение учитывает Министерство для принятия решений. При этом, и количество групп, и их персональный состав будут постоянно меняться - в зависимости от тех вопросов, которые будут возникать перед Министерством.

В тексте сообщения не уточняется, какие задачи стоят сегодня перед МОЗ, и по каким принципам будет осуществляться отбор в группы экспертов.



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Те же яйца только вид сбоку... Тьфу реХформаторы.
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