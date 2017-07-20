 Гендиректор "Силовых машин" уволен из-за скандала с турбинами в оккупированном Крыму, - "Интерфакс"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе предприятия.
На сайте компании говорится, что заседание прошло 19 июля. Среди обсуждаемых тем указывается - прекращение полномочий гендиректора и назначение нового. Результаты голосования по назначению нового гендиректора пока не известны.
Как сообщалось, 13 июля, Филиппов был допрошен по уголовному делу о разглашении гостайны.
"Романа Филиппова допросили в рамках уголовного дела по факту разглашения гостайны, после чего отпустили", - сообщил агентству информированный источник. По его словам, топ-менеджер "дал необходимые пояснения". "Процессуального статуса у Филиппова пока нет", - уточнил он.
Напомним, что агентство Reuters обнародовало расследование, которое установило: турбины, поставленные в оккупированный Крым для дальнейшего использования на возведенных Россией электростанциях, были произведены на совместном с российским концерном "Силовые машины" заводе "Сименс технологии газовых турбин". В марте немецкая компания заявляла, что оборудование было доставлено в Тамань, однако, как утверждают источники Reuters, две из четырех турбин оказались в Севастополе, где их собираются установить на местной электростанции.
О возможности перенаправить турбины в Крым говорили и раньше, но Siemens отмечал, что данные турбины предназначены исключительно для Тамани, а не для оккупированного украинского полуострова, куда поставки такого оборудования запрещены санкциями ЕС.
Siemens категорически отрицает свою причастность к передаче турбин из России в Крым. 11 июля Siemens подала иски в Арбитражный суд Москвы из-за газовых турбин, которые вопреки санкциям незаконно доставлены из России в Крым. Ответчиками являются две российские компании.
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- Тайный «Союз меча и орала»! - зловеще прошептал Остап.
«Десять лет»! - мелькнула у Кислярского мысль.
- Впрочем, вы можете уйти, но у нас, предупреждаю, длинные руки!..
«Я тебе покажу, сукин сын, - подумал Остап, - меньше, чем за 100 рублей, я тебя не выпущу».(с)
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сами турбины за границу. пока идет скандал, свалить по тихой воде.
вместо себя назначить какого-то ивана дурака.
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Купили как-то суровым сибирским лесорубам японскую бензопилу.
Собрались в кружок лесорубы, решили ее испытать.
Завели ее, подсунули ей деревце.
«Вжик» - сказала японская пила.
«У, бля...» - сказали лесорубы.
Подсунули ей деревце потолще. «Вж-ж-жик!» - сказала пила.
«Ух, бля!» - сказали лесорубы.
Подсунули ей толстенный кедр. «ВЖ-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-ЖИК!!!» - сказала пила.
«Ух ты, бля!!» - сказали лесорубы.
Подсунули ей железный лом. «КРЯК!» - сказала пила.
«Ага, бля!!!» - укоризненно сказали суровые сибирские лесорубы! И ушли рубить лес топорами…
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А сам директор - получит отличные отступные и высокооплачиваемую работу в рашинской корпорации.
Мне как то не верится, что производство и поставка такого сложного оборудования, возможна без молчаливого согласия немцев.
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